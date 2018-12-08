ترتيبات العملات المشفرة تختلط 'بعد انهيار السوق يوم أمس بينما تقترب بيتكوين من ٣٤٠٠ دولار

تام شمس - السبت 29 ربيع الأول 1440 08:00 مساءً - السبت ٨ ديسمبر - في خضم انهيار جديد في أسواق العملات المشفرة يوم أمس، تتغير ترتيبات العملات المشفرة باستمرار، حيث تتفوق العملات المختلفة على بعضها البعض من حيث الرسملة السوقية. وفي حين أن مؤشرات الارتفاع الخضراء تسود بين عدد من أفضل ١٠٠ عملة، فإن التداول في الأسواق يتم بشكل جانبي، بينما يحوم إجمالي القيمة السوقية عند نفس المستويات مثل يوم أمس.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

إن بيتكوين إس في (BSV)، وهي ناتج الانقسام الكلي لبيتكوين كاش (BCH) التي كانت قد احتلت المرتبة الخامسة يوم أمس على كوين ماركت كاب، انخفضت الآن في القائمة، حيث تجاوزت العملة المستقرة الرائدة تيثر (USDT) على كلٍ من بيتكوين إس في وبيتكوين كاش. وتبلغ الرسملة السوقية لتيثر الآن أكثر من ١,٨ مليار دولار، في حين أن بيتكوين كاش وبي إس في يكادان يتساويان مع قيمة سوقية تبلغ ١,٨ مليار دولار تقريبًا، ويتم تداولهما أيضًا بسعر متساوٍ يبلغ حوالي ١٠٠ دولار في وقت النشر.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت بورصة جيميني التابعة للتوأمين وينكلفوس إدراج خدمة الحفظ والتداول لبيتكوين كاش، مضيفًا أن منصتهما "ستوفر فقط الدعم لشبكة بيتكوين إيه بي سي."

أعلى سبع عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية. المصدر: كوين ماركت كاب

انخفض سعر بيتكوين (BTC) قليلًا بنحو ٠,٧ في المئة ويتم تداولها بسعر ٣٣٩٩ دولارًا في وقت النشر. ويوم أمس، ٧ ديسمبر، انخفضت قيمة العملة الرئيسية إلى ٣٢٨٠ دولارًا، لتصل إلى مستوى قياسي جديد لأدنى سعرٍ لها منذ أغسطس ٢٠١٧. ومع حصة سوقية حاليًا تبلغ ٥٥ بالمئة تقريبًا، كان يتم تداول بيتكوين حول عتبة ٣٤٥٠ دولارًا على مدار اليوم.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف أمس، فإن الانخفاضات الأخيرة في أسعار بيتكوين قد تمت في أعقاب القرار الأخير الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتأجيل إعادة النظر في تغيير القواعد حول أول صندوق استثمار بيتكوين متداول في البورصة (ETF) من شركة الاستثمار فان إيك وشركة بلوكتشين سوليد إكس.

وبعد الإعلان، نصحت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات المؤيدة للعملات المشفرة "هيستر بيرس" بعدم "رفع الآمال" حول الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول في البورصة، مدعيًا أنه يمكن أن يستغرق "٢٠ عامًا من الآن أو قد يكون غدًا".

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: مؤشر أسعار بيتكوين على كوين ماركت كاب

كذلك انخفضت ريبل (XRP)، وهي العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية، بنحو ١,٧ في المئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث تم تداولها عند ٠,٢٩ دولار في وقت النشر.

مخطط سعر ريبل على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: مؤشر أسعار ريبل على كوين ماركت كاب

وفي المقابل، ارتفعت إيثريوم (ETH)، وهي ثالث أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو ٣,٨ في المئة، وبلغ سعرها نحو ٩٠ دولارًا في وقت النشر. وكانت العملة البديلة الرائدة قد انخفضت إلى رقمٍ مكون من خانتين يوم أمس للمرة الأولى منذ مايو ٢٠١٧.

ويوم أمس، وافق المطورون الرئيسيون لإيثريوم على إطلاق الانقسام الكلي الذي يحمل اسم كونستانتينوبل الذي طال انتظاره عند الكتلة ٧,٠٨٠,٠٠٠، والذي يقدر أن يحدث بعد ١٤ يناير ٢٠١٩.

الرسم البياني لأعلى سعر لإيثريوم حتى الآن. المصدر: مؤشر أسعار إيثريوم على كوين ماركت كاب

وتشهد إيوس (EOS)، التي تحتل المرتبة الثامنة من حيث القيمة السوقية، بعض أكبر الخسائر بين أعلى ٢٠ عملة رقمية من حيث القيمة السوقية. ويتم تداول العملة عند ١,٦٧ دولار، وهو انخفاض بأكثر من ٤٣ في المئة على مدار الأسبوع.

وبينما تحاول الأسواق الدخول في فترة توحيد أخرى، فقد تمكنت بعض العملات المشفرة من رؤية بعض النمو الكافي على مدار ٢٤ ساعة. وقد ارتفعت أسعار زي كاش (ZEC) وداش (DASH) بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة ​​، حيث شهدت كلاهما نموًا بنسبة تزيد عن ٧,٥ بالمئة وتم تداولها عند ٥٧ دولارًا و٦٧ دولارًا على التوالي، وفقًا لما ورد في كوين ماركت كاب.

ويبلغ إجمالي الرسملة السوقية ١٠٧ مليار دولار في وقت النشر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا خلال الساعة الماضية. وفي وقتٍ سابق من اليوم، انخفضت الرسملة السوقية إلى ١٠٣ مليارات دولار، وهو أدنى مستوى سجل منذ أغسطس ٢٠١٧ - وهو مماثل لديناميكيات أسعار بيتكوين. ويصل حجم التداول اليومي إلى أكثر من ١٦ مليار دولار.

مخطط إجمالي القيمة السوقية. المصدر: كوين ماركت كاب