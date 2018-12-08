كيف تنجو من هبوط سوق العملات الرقمية والترند الهابط؟

هناك العديد من نصائح و حكم الاستثمار. أهمهم هي “استثمر فقط ما يمكن أن تخسره”.. وابق خارج السوق الهابط.

في حين أن هذه نصائح معروفة، ولكن نجد البعض من يقترح شيئًا آخر أكثر نشاطًا وأكثر عدوانية، وأكثر خطورة أيضًا، وهو التعارض مع القاعدة.

وهذا يعني الشراء عندما يكون الجميع يبيعون والبيع عندما يشتري الجميع. هذا ينطبق على ظروف السوق المحددة وأكثر قابلية للتطبيق على المدى القصير، ولكن باستخدام هذا المفهوم، يعني أيضًا أن المستثمرين “على المدى الطويل” الذين يأملون في حدوث انعكاس في السوق يجب أن يتوقعوا المزيد من خيبة الأمل.

وهذا يعني أننا يمكن أن نتوقع المزيد من الخسائر في هذا السوق الهابط، خاصة عندما يقول الأغلبية من الناس أننا وجدنا قاعاً وأن الأسعار تنعكس، بعد أسبوع أو أسبوعين فقط من هبوطها.

استمرار هبوط سوق العملات الرقمية والترند الهابط …

لقد شهدنا جميعًا هبوط سوق العملات الرقمية حيث يتم تحطيم مستويات الدعم السابقة التي تبلغ 6،500 دولارًا و 6200 دولارًا و 5600 دولارًا و 4600 دولار و 3600 دولار. انتظر، ما مستويات الدعم؟

في سبتمبر وأكتوبر كان سعر عملة البيتكوين حول 6500 دولار، والأغلبية كان يعتقد أن السوق قد استقر. حاليا، قد نجد البعض من يقول بأن البيتكوين وصل إلى القاع عند مستويات 3200 دولار، لكن هل هذا هو “القاع الحقيقي”؟ هل يمكن أن يهبط سعر البيتكوين إلى أقل من ذلك؟

أهم أسباب الخسارة عند التداول والمضاربة في عالم العملات الرقمية

يمكن للبيتكوين أن يذهب إلى إلى أي رقم بسبب عمليات البيع الجماعي والتي يراها البعض بأنها تلاعب بالسوق من قبل الحيتان أياً كان/كانوا.

وإذا نظرت إلى الجانب الآخر من العملة، فهناك العديد من الأشخاص الآخرين الذين إما فقدوا أموالاً أو خسروا استثماراتهم. هؤلاء هم الذين دخلوا السوق في وقت متأخر أو الذين فشلوا في جني الأرباح.

في لعبة محصلتها صفر، يكسب المستغلون على حساب الآخرين، وهو ما يفسر لماذا يجب أن تتعارض مع الأغلبية من الناس بدلاً من الانضمام إليهم، في معظم الأوقات على الأقل. دائمًا ما يبدو الأمر سهلاً حتى يتم اختبارك على قراراتك وانضباطك في سوق العملات الرقمية.

يتجه البعض إلى التحليل الفني ومتابعة انعكاسات الأسعار في فترة سابقة ومتابعة حركة ونمط سعر معين لتخمين الحركة المستقبلية.

بالطبع، الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك، وهناك شكل من أشكال التحيز في العمل؛ جميع المتداولين يستخدمون مستويات مقاومة ودعم مماثلة أو مقاربة، وهذا هو السبب في أن التحليل الفني قد يكون مساعداً.

يمكنك أيضًا أن تجادل بأن جميع تحركات الأسعار تحدث عشوائياً أو بسبب السلوك التفاعلي للسوق للأخبار، ويرى البعض الآخر أن بعض هذه التحركات السعرية يتم إدارتها بواسطة المتلاعبين أو مجموعة من الحيتان.

ولذلك تجد بعض المحللين الفنيين ممن أشاروا بدقة إلى مناطق الدعم التي تبلغ 5,800 دولار و 4600 دولار والآن 3,000 دولار.

آراء حول البيتكوين والبيتكوين كاش

الحقيقة هو أنه لا يمكن التأكيد بأن سعر البيتكوين سوف يرتد ويعتبر قاع عملة البيتكوين عند هذه المناطق بشكل قطعي. في مثل هذه المستويات التي نشاهد انخفاض في السيولة فمن السهل التلاعب بسعر عملة البيتكوين هبوطاً أو ارتفاعاً.

يرى البعض بأن أحد الأسباب وراء فعالية (التحليل الفني) هو أن الناس يستجيبون لتغيرات الأسعار بطريقة مماثلة وعند نقاط وأسعار معينة, كما هو الحال مع التفاعل مع الأخبار الإيجابية أو السلبية حول سوق العملات الرقمية.

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هذا هو السبب أيضا في أن وسائل الإعلام تلعب دورا حاسما في التأثير على الأسواق. تضع وسائل الإعلام الطريقة التي يفكر بها الناس والمستثمرون ، مما يعني أنهم يستطيعون التلاعب بالأسواق بشكل غير مباشر. الأخبار الجيدة أو الأخبار السيئة ، إنها تحرك السوق ، والشيء المرعب حول استجابة الناس بطريقة مماثلة هو أن الأعمى يقود الأعمى.

آمازون أعلنت أن لديها اثنين من المنتجات الجديدة ذات الصلة بالبلوكشين؟ CoinBase تطلق منصة OTC جديدة للمستثمرين المؤسسات؟ ناسداك تسعى لإطلاق العقود الآجلة للبيتكوين؟

لا ينبغي أن نتفاجئ عندما يتعافى سوق العملات الرقمية وأن نشاهد ارتفاع إيجابي مستقبلا مع كل هذه الأخبار الإيجابية. من المؤكد أننا نستطيع الاستفادة من هذه الارتفاعات الصاعدة، لكن النتيجة الأكثر احتمالاً لمن يعتمد على الأخبار بشكل أعمى هي أن أرباحه سوف تمحى في الترند الهابط.

5 نصائح للاستثمار في العملات الرقمية

ويأتي ذلك لحقيقة أن معظم المتداولين يتابعون الأخبار أو غيرهم، وبالتالي فمن المنطقي أن تضع رهاناتك ضد الأغلبية.

هل هي نهاية الترند الهابط؟

أعتقد أن السؤال الأكبر هنا هو ما إذا كنا قد رأينا أقل سعر ممكن للبيتكوين، وهل سنرى فقط تحركات الأسعار من هنا؟

إن الوصول الفوري للمشاعر الإيجابية والانتعاش السريع في السوق ليس علامة جيدة على المدى الطويل كونها تتم بطريقة منظمة لجذب المزيد من الناس إلى السوق.

وقد يتسائل شخص ما:

إذا ارتفعت الأسعار صعودًا، فهل هذا يعني أنها ستنهار بسرعة؟

إذا استمرت الأسعار بالانخفاض، هل تعد فرصة مناسبة للشراء؟

سوف يرتفع سوق العملات الرقمية، عندما لا يتوقعه أحد. عندما يحدث ذلك، وحينها سيكون لدى السيولة العالية اليد في ذلك.

الأخبار الحالية، هي عبارة عن تلميحات واضحة في أن المؤسسات الكبرى ترغب في دخول سوق العملات الرقمية وهذه علامة جيدة. ومع ذلك، قد يكون توقيت هذه الإعلانات أيضًا جزءًا من استراتيجيتها. لذا، احذر من الاعتماد فقط على الأخبار.

إذا كان هناك أي شيء يمكن استخلاصه من هذه المقالة، فالرجاء عدم اعتبارها نصيحة يجب الالتزام بها وقابلة للتنفيذ.

يجب على كل شخص أن يعتمد على استراتيجية إدارة المخاطر. ما هو رأس مال المخاطرة؟ ما هي نسب المخاطرة والأرباح التي تتداول بها؟ ما هي مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح؟

مخاطر الائتمان ومقياس الخوف الجديد

كما يجب عليك أن تعترف بالتلاعب وتتقبله.

– تعلم كيفية اكتشافها. وتعلم التحليل الفني.

– قراءة الرسوم البيانية والبيانات.

– الاجتهاد والمثابرة للتعلم الشخصي وتحقيق أهدافك.

ولا تتبع أي شخص أو مجموعة بشكل أعمى.