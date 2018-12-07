4 أسباب لتذبذب السوق بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة

حتى بداية تشرين الثاني (نوفمبر)، كان التذبذب الخفي يتدحرج. ثم حدثت العديد من الأحداث الكبرى وخرجت كافة مستويات العملات الرقمية بأكملها من الرسوم البيانية. لكن لماذا؟ ووفقًا لتقرير مؤسسة “Crypto Volatility” الذي صدر اليوم عن SFOX، أظهرت “الأصول الرقمية” تقلبات أكثر من S & P 500 والذهب خلال نوفمبر، وهناك أربعة عوامل رئيسية ساهمت في هذا التذبذب السوقي الملحوظ.

مع الأخذ بعين الاعتبار بيانات السعر والحجم والتذبذب من سبع شركات رئيسية للتبادل والسيولة، قام SFOX بتحليل الارتفاعات في التقلبات ومطابقتها مع الأحداث الرئيسية في الصناعة. النتائج الرئيسية أدناه.

تسببت حالة الشك وعدم اليقين الناتجة عن شوكة بيتكوين كاش الصلبة في حدوث فيضان كبير من FUD في جميع أنحاء السوق. وقد حقق “بيتكوين كاش” جميع الكريبتوس ​​الأخرى إلى هذا المنصب عندما وصل إلى التذبذب في نوفمبر. في الواقع، تضاعف تقلب سعره نسبة إلى البيتكوين بالفعل في لحظات قبل الشوكة.

أظهرت الأصول الأربعة الرئيسية المدرجة وهم – BTC و ETH و BCH و LTC – نفس الارتفاع في التقلبات بداية من يوم 14 نوفمبر، وذلك قبل يوم من الشوكة ولكن تقلب بيتكوين كاش BCH جاء في 15 نوفمبر.

كانت شوكة “بيتكوين كاش” دائما سببًا طبيعيًا لزيادة تقلب العملات المشفرة، لكنها استمرت في إحداث الفوضى بعد ذلك. ويؤكد SFOX أن حرب التفرق والبعثرة المستمرة ظلت المحرك الرئيسي للتقلب حتى بعد حدوث الشوكة، حيث تنافست بيتكوين كاش BCH و بيتكوين إس في BSV على سلطة التجزئة الشائعة، وكانت النتيجة لكلا السلاسل غير مؤكدة.

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حدث آخر كبير في نوفمبر، والذي أدى إلى زيادة مشاعر التشويش، وهو إعلان من هيئة الأوراق المالية والبورصات في 16 نوفمبر . وذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن المستوطنات قد تم صنعها مع اثنين من مكاتب ICO من ملايين الدولارات من عام 2017.

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أدت هذه الأنباء إلى موجة عامة من القلق بين مكاتب مشاريع الطرح الأولي للعملات ICO في الولايات المتحدة ومزيد من عدم اليقين بشأن مستقبل مشاريع مماثلة في البلاد، مما أدى إلى تعثر السوق وسيره في المزيد من التباطؤ.

في 28 نوفمبر، شهد السوق انتعاشًا قصيرًا حيث بدأت الأسعار في بدء عملية التعافي. ويبدو أن هذا يرجع إلى إعلان آخر من المجلس الأعلى للتعليم. هذه المرة كان رئيس مجلس الإدارة جاي كلايتون يعزّز في الإجماع: استثمر أن البيتكوين BTC لا يعتبر ضمانًا لذلك لا يخضع لضوابط لجنة الأوراق المالية والبورصات.

ومضى يقول أن الأصول الرقمية مثل البيتكوين BTC “لا لبس فيها” هنا للبقاء على الرغم من السوق الهابط الحالي. رئيس قسم النمو في SFOX “داني كيم” تحدث أيضًا على Yahoo! التمويل، وتأكيد المجتمع أن “المؤسسات لا تزال تتداول بنشاط” العملات الرقمية في السوق الهابط.

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وقد أدت هذه التطمينات حول الاهتمام المؤسسي بالتشفير وتجديد أعماره إلى ارتفاع معدل تشوه العملات الرقمية مع ارتداد الأسعار.

تقلب العملات المشفرة: ما الذي تبحث عنه في ديسمبر وما المُنتظر بعده

نحن نعلم جميعا أن سوق العملة الرقمية هو عرضة للضغوط الخارجية والأحداث. يمكن للمؤتمرات الكبيرة وخاصة الإعلانات الصادرة عن المنظمين أن يكون لها تأثير كبير. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يعطي SFOX بعض الأدلة حول ما يجب البحث عنه لهذا الشهر.

في 5 إلى 6 ديسمبر، سيقام أكبر حدث لفينك في لندن وسيعرض نشاط التشفير الرئيسي والإعلانات التي قد تؤثر على الأسعار. في 19 ديسمبر، تنتهي العقود الآجلة لـ CBOE BTC. وقد أدى هذا عادة إلى زيادة طفيفة على الأقل في تقلب عملة البيتكوين BTC في الوقت الذي أدى إلى انتهاء الصلاحية وبعد فترة وجيزة أيضًا.

في 28 ديسمبر، انتهت عقود العقود الآجلة من CME و BitMEX، مما يمثل آخر توقيعات العقود الآجلة الرئيسية لهذا العام، والتي من المحتمل أن تزيد من تقلبات التشفير.

كما أن منصة Bakkt (بمجرد حصولها على ختم موافقة الجهات التنظيمية) عندما تبدأ التداول الشهر القادم من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على أسعار التشفير – نأمل أن يكون ذلك أفضل.