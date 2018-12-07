أفضل المحافظ لـ عملة إيوس (EOS) الرقمية

منذ إطلاقها، استطاعت عملة “إيوس” EOS مواصلة طريقها ببطء ولكن بثبات نحو قمة سوق العملات الرقمية وذلك من خلال ابتكاراتها المتميزة ووجودها في وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من معظم المشاريع الأخرى من هذا النوع.

عملة “إيوس” EOS والتي يطلق عليها المجتمع الخاص بها أيضًا بـ”قاتل الإيثيريوم”، تم تصميمها لتكون المنافس الأساسي لنظام الإيثيريوم، حيث يعمل كمنصة للجيل الثالث من التشفير. تم إنشاء “إيوس” من قبل شخص يُدعى “دان لارمر” وفريق Block.one، وهو عبارة عن مشروع يركز بشدة على قابلية التوسع والسرعة وتجربة المستخدم من الدرجة الأولى.

إن التنبؤ بكيفية نهاية الأمور في عام 2019 أمر مستحيل تقريبًا، ولكن من الواضح تمامًا أن عملة “إيوس” تتمتع بفرصة جيدة جدًا للتطور أكثر. إذا لم تكن EOS في نطاقك كمستثمر حتى الآن، فقد تفكر في الاستثمار في المشروع من الآن فصاعدًا.

إذا كانت هذه هي الحالة، من بين أمور أخرى، ستحتاج إلى محفظة جيدة وآمنة ومتينة لتخزين مفاتيحك الخاصة. هناك العديد من الجوانب التي يجب أخذها بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بالمحافظ المتوافقة مع EOS.

أشياء للبحث عنها في محفظة عملة “إيوس” EOS

بالنسبة للمبتدئين، عليك أن تتحقق مما إذا كانت المحفظة تدعم عملات EOS الرئيسية (أطلقت EOS شبكتها الرئيسية في صيف عام 2018، وبالتالي لم يعد رمزها ERC-20 واحدًا). باختصار، يجب ألا يكون توافق ERC-20 معيارًا مناسبًا لمحفظ EOS.

تعرف على مشروع "إيوس" EOS والعملة الرقمية الخاصة بالمشروع (EOS)

ثانيًا، تسمح لك محفظة التشفير الجيدة بالتحكم في مفاتيحك الخاصة في جميع الأوقات. تأكد من أن محفظتك المستقبلية تحتوي على مصادقة ثنائية، وميزات تشفير متنوعة، وربما حتى خيارات استعادة النسخ الاحتياطي.

“دعم العملاء” هو مشكلة أخرى يجب أن تبحث عنها. إذا كانت هناك أي مشكلة في محفظتك وأموالك، فأنت تريد أن تكون قادرًا على الاتصال بالفريق في أسرع وقت ممكن.

لمساعدتك في مسعاك، أنشأنا قائمة تحتوي على بعض أفضل محافظ EOS. تشمل قائمتنا محافظ المحمول، بالإضافة إلى أجهزة سطح المكتب والأجهزة ومحافظ الإنترنت.

إن Infinito هي عبارة عن محفظة متنقلة عالمية ومتعددة الاستخدامات تتيح لك تخزين وإدارة مجموعة واسعة من العملات المشفرة. انها تسمح لك بتخزين بيتكوين، لايت كوين، بيتكوين كاش، داش، ايثيريوم، نيو، دوجكوين، وجميع رموز ERC-20. ومع ذلك، فالأمر الأكثر أهمية هو حقيقة أنه متوافق مع رموز EOS للشبكة الرئيسية أيضًا.

وهو متاح لكل من Android و iOS، ويحتوي على واجهة مستخدم رسومية حديثة وعملية للغاية، كما أنه مزود بدعم 12 لغة. لا تخزن المحفظة مفاتيحك الخاصة على الخوادم، لأنها تشفِّرها بالكامل على جهازك. وأخيرًا وليس آخرًا، تأتي المحفظة أيضًا بدعم Touch ID، وهي ميزة أمان مهمة جدًا للمحافظ المحمولة اليوم.

“SimplEOS Wallet” هي محفظة سطح مكتب حديثة مصممة خصيصًا لنظام EOS البيئي. حيث يتيح لك تخزين وإدارة رموز عملة “إيوس” EOS بالإضافة إلى التفاعل مع شبكة EOS مباشرة من كمبيوتر Windows و Linux و MacOS (Mac).

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تأتي المحفظة مع دعم لحسابات متعددة، وهي متوافقة مع EOS airdrops، وتوفر حتى للمستخدمين إمكانية الوصول إلى بوابة التصويت. تتمتع المحفظة بمراجعات جيدة للغاية داخل مجتمع التشفير، وتم تطويرها من قبل شركة تضع خصوصيتك وأمانك على رأس قائمة أولوياتها.

بدأت محفظة Scatter EOS في الحياة كإضافة Google Chrome. على الرغم من أنها تباهت بتقنية أمان العصر الحديث تحت غطاء محرك السيارة مثل الدخول الموحد (SSO) والتشفير غير المتماثل إلا أنها تطورت إلى محفظة سطح مكتب كاملة. مع محفظة “Scatter EOS” يتم تخزين جميع مفاتيحك الخاصة والبيانات الهامة مباشرة على الكمبيوتر الخاص بك، وعلى الرغم من أن المحفظة ترسل البيانات إلى البلوكشين، فإنها تنقلها باستخدام “بصمة المجسم”.

تدعم المحفظة رموز الشبكة EOS بالإضافة إلى الإيثيريوم ETH وجميع أنواع الرموز المميزة ERC-20.

محفظة GreyMass EOS Voter هي محفظة أخرى لسطح المكتب تم تصميمها خصيصًا لتزويد مستخدميه بطريقة سريعة للتفاعل مع “blockbox” في EOS وذلك في شكل عقود ذكية. وهي متوفرة لنظام التشغيل Windows و Mac و Linux.

يتم توقيع جميع المعاملات داخل التطبيق، وهذا يعني أن مفاتيحك الخاصة لا يتم نقلها أبداً حيث يتم تشفيرها باستخدام خوارزمية AES-256. ومع ذلك، فهي ليست المحفظة الأكثر سهولة في الاستخدام، حيث أن لديها عددًا كبيرًا من الأدوات لإدارة الرموز المميزة لعملة إيوس (EOS) وتأتي مع الدمج الكامل مع البلوكشبن لـ(EOS).

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تعتبر محفظة Guarda EOS نوعًا مختلفًا من محافظ “EOS”. وتأتي في ثلاثة أشكال: إما محفظة ويب، ومحفظة سطح المكتب، وامتداد أو اضافة لمتصفح Chrome. بالإضافة إلى توافقها مع النظام الأساسي، فإن غواردا “إيوس” محفظة لديها ميزة دعم العديد من العملات الرقمية والرموز مثل بيتكوين، إثيريوم، إثيروم كلاسيك، زدكاش، ريبل، داش، بالإضافة إلى “إيوس” EOS.

إنها واحدة من أكثر محافظ EOS أمانًا حتى الآن حيث لا تخزن أي معلومات العميل أو بيانات المحفظة أو المفاتيح الخاصة على الخوادم. بدلاً من ذلك، يتم تخزين مفتاحك الخاص مباشرةً على ذاكرة الجهاز الآمنة ويحذف نفسه عند تسجيل الخروج من المحفظة.

لم تكن قائمتنا مكتملة بدون محفظة الأجهزة. تعتبر حافظات الأجهزة أكثر النماذج أمانًا لتخزين مفاتيحك الخاصة والتأكد من أن أموالك بعيدة عن متناول اللصوص أو المتسللين. تعتبر محفظة شركة “Ledger Nano S” واحدة من أكثر محافظ الأجهزة شعبية في السوق (تقاسم السوق مع محافظ أخرى رائدة مثل Trezor و KeepKey و CoolWallet S)، كما أنها تدعم أكثر من 700 قطعة نقدية ورموز، بما في ذلك EOS.

من السهل إعداد المحفظة، ولها ميزات أمان متعددة مثل تشفير الحساب، والنسخ الاحتياطي الكامل، ورمز PIN. الجانب السلبي الوحيد لهذه المحفظة هو حقيقة أنها مدفوعة (لها تكلفة مالية).

الخلاصة

نظرًا لأن EOS مشروع مشهور جدًا، فلا غرابة في وجود الكثير من خيارات المحفظة التي يجب وضعها في الاعتبار. تحتوي قائمتنا على عدد قليل، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك العثور على بدائل تعمل بطريقة أفضل بالنسبة إليك. لننتهي من ذلك، لا تنس أن اختيار محفظة جيدة أمر بالغ الأهمية لضمان أمان أموالك. ومع ذلك، من المهم أن يكون لديك ممارسات أمان سليمة. حظا سعيدا!