كيفية إنشاء و استخدام محفظة Blockchain.info : الدليل الشامل

عند التعامل مع البيتكوين Bitcoin ، تحتاج إلى اختيار أفضل محفظة لتخزين البيتكوين Bitcoin من أجل الحفاظ على عملاتك آمنة. اعتمادًا على ما تريد القيام به مع عملاتك ، يجب عليك اختيار المحفظة الأكثر ملاءمة. إذا كنت تبحث عن الاحتفاظ ب العملات الرقمية المشفرة لفترة طويلة ، فربما لا يكون Blockchain.info الخيار الأفضل لأنه عبارة عن محفظة على الإنترنت وعلى الرغم من أنك الشخص الوحيد الذي يحمل المفاتيح السرية ، فهو ليس الخيار الأنسب لأولئك الذين يرغبون في تخزين البيتكوين Bitcoin لفترة طويلة.

في هذا المقال، سوف نقدم لكم محفظة Blockchain.info على شبكة الإنترنت ، ونقدم لكم لمحة عن خياراتهم ونشرح لكم أفضل استخدامات ممكنة لهذه المحفظة على شبكة الإنترنت .

Blockchain.info هو منصة البرمجيات الرائدة في العالم للأصول الرقمية المشفرة التي تقدم أكبر منصة بلوكشين blockchain في العالم. بالإضافة إلى محفظة Bitcoin و Ethereum على شبكة الإنترنت ، فإنها تقدم أدوات للمطورين وبيانات المعاملات في الوقت الحقيقي للمستخدمين لتحليل الاقتصاد الرقمي المزدهر. لقد قامت برامج الشركة بتشغيل أكثر من 100 مليون معاملة وتمكين المستخدمين في 140 دولة حول العالم من التعامل بسرعة وبدون وسطاء باهظين .

كيفية إنشاء محفظة Blockchain.info

إنشاء محفظة باستخدام Blockchain.info أمر سهل للغاية ، في هذا المقال ستجد سلسلة من الخطوات التي ستساعدك على إنشاء محفظة Blockcin.info Bitcoin عبر الإنترنت .

الخطوة 1: انقر هنا للوصول إلى موقع Blockchain.info

الخطوة 2: بمجرد الوصول إلى الموقع ، انقر فوق الخيار “الحصول على محفظة مجانية” في الزاوية اليمنى العليا.

سيتم نقلك إلى صفحة إنشاء محفظة

الخطوة 3: املأ بياناتك ، وهي: البريد الإلكتروني وكلمة المرور – تأكد من استخدام بريد إلكتروني لا يمكنك الوصول إليه إلا .

استخدم كلمة مرور قوية. بمجرد إنشاء محفظتك ، سيتم إعطاؤك معرف المحفظة. ستحتاج إلى الاحتفاظ بهذا المعرّف المخزن لأنه الطريقة الوحيدة للوصول إلى محفظتك. للبقاء آمنًا ، يجب عليك استخدام عبارة كلمة المرور وكتابتها على ورقة ووضعها في مكان آمن.

كيف تدير محفظتك؟

إدارة محفظتك بسيطة للغاية. بشكل أساسي ، تعد إعدادات الأمان أطول وأطول جزء من إدارة المحفظة. ومع ذلك ، سنقدم لك دليلاً يركز على واجهة المحفظة .

لوحة القيادة

عند تسجيل الدخول إلى محفظتك ، ستصل إلى لوحة البيانات. تشبه لوحة التحكم غرفة التحكم حيث يمكنك الوصول إلى جميع ميزات المحفظة. على يمين الشاشة ، ستجد القائمة العامة. في القائمة ، يمكنك العثور على العديد من الخيارات مثل التغيير من محفظة Bitcoin إلى محفظة Ether الخاصة بك. من الأعلى إلى الأسفل ، يمكنك العثور على Buy & Sell Bitcoin ، و Exchange ، و Security Center ، و Settings ، و FAQ (وهو أمر مفيد للغاية).

شراء وبيع بيتكوين: باستخدام هذا الخيار ، ستتمكن من الوصول إلى قائمة جديدة حيث يمكنك شراء وبيع بيتكوين وتتبع تاريخ طلبك.

الصرف: سيسمح لك هذا بتبادل Bitcoin للآثيريوم و العكس بالعكس.

مركز الأمان: يمكّنك مركز الأمان من الوصول بسهولة إلى إعدادات الأمان

الإعدادات: ستتيح لك الإعدادات إدارة المعلومات العامة المتعلقة بمحفظتك ومعاملاتك والوصول إليها. يمكنك أيضًا استخدام هذا الخيار للتحقق من العناوين والأمان وإدارتها. في إعدادات المستخدم لديك أيضا خيار إقران محفظة Blockchain.info الخاصة بهم مع هواتفهم النقالة.

في لوحة المعلومات ، ستجد أيضًا الأسئلة الشائعة والخيار Send and Request Bitcoin.

كيفية تأمين المحفظة

يعد الأمان هو الجانب الأكثر أهمية الذي ستحتاج إلى التركيز عليه بشكل أكبر ، لذا بمجرد إنشاء محفظة Blockchain.info ، تأكد من إضافة رقم هاتفك المحمول وتفعيل ميزة المصادقة الثانية (2FA). يمكنك إما استخدام خيار الرسائل القصيرة SMS لإعداد 2FA أو يمكنك استخدام تطبيق Google Authenticator الذي ننصحك باستخدامه بشدة. لاحظ أنه يجب عليك دائمًا الانتباه إلى مفاتيحك السرية لأنها الشيء الوحيد الذي يمنحك حق الوصول إلى عملاتك الرقمية المشفرة.

لإدارة كافة ميزات الأمان ، ستحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات الموجودة في قائمة Dashboard . جميع خيارات الأمان سهلة الاستخدام للغاية. تتضمن إعدادات ميزات الأمان ما يلي:

عبارة الاسترداد: يمكن للمستخدمين إعداد عبارة استرداد يمكن استخدامها لاستعادة جميع الأموال في حالة فقدان كلمة المرور أو فقد الخدمة في Blockchain.info.

تلميح كلمة المرور: Blockchain.info أبداً يخزن كلمة المرور الخاصة بك على الخوادم الخاصة به. يتيح هذا الخيار للمستخدم إنشاء تلميح كلمة مرور لا تنسى يمكن إرساله إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تم التحقق منه في حالة نسيان كلمة المرور.

كلمة المرور الثانية: لزيادة الأمان ، يمكنك اختيار كلمة مرور ثانية لحماية أموالك. ستتم مطالبة كلمة المرور هذه في كل مرة تريد فيها إنفاق أموالك.

التحقق من خطوتين “2-step Verification” : هذه هي أهم ميزة لحماية حسابك. 2FA يحمي محفظتك من الوصول غير المرغوب فيه. يمكنك أن تقرر استخدام رقم هاتفك المحمول أو تطبيق مجاني لتأمين محفظتك. نوصي باستخدام Google Authenticator.

تذكر التحقق من خطوتين: إذا قمت بتنشيط هذه الميزة ، في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الخروج لفترة قصيرة من الوقت ، سيسمح لك المتصفح بتسجيل الدخول دون إعادة المصادقة باستخدام 2FA مرة أخرى . لاحظ أن هذا لن يحدث إلا لفترة معينة من الوقت.

يوفر Blockchain.info أيضًا مجموعة متقدمة من إعدادات الأمان للمستخدمين المتقدمين . في ما يلي بعض هذه الميزات المتقدمة: تسجيل النشاط ، تقييد تسجيل الدخول IP ، القائمة البيضاء لـ IP ، الوصول إلى المحفظة عبر Tor ، كلمة مرور الإمتداد (PBHDF2) ، الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات.

كيفية إرسال واستقبال البيتكوين Bitcoin ؟

إن إرسال وطلب Bitcoin عبر محفظة Blockchain.info أمر سهل للغاية. عند الوصول إلى محفظتك والوصول إلى لوحة المعلومات ، سترى بالتأكيد الخيارين في منتصف الشاشة تقريبًا.

الخيار إلى اليسار هو خيار “إرسال” والأخرى الموجودة على اليمين هي خيار “طلب“.

عند تحديد الخيار “إرسال” ، سيظهر لك قائمة منبثقة حيث ستحتاج إلى ملء المعلومات الصحيحة. في أعلى القائمة ، يمكنك اختيار العملة التي تريد إرسالها. في ما يلي ، سيلزمك لصق العنوان الذي تريد إرسال الأموال إليه بالإضافة إلى المبلغ. يمكنك أيضًا إضافة وصف لمعاملة محددة (يساعدك هذا في تتبع إنفاقك) ويمكنك اختيار رسوم المعاملات ، والتي يمكنك الاختيار من بينها بشكل منتظم والأولوية.

لطلب الأموال ، تكون العملية متطابقة تمامًا ، ولكن في هذه الحالة ، كل ما عليك فعله هو تحديد المبلغ الذي تريد إرساله إليك وتحديد التالي. سيتم إنشاء رابط بعد ذلك. يمكنك استخدام هذا الرابط لإرسال رابط الدفع إلى الشخص أو الشركة التي سترسل إليك الأموال.

لماذا يجب عليك استخدام Blockchain.info؟

كما هو مذكور في بداية هذا الدليل ، فإن blockchain.info هي محفظة متصلة بشبكة الإنترنت (محفظة ساخنة)، وبالتالي فهي ليست الخيار الأفضل لهواة البيتكوينBitcoin الذين يبحثون عن التخزين البارد على المدى الطويل. تعتبر محفظة blockchain.info مناسبة تمامًا للمستخدمين الذين يستخدمون عملاتهم بشكل منتظم. هذه هي المحفظة المثالية للمتداولين وكل أولئك الذين يستخدمون عملاتهم كل يوم للذهاب للتسوق أو للقيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت. محفظة Blockchain.info هي أيضاً بدلة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها العديد من معاملاتها المالية باستخدام Bitcoin بالإضافة إلى تجار التجزئة الصغار والشركات الصغيرة الأخرى .

إيجابيات وسلبيات محفظة Blockchain.info

الايجابيات : من البسيط والسهل الاستخدام جعلها مثالية للمستخدمين الجدد. ميزات أمان رائعة يسمح بتداول البيتكوين مقابل الأثيريوم؛ السماح للشراء والبيع بيتكوين مباشرة على المحفظة وأثناء التنقل. CXVN

السلبيات : إنها خدمة مركزية. على الرغم من أنه لا يخزن المفاتيح السرية للمستخدم ، فيمكن للنظام أن يغلق في النهاية (لن يتمكن سوى المستخدمين الذين لديهم مفاتيح سرية من استرداد مفاتيحهم)

إذا كنت من أولئك الذين يتطلعون لبدء استخدام البيتكوين Bitcoin ويحاولون العثور على أفضل محفظة لاستخدامها بشكل منتظم ، فإن محفظة blockchain.info هي على الأرجح ما تبحث عنه!