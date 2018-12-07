العملات الرئيسية تُظهر أداءً ضعيفًا، مع تراجع إيثريوم إلى أقل من ١٠٠ دولار

تام شمس - الجمعة 7 دجنبر 2018 07:55 صباحاً - الخميس ٦ ديسمبر: واصلت أسواق العملات المشفرة خسائر الأمس، حيث شهدت اثنين فقط من أعلى عشر عملات أي مكاسب، وفقًا لما ذكرته كوين٣٦٠.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد انخفض سعر بيتكوين (BTC) بنسبة ٣,١٣ في المئة خلال اليوم، حيث شهدت أقصى ارتفاع بلغ ٣٨٨٧ دولارًا وأدنى مستوى عند ٣٥٨٧ دولارًا. وفي وقت النشر، يتم تداول العملة المشفرة الرئيسية حول ٣٦٥٦ دولارًا.

وعلى الرسم البياني الأسبوعي، توجد بيتكوين عند أدنى سعر لها على مدى الأيام السبعة الماضية، بانخفاض ١٤,٤ في المئة، في حين أن الإحصاءات الشهرية للعملة تظهر خسائر قاتمة تبلغ ٤٣ في المئة.

مخطط سعر بيتكوين الشهري. المصدر: كوين ماركت كاب

يتم تداول ثاني أكبر عملة افتراضية من حيث القيمة السوقية وهي ريبل (XRP) عند ٠,٣٢٠ دولار في وقت النشر، بانخفاض ٥,٣٦٪خلال اليوم. وتبلغ القيمة السوقية للعملة البديلة حوالي ١٢,٧ مليار دولار، في حين أن أعلى نقطة أسبوعية لها كانت ١٥,٣ دولارًا يوم ٣٠ نوفمبر، وفقًا لكوين ماركت كاب.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

فقدت إيثريوم (ETH) ٧,٨٥ في المئة خلال الساعات الأربع وعشرين ساعة الماضية، وتراجعت دون علامة ١٠٠ دولار للمرة الأولى خلال الشهر الماضي. ويتم تداول العملة حول ٩٥ دولارًا في وقت النشر. وتبلغ الرسملة السوقية لإيثريوم ٩,٧ مليارات دولار في وقت النشر.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

أعلى عاشر عملة وهي بيتكوين كاش (BCH) هي واحدة من بين أعلى ٢٠ عملة، قد سجلت خسائر كبيرة خلال اليوم. وقد انخفض سعر العملة البديلة بأكثر من ١٤ في المئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها عند حوالي ١١٢ دولارًا في وقت النشر.

وقد تبع الانقسام الكلي لبيتكوين كاش دعوى قضائية رفعتها شركة United American Corp ومقرها فلوريدا ضد بورصات العملات المشفرة بيتماين وكراكن وبيتكوين.كوم، ومناصر العملات المشفرة "روجر فير"، مدعيةً ​​أنهم شاركوا في "أساليب غير عادلة للمنافسة" ضرت بمصلحة UnitedCorp وأصحاب المصلحة الآخرين.

وتدعي الشركة الأمريكية المتحدة أنه خلال الانقسام الكلي، سيطرت عدد من الكيانات على الشبكة مستخدمةً "قوة الهاش المستأجرة" لتسهيل اعتماد بيتكوين ABC، ​​في حين "لا يمكن السماح لأي شخص أو كيان بالتحكم فيها."

وفي المقابل، حققت بيتكوين إس في (BSV) مكاسب يومية ملحوظة بنسبة ٢٢,٥٥٪، ويتم تداولها عند مستوى ١٠٧,٣١ دولارات في وقت النشر. ويبلغ الحد الأقصى لإمداد BSV ٢١ مليونًا، في حين تبلغ قيمتها السوقية ١,٨ مليار دولار أمريكي في وقت النشر.

وتشمل العملات الخاسرة اليوم أيضًا إيوس وباينانس كوين (BNB)، التي انخفضت بنسبة ١٤,١٩ في المئة و١٧ في المئة على التوالي. واعتبارًا من وقت النشر، يتم تداول إيوس عند ١,٩٠ دولار وBNB عند حوالي ٥ دولارات.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حوالي ١١٤,٤ مليار دولار في وقت النشر. وعلى الرسم البياني الشهري، فإن إجمالي الرسملة السوقية يظهر اتجاهًا هبوطيًا ثابتًا.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وفي الوقت نفسه، أطلقت شركة إدارة الأصول الرقمية "بيتوايز" صندوقين تجريبيين جديدين لبيتكوين وإيثريوم، بهدف توفير وسائل "منخفضة التكلفة" و"سائلة" لالتقاط العوائد على كل من الأصول عالية المستوى. وقد قام مات هوغان، الرئيس العالمي لأبحاث بيتوايز، بوضع سياق إطلاق الصناديق الجديدة في إطار "الطلب الكبير الوافد" مدفوعًا بجزء من "التطورات الإيجابية في الأفق"