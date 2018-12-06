ما هي عملية الـ (Staking) في عالم العملات الرقمية؟

“أخذت العملات الرقمية مفهوم المال، لتقوم أجهزة الكمبيوتر بالتعامل معه، حيث يتم تسوية كل شيء مع أجهزة الكمبيوتر ولا يتطلب تدخل مؤسسات خارجية أو أطراف ثالثة موثوق بها للتحقق من صحة المعاملات.” – نافال رافيكانت

توفر العملات المشفرة القائمة على البلوكشين وسيلة بديلة للناس لكسب المال من طرق مختلفة مثل عملية الـ (Staking) أو الماسترنود. تعمل العملات الرقمية على إزالة الحاجة إلى الاعتماد على البنوك أو الوسطاء التقليديين. الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم يجني المال من خلال تجارة التشفير أو عمليات التعدين أو القطع النقدية.

ما هو مفهوم Proof of Stake أو (PoS) ؟

والدليل على اProof Of Stake أو (PoS) هو عبارة عن خوارزمية جديدة متفق عليها في بعض المعاهدات والعملات الرقمية. يخلق كتل جديدة تضاف إلى البلوكشين. يتم تقييد هذه الكتل من قبل شخص يحمل بالفعل بعض العملات ويساعد في التحقق من صحة معاملة جديدة على المنصة.

لا يستطيع أي شخص أن يقوم بـ عملية الـ (Staking) بتعقب أو التحقق من المعاملات الجديدة لعملات رقمية مساوية لعدد العملات المشفرة التي قاموا بالتحصيل عليها. وكلما زاد عدد العملات التي يستهلكها المرء، زادت قدرته على التحقق من صحة المعاملات.

كيف تعمل عملية الـ (Staking) ؟

في شبكة التشفير العادية مثل “البيتكوين”، تتم معالجة المعاملات بشكل عشوائي بواسطة عقدة التعدين التي تعد أول حل لخوارزمية معقدة في نهاية الإطار الزمني. المستثمرون الذين يمتلكون وحدات البيتكوين ليس لديهم رأي في أي مشغل شبكة يثبت المعاملة.

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في بروتوكول Proof of Stake أو (PoS)، يتم اختيار القائمين بالتعدين بشكل عشوائي من مجموعة من حاملي العملة الرقمية. يمكن إضافة عامل تعدين إلى حوض التعدين عن طريق وضع كمية معينة من العملات الرقمية في المحفظة الإلكترونية.

تقوم العقدة المختارة بتخزين العملات المشفرة في المحفظة الرقمية وتخلق كتلة جديدة تتناسب مع النسبة المئوية للقطع النقدية المعلقة. على سبيل المثال، إذا كان عدد العملات المسجلة هو 5 ٪ من إجمالي العملات الرقمية على الشبكة، يمكن للعقدة أن تقوم بعمل 5 ٪ من المعاملات للكتل الجديدة.

النقود الرقمية الموقعة تقدم عددًا من المنافع:

آلية توافق الآراء تزيل الحاجة لشراء أجهزة الكمبيوتر المتطورة. عندما تصطاد عقدة التعدين عملات مربوطة من محفظة إلكترونية، يتم ضمان نسبة مئوية ثابتة من المعاملات على الشبكة بغض النظر عن قوة المعالجة الخاصة بها. ويمكن للمستثمرين مع ما يكفي من مقتنيات في العملة التحقق من صحة المعاملات على الشبكة.

لا تنخفض قيمة الأصول المعلقة من خلال PoS مع الوقت بخلاف اجهزة ASIC وأجهزة التعدين الأخرى. لا يمكن أن تتأثر قيمة الحصة إلا بالتقلبات في أسعار العملات.

الدليل على أن الحيازة صديقة للبيئة وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من إثبات أعمال التعدين المستخدمة في البيتكوين.

يتم تقليل خطر هجمات 51 ٪ في نظام العملات الرقمية.

مخاطر الائتمان ومقياس الخوف الجديد

الفائدة الرئيسية من نظام Proof of Stake أو (PoS) هو أنه يزيل الحاجة لشراء الأجهزة باهظة الثمن. ويقدم النظام عوائد مضمونة ومصدر دخل يمكن التنبؤ به لعمال التعدين على عكس دليل نظام العمل حيث يتم مكافأة العملات المعدنية عشوائياً إلى أنظمة الحوسبة عالية المستوى.

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المساهمة في عملية الـ (Staking) يعني أن العملات الرقمية في المحفظة الإلكترونية (محفظة العملات الرقمية) لها عيب واحد. يتم قفل العملات الرقمية لفترة من الوقت ولا يمكن بيعها أو تحريكها.

هذا قد لا يكون مشكلة في حين أن قيمة العملة في الارتفاع، يمكن أن يؤدي إلى خسائر عند انخفاض السعر. قد لا يكون المبلغ المكتسب من خلال Proof of Stake كافيًا لتغطية انخفاض السعر خلال الحركة الهبوطية.

عملية الـ (Staking) حيازات العملة بعض القوة على الشبكة. يمنحهم القدرة على كسب دخل منتظم لاستثماراتهم. وهذا يشبه إلى حد كبير الطريقة التي يتلقى بها شخص ما الفائدة من الاحتفاظ بالمال في حساب مصرفي.

وقد لوحظ أن القدرة على المساهمة في عملية الـ (Staking) ينعكس بشكل إيجابي من قبل المستثمرين في مجال التشفير. فقد قامت العديد من الإدارات الجديدة ببناء هذا النموذج في منصتها.

مشروع BABB: بنك لامركزي على تكنولوجيا البلوكشين يخدم الجميع

“داش” تستند على “Digital Cash”. والتي كانت واحدة من أولى العملات لتقديم آلية PoS للعملة. بنيت العملة على جوهر شبكة البيتكوين BTC. وحققت المزيد من التحسينات من خلال تنفيذ ميزات “PrivateSend” و “InstantSend”.

تسمح هذه العملة لمستثمريها بصناعة العملات الرقمية من خلال رمز رئيسي. الحد الأدنى المطلوب لتشغيل (الماستر نود) masternode هو 1000 وحدة داش.

الغرض من وراء “النيو” هو إنشاء اقتصاد ذكي باستخدام تقنية البلوكشين. يستخدم دليل NEO من خوارزمية حصة خوارزمية dBFT. يمكن للمشاركين في المنصة أخذ عملاتهم الرقمية عن طريق عملات مشفرة ملزمة في محفظة (NEON). ويمكن لأصحاب المصلحة أن يتوقعوا كسب عملات رقمية جديدة بنسبة 5.5٪ سنوياً لجميع القطع النقدية التي يشترونها.

“النيو” تحظى بشعبية كبيرة والعملة رقم واحد في منصة Bitfinex، وهي منصة تداول العملة الرقمية الصينية مقرها في هونغ كونغ.