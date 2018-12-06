أعلى العملات المشفرة تشهد خسائر معتدلة، وبيتكوين أقل من ٣٨٠٠ دولار

تام شمس - الخميس 6 دجنبر 2018 07:59 صباحاً - الأربعاء، ٥ ديسمبر: كانت جميع العملات المشفرة، باستثناء واحدة، قد سجلت خسائر في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مع فقدان بيتكوين (بيتكوين) معظم مكاسبها الأخيرة حيث تراجعت إلى ما دون ٣٨٠٠ دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

بدأ سعر بيتكوين اليوم بالقرب من ٤٠٠٠ دولار واستمر في الانخفاض حتى وصل إلى سعره الحالي عند ٣٧٦٩ دولارًا، بانخفاض ٤,٣٧٪ خلال اليوم. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، تقع بيتكوين عند أدنى مستوياتها خلال الأيام السبعة الماضية.

مخطط بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وقد قدم الشريك المؤسس لشركة الاستشارات فندسترات، توم لي، ثلاثة أسباب وراء انهيار سوق العملات المشفرة: الانقسام الكلي لبيتكوين كاش (BCH) المثير للجدل والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي أجبرت مشروعات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) على إعادة الأموال إلى المستثمرين، والظروف "الرهيبة" في الأسواق العالمية.

ويتم تداول ريبل (XRP)، وهي ثاني عملة مشفرة من حيث إجمالي القيمة السوقية، في الوقت الحالي عند ٠,٣٣٩ دولار، بانخفاض ٣,٦٪ خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية. والسعر الحالي للعملة الأصلية XRP هو أدنى سعر مسجل هذا الأسبوع، منخفضًا من ٠,٤٠ دولار تقريبًا منذ سبعة أيام.

مخطط ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ولا تزال إيثريوم (ETH) ثالث عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد أن فقدت ما يقرب من ٦ في المئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت النشر، يتم تداول إيثريوم بسعر ١٠٣,٥٨ دولارات، وهو أدنى سعر تم تسجيله بواسطة الأصل خلال السبعة أيام الماضية.

مخطط إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، فإن الشركات الوحيدة التي تبلغ عن خسائر مزدوجة الرقم هي بيتكوين كاش (-١٢,٢٩ في المئة)، وزي كاش (-١٠,١١ في المئة) وميكر (-١٢,١٢ في المئة). والرابح الوحيد في المجموعة المدروسة هي باينانس كوين، التي ارتفعت ٣,٦٦٪ خلال اليوم.

وتبلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة حوالي ١٢١,٢ مليار دولار حتى الآن، وهو أدنى مستوى في الأيام السبعة الأخيرة ومنخفضةً من ١٤٦,٥ مليار دولار يوم ٢٩ نوفمبر.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وحسبما ذكرت بلومبرغ اليوم، "تتحول بيتكوين إلى الجانب السلبي مرة أخرى"، وبحسب خبرائها، "من المرجح أن تضعف أسعار بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة." وقد تنبأ المحلل بلومبرغ مايك ماكغلون في ملاحظة يوم الأربعاء بأن سعر بيتكوين سينخفض ​​إلى نحو ١٥٠٠ دولار.

بينما كان الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة اليابانية "كيوين"، مايك كاياموري، أكثر إيجابية، حيث ذكر في مقابلة يوم أمس أن شركة بيتكوين ستشهد ارتفاعات قياسية جديدة بنهاية عام ٢٠١٩، بينما اعترف بأنه لا يوجد "حافز" لدفع الأسعار إلى الارتفاع في المستقبل القريب.