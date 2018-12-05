“ناسداك” و “فيديليتي” يستثمران في منصة تداول للعملات الرقمية

قامت شركة “إريسكس” بجمع 27.5 مليون دولار من “فيديليتي للاستثمار” و “ناسداك فنتشرز” بين مجموعة من المستثمرين الآخرين، حسبما أفادت “رويترز” يوم الثلاثاء 4 ديسمبر.

تعد “ناسداك” ثاني أكبر بورصة في العالم، في حين تدير شركة “فيديليتي” الاستثمارية الأمريكية أكثر من 7.2 تريليون دولار من أصول العملاء.

ووفقًا لوكالة رويترز، ستقدم شركة “إريسكس” ErisX كل من التداول الفوري في البيتكوين (BTC) و الايثيريوم (ETH) و اللايت كوين (LTC)، وكذلك أسواق العقود الآجلة في العام التالي، وفي انتظار موافقة الجهات التنظيمية.

وأكدت “ناسداك” مشاركتها لرويترز دون تحديد مقدار مساهمتها، في حين لم تستجب “فيديليتي” لطلبات رويترز بالتعليق بحلول وقت النشر الصحفي.

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ووفقاً لـ “توماس تشيباس” الرئيس التنفيذي لشركة (إريسكس ErisX)، فإن الغرض من الاستثمار هو توظيف الموظفين و “بناء بنيتنا التحتية وتأمين اتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير سوق منظم للأصول الرقمية”.

في أكتوبر من هذا العام، استثمرت شركة وساطة التجزئة للأفراد “TD Ameritrade” أيضا في شركة “إريسكس”، بمشاركة من شركة الاستثمار “DRW Holdings” ومنصة التاجر عالية السرعة “Virtu Financial”. وكتبت رويترز أن شركة الأسهم الخاصة “فالور إيكويتي بارتنرز” و “CBOE Global Markets Inc.” شاركتا أيضاً في استثمارات الخريف.

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وقد لاحظت منصة “بلومبرج” الإخبارية هذا الخريف أن شركة ErisX ستقدم أيضًا دعم بيتكوين كاش (BCH)، ولكن لم تذكر “العملات الرقمية البديلة” في مقالة اليوم.