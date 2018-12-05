مؤسس بينانس: شبكة البلوكشين الخاصة بنا (BinanceChain) ستنطلق قريبا

أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من ناحية حجم التداول “بينانس” سوف تطلق “البلوكشين” الخاص بها (BinanceChain) في “بضعة أشهر أو نحو ذلك”، وذلك وفقًا لما ذكره المدير التنفيذي “تشانغبينغ تشاو”

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة Binance تشانغبينغ تشاو (CZ) في منتدى (فوربس آسيا): أن البلوكشين العام للشركة والذي أطلق عليه اسم “BinanceChain” سيتم إصداره قريباً جداً – في غضون الشهرين القادمين أو نحو ذلك.

وتضمن حديث “تشاو” في هذا الحدث مراسلا لـ(فوربس) وهو “مايكل ديل كاستيلو” الذي نقل عن المدير التنفيذي قوله:

نحن سنطلق “BinanceChain” قريبا جدا وذلك في غضون بضعة أشهر، وسوف تكون قادرة على إصدار العملات الرقمية.. وأعتقد أنه سيكون هناك الملايين من العملات المشفرة والآلاف من الاستخدامات والتطبيقات.

بطبيعة الحال، استفزت كلمات “تشاو” على الفور موجة من المستخدمين الذين يشككون في الحاجة إلى الكثير من العملات المشفرة والتطبيقات، حيث سيكون من المثير للاهتمام أيضًا معرفة كيف ستقوم منصة “بينانس” بالتعامل مع “ملايين العملات” والتحقق منها وفقًا لبيانات “تشاو” السابقة. في أغسطس، فقد ذكر تشاو:

“نحن لا ندرج “العملات الفارغة أو السيئة” حتى لو تم دفع 400 أو 4000 بيتكوين. عملات مثل: الإيثيريوم، النيو، الريبل، إيوس، مونيرو، لايت كوين, كل هؤلاء تم إضافتهم بدون رسوم.

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السؤال ليس “كم تبلغ رسوم منصة بينانس للإنضمام للقائمة؟” ولكن “هل العملة جيدة بما فيه الكفاية لتنضم إلى المنصة أم لا؟” إنها ليست الرسوم العائق لدخول منصة “بينانس”، إنها مشروعك! ركز على مشروعك الخاص!”

(وشم) بينانس يُظهر “الالتزام”

ورفض “تشاو” أيضا تقديم أي توقعات حول سعر البيتكوين تحت ذريعة أن كلماته ستؤخذ على أنها تلاعب. هو قال:

أحاول عدم توقع سعر بيتكوين في المستقبل لأن أي شيء أقول سوف ينظر إليه على أنه تلاعب. لذلك فقدت هذا الجزء من حرية التعبير.

في هذه الأثناء، كشف “تشاو” عن حصوله على وشم شعار بينانس على ساعده كدليل على الالتزام المطلق بتطوير المنصة.

في إحدى المشاركات المتوسطة التي تشرح الفكرة وراء الشعار وقرار “تشاو” للحصول على الوشم، شارك أيضًا أفكاره بشأن إدراج العملات الرقمية في منصة “بينانس” وكيف أن تفاني المؤسسين هو أحد الأشياء التي يبحثون عنها من أجل إدراج العملة.