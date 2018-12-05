أعلى العملات المشفرة تشهد مكاسب طفيفة وبيتكوين تحوم تحت ٤٠٠٠ دولار

تام شمس - الأربعاء 5 دجنبر 2018 03:42 صباحاً - الثلاثاء ٤ ديسمبر: معظم أعلى عشرين عملة مشفرة بارزة تُظهر مؤشرات ارتفاع خضراء، بعد التغلب على خسائر الأمس، مع تحرك بيتكوين (BTC) تحت مستوى ٤٠٠٠ دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وخلال اليوم، تم تداول بيتكوين في ممر ضيق بين ٣٧٦٨ دولارًا و٤٠٩١ دولارًا. وفي وقت النشر، يتم تداول العملة عند حوالي ٣٩٤٨ دولارًا، بزيادة حوالي ١,٦١٪ خلال اليوم.

وعلى الرسم البياني الأسبوعي، تصل بيتكوين إلى أدنى مستوى بلغ ٣٧٥٥ دولارًا أمريكيًا قبل أن تصل إلى ٤٤٠٤ دولارات. واليوم، تنبأ الرئيس التنفيذي لشركة يابانية للتكنولوجيا المالية ومشغل بورصة العملات المشفرة "كيوين" بأن بيتكوين "سوف تتجاوز" أعلى سعر لها على الاطلاق بحلول نهاية عام ٢٠١٩، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد شيء جديد، لا يوجد محفز" في المستقبل القريب لدفع الأسعار مرة أخرى إلى أعلى.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ويتم تداول ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية وهي ريبل (XRP) حول ٠,٣٥٢ دولار، بعد أن كسبت ٠,٨٣٪ في اليوم في وقت النشر. واليوم، انخفضت العملة إلى أدنى سعر لها في الأسبوع عند ٠,٣٤٩ دولار، في حين أن أعلى مستوى خلال الأسبوع بلغ ٠,٣٩٩ دولار يوم ٢٨ نوفمبر.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وتحتفظ إيثريوم (ETH) بمكانتها كثالث أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، والتي تزيد عن ١١,٤ مليار دولار في وقت النشر. ويتم تداول إيثريوم حول ١١٠ دولارات، بزيادة ١,٦٨ في المئة على مدار اليوم حتى وقت النشر. وعلى الرسم البياني على مدى ٣٠ يومًا، تنخفض إيثريوم في اتجاه هبوطي قوي، منخفضةً من أعلى مستوى عند ٢٢١,٦٢ دولارًا يوم ٧ نوفمبر.

مخطط سعر إيثريوم على مدى ثلاثين يومًا. المصدر: كوين ماركت كاب

وفي الوقت المناسب، فإن الخاسرين الرئيسيين بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة كانت بيتكوين كاش (BCH) وإيوس، اللتين تراجعتا أكثر من ٦ في المئة خلال اليوم ويتم تداولهما بسعر ١٤٩ و٢,٤٣ دولار على التوالي. كذلك فإن بيتكوين إس في (BSV) - التي تم إنشاؤها في شهر نوفمبر من هذا العام بعد الانقسام الكلي لبيتكوين كاش - هي أيضًا في المنطقة الحمراء، ويتم تداولها عند مستوى ٩١ دولارًا، بانخفاض تقريبًا ٣٪ خلال اليوم، وفقًا لكوين ماركت كاب.

كما انخفضت كاردانو (ADA) وإيثريوم كلاسيك (ETC) بنسبة ٠,٤٢ في المئة و٢,٥٠ في المئة على مدى الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفي الوقت الذي تم فيه النشر عند ٠,٠٣ دولار و٤,٥١ دولارات على التوالي.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حوالي ١٢٦,٩ مليار دولار حتى وقت النشر، وفقًا لما ورد في كوين ماركت كاب. وحجم التداول اليومي لجميع العملات هو ١٣,٥ دولارًا في وقت النشر.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين ماركت كاب

واليوم، أكدت بورصة ناسداك، ثاني أكبر بورصة في العالم، أنها تخطط لإطلاق عقود بيتكوين الآجلة في النصف الأول من عام ٢٠١٩. وقد ورد أن "هناك ما يكفي من العمل في هذا الأمر لجعل [مسألة موافقة الجهات التنظيمية] أكاديمية [...نحن نفعل هذا، وهذا يحدث."

وفي الوقت نفسه، قارن إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، العملات الرقمية بمخططات بونزي الاحتيالية. ومع ذلك، أكد باراك أن تقنية بلوكتشين والعقود الذكية هي مفاهيم تكنولوجية ورياضية مهمة ومفيدة.