كيف يمكنك الاستعداد لعملية (Staking) الخاصة بـ الإيثيريوم

سوف تتحول شبكة الإيثيريوم إلى نظام “Proof of Stake” مع عملية الانقسام التي تم تحديد موعدها في مقالة سابقة.

لقد تم إضفاء الطابع الرسمي على بروتوكول “كاسبر”، وقد اكتملت المواصفات والآن يمكن أن تبدأ مرحلة التنفيذ. اعتمادًا على المدة التي يستغرقها التطبيق والاختبار، قد يحدد كيفية تنفيذ كل ذلك.

السؤال هو هل سيكون من الجدير فعلاً امتلاك الايثيريوم في المقام الأول والقيام بعملية (Staking)؟ هل سيتمكن الناس من القيام بذلك بشكل آمن؟ وما الذي يجب أن تفعله لتكون جاهزًا للمساهمة؟

ستقوم شركة Hybrid Casper FFG بدمج إجماع إثبات العمل مع إثبات الإقتراح (PoS)، بهدف الانتقال في النهاية إلى PoS.

إحدى مواصفات التحديث تقلل من المكافأة المجمعة من المعدنين من 3 ايثيريوم (الوضع الحالي) إلى 0.6 ايثيريوم. (انخفاض مكافآت الكتلة بنسبة 80٪ على مدار السنة).

~ الفائدة السنوية 5 ٪ لأي شخص يريد المساهمة في “كاسبر” عليه أن يمتلك 1500 ايثيريوم.

تم تحديد الحد الأدنى من متطلبات المساهمة في عملية الـ (Staking) عند 32 ايثيريوم.

سأل أحد مستخدمي “ريديت” سؤال ما يجب أن يفعله ليكون جاهزا للـ(PoS) على “الإيثيريوم” وحصل على الرد مباشرة من “فيتاليك بوتيرن” مؤسس الايثيريوم:

“يجب عليك الحصول على ما يكفي من عملات الأيثيريوم ETH.

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ترقب للشبكة التجريبية (testnets). ستبدأ خلال شهرين. شارك فيها وكون فكرة عما سيبدو عليه التحقق من الصحة.”

كما تم سؤال “فيتاليك بوتيرين” عن جهاز جديد يسمى NeverSlash، والذي يهدف إلى حماية عقد المصادقة. جيث يشفر NeverSlash ظروف خفض كاسبر FFG إلى Raspberry Pi. وبدلاً من التحقق يدويًا مما إذا كان تصويتهم ينتهك شروط التخفيض أم لا، يمكن أن يعتمد المدققون على NeverSlash لمنعهم من الإدلاء بهذا التصويت على الإطلاق.

لقد أطلق على الجهاز بأنه عبقريًا ونفق على الفكرة الكاملة:

“الهدف هو جعل الوصول إلى الإنترنت غاية في السهولة، كجهاز كمبيوتر محمول يستهدف بشكل افتراضي وحتى الهواتف بشكل مثالي (فكر في استخدام الأجهزة التي تحل محلها بأخرى جديدة).

الاستفادة من الأجهزة مثل هذه ستوفر طبقة إضافية من الأمن. الجهاز نفسه سيوقع فقط الرسائل التي يقدمها العميل الخاص بك، ولن يتمكن من الاتصال بالإنترنت مباشرة، وأسوأ ما يمكنه فعله هو التوقف عن توقيع رسائل جديدة، الأمر الذي يتطلب منك تسجيل الخروج والسحب وإعادة الإيداع مع مفتاح مختلف.”

تابع “فيتاليك بوتيرين” حول الفلسفات المختلفة لفلاد زامفيروف (واحد من المطورين الرئيسيين في الإيثيريوم) ولديه فيما يتعلق بالـ (Staking) في إثبات توافق الآراء:

“موقف فلاد هو بالتأكيد أقل تسامحا تجاه المدققين مقارنة بي. أعتقد أنه يفضل أن تكون عائدات الممانع سلبية إذا كنت على الإنترنت أقل من 85٪ من الوقت.

من هو فيتاليك بوتيرين ؟ وما هي قصة تأسيسه لـ شبكة الايثيريوم ؟

تتمثل رؤيتنا في منح العملاء القدرة على المشاركة في خدماتتصويت البروتوكول التي تختلف عن التشفير. ومع تقدم النظام البيئي اللامركزي، نتوقع أن يكون هناك المزيد من الفرص للعملاء للتفاعل مع الأصول الرقمية بطرق جديدة وفريدة من نوعها.”