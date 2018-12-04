مجتمع البيتكوين على منصة “ريديت” يتجاوز المليون مستخدم

في حين أن قيمة سعر البيتكوين كانت في اتجاه هبوطي في هذا العام، فإن حساب ريديت الرسمي للبيتكوين والمعروف بـ “r/Bitcoin” يحتفل بأحد أكبر المعالم في “ريديت” – حيث يصل إلى مليون مشترك.

أصبح مستخدم ريديت “CryptoBull007” العضو المليون من المجموعة الرسمية لـ(رابطة) subreddit لـ البيتكوين. كانت الزيادة الكبيرة في عدد المشتركين في “r / Bitcoin” هي هذه السنة وحدها. في تشرين الثاني 2017، كان لدى الرابطة حوالي 400 ألف مشترك – أي 600 ألف مستخدم في العام الأول وحده.

“r/Bitcoin” الآن أصبح واحدًا من أكبر 121 “مجموعة”. أصبح subreddit الآن أكثر شعبية من “r / RickandMorty”، أحد عروض الرسوم المتحركة الرائجة. وتأتي المجموعة القائمة على منصة “reddit” خلف “r / EatCheapAndHealthy” الذي لديه 11 ألف مشترك أكثر من “r/Bitcoin”.

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وبصرف النظر عن (رابطة/مجموعة) البيتكوين الرسمية، فلنلقي نظرة على المجموعات الأخرى البارزة التي تنشط وتزدهر.

حساب “r / Cryptocurrency”: ولديها 770 (ألف) وتُعد ثاني المجموعات الأكثر شعبية من العملات الرقمية بعد البيتكوين، هذه المجموعة يتم بداخلها المناقشات العامة بشأن أسواق العملات المشفرة.

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حساب “r / Ethereum”: أكثر من 417 (ألف) الرسمية للثانية مرة واحدة، والآن هي ثالث أكبر عملة مشفرة – “الايثيريوم” هو “التصنيف الداخلي / المجموعة” الثالثة الأكثر شعبية من حيث عدد المشتركين. تحدث بداخلها معظم المناقشات بشأن تطوير الايثيريوم.

حساب “r / BTC”: أكثر من 231 (ألف) وقام “روجير فير” بإنشائها للترويج للبيتكوين كاش، واكتسب هذا التنصيف الداخلي (المجموعة) subreddit بسرعة عددًا كبيرًا من المشتركين وهو رابع أكبر مجموعة في مجال العملة الرقمية من حيث عدد المشتركين.