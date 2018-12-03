اتهام موقع CoinMarketCap بالتلاعب في أسعار عملة الريبل (XRP)

بدأ مجتمع الريبل بإتهام أحد أشهر مواقع تتبع أسعار العملات الرقمية وهو موقع CoinMarketCap, وذلك كونهم يعتقدون بأن الموقع يتلاعب بـ أسعار عملة الريبل (XRP).

يجدر بالإشارة إلى أن عملة الريبل XRP تفوقت وتجاوزت عملة الايثيريوم لتصبح ثاني أكبر عملة رقمية, وتم الحديث عنها في مجتمع العملة المشفرة لفترة طويلة لأنه لم يكن مجرد تبديل لحظي في الترتيب.

قام “كوري جوهنسن” كبير المحللين الاستراتيجيين للتسويق في شركة الريبل، بالتغريد على مقال في بوابة إخبارية شعبية يلمح إلى أن التلاعب بـ أسعار عملة الريبل (XRP) يأتي عبر الحجم السوقي الخاص بـ الريبل (XRP) وأنه قد تم حسابه بشكل غير صحيح.

وينشأ تضارب الأفكار بسبب حقيقة أن موقع CoinMarketCap تفكر فقط في العرض والسعر المتداولين لحساب الحجم السوقي وليس تلك التي تحتفظ بها في الضمان.

يعتبر جزء من مجتمع العملات الرقمية أن موقع CoinMarketCap على حق لأنه لحساب رأس المال السوقي، تستخدم CoinMarketCap السعر وتداول العرض ولا تأخذ في الاعتبار الرموز المميزة / الأصول المحتفظ بها في الضمان أو الغير قابلة للتداول.

ويزعم النصف الآخر من المجتمع أنه مع هذا التعريف، يجب تخفيض الحد الأقصى السوقي للبيتكوين أيضًا لأن “كريج رايت” يحمل 1.1 مليون بيتكوين BTC في حساب يسمى “Tulip-Trust” والذي سيصدر في عام 2020.

يوافق موقع Yahoo للتمويل على النصف الأخير من المجتمع، وينظر إلى وحدات عملة الريبل XRPs المستحقة أيضًا.

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وبحسب موقع “CMC” بلغ الحد الأقصى للسوق في الريبل XRP في وقت كتابة هذا التقرير 14.57 مليار دولار، وبلغت القيمة السوقية لشركة “Yahoo Money” ما يُقدر بـ 36.17 مليار دولار، في حين بقي سعر عملة الريبل عند 0.3616 دولار.

أعضاء بارزون في مجتمع الريبل XRP مثل “Tiffany Hayden” و Dr. T هم ضد إصدار موقع “CMC” لـ أسعار عملة الريبل (XRP).

وعلق مستخدم تويتر LaHoyaJolla:

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“1/2 استمر في قول هذا، لكن منهجيتك خاطئة ويجب أن يتم تغييرها إلى:

أ) تمثيل جميع المشاريع بشكل أفضل.

ب) الالتزام بالأساليب المعيارية لتحديد القيمة السوقية بدلاً من إنشاء منهجية بشكل عشوائي خارج نطاق القاعدة.

2/2 يشمل العرض الخاص بشركة بيتكوين BTC جميع أرصدة عملة البيتكوين BTC وأرصدة الحاصلين على أموال غير قابلة للاسترداد.

ما الذي تشعر به باستمرار فقدان هذه المعارك الأيديولوجية؟ أتمنى أن يكون الأمر أكثر استنفادًا من محاربتهم باستمرار.”

علاوة على ذلك، أشار بعض أعضاء المجتمع حتى إلى كيفية استبعاد موقع CMC للبيانات من البورصة الكورية لحسابات سقف السوق في 8 يناير 2018 دون أي إرشاد مسبق.

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موقع “CMC” في مرحلة ما متفق عليها جزئياً مع المجتمع وطلبت من مسؤول الريبل Ripple تقديم طلب لتحديث سقف السوق.

وعلق “ديفيد شوارتز” مدير التكنولوجيا التنفيذي من شركة Ripple على هذه المسألة:

“ليس لدي مشاعر قوية في كلتا الحالتين. من الصعب معرفة كيف نكون منصفين في كل هذه الحالات المختلفة. ولكن من الغريب أن ينجح برنامج XRP في التغلب على العديد من الطرق لشفافيته، حيث يفترض الناس أفضل ما يمكن تخيله حول ما لا يعرفونه.”

“ديفيد كورنر” أحد مستخدمي تويتر علق على الأمر قائلًا:

“جون ريدز: قد يعارض (كوري جوهنسن) معك. في الواقع، ربما ينبغي على لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC النظر في أنشطة CoinMarketCap للتلاعب في السوق حيث من الواضح أن هناك تحيزًا لها، على أي حال لم تعد تستخدم قسيمة عملة لأنها لا تعطيك الحقائق الحقيقية”