5 أسباب تدفعك للتفاؤل تجاه مستقبل البيتكوين والعملات الرقمية

إذا كنت تركز على عناوين الأخبار التي تتوقع بأن مستقبل البيتكوين والعملات الرقمية يعتبر مستقبل مظلم فإنك تشعر بالخوف.

ولكن في لحظة كتابة هذا التقرير، تم تسجيل 301 مقالة، توقعت أن سوق العملات الرقمية قد مات، وخاصةً البيتكوين.

على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار العملات الرقمية إلى أن السوق لا يزال على قيد الحياة في 2018، نعم حتى مع البيع في أسعار التشفير هذا العام.

نحن نرى 5 دوافع أساسية، ونستنتج 5 أسباب وراء التفاؤل تجاه مستقبل البيتكوين والعملات الرقمية على المدى البعيد.

سوق العملات الرقمية على قيد الحياة في عام 2018. وظهرت من أجل البقاء بفضل ما تقدمه من خدمات جديدة.

فكر في تقصير مدة تحويل المدفوعات المالية الدولية من 4 أيام إلى 4 دقائق (كما تقدمه شركة Ripple)، ومنصات تتيح طرق دفع متعددة برسوم منخفضة، ومعاملات تعتمد على مبدأ الند للند (P2P) في مجالات مختلفة مثل مجال الطاقة، وما إلى ذلك.

هناك في الغالب جانب مالي للتشفير. هذا هو السبب في أنه من الإنصاف اعتبار التشفير كنوع من الأصول أو فئة أصول مالية، بغض النظر عن كيفية تصنيف لجنة الأوراق المالية والبورصات (إلى كونها سلعة).

كما هو ظاهر في جدول الأعمال الأول، فإن العملات الرقمية كفئة أصول جديدة صغيرة للغاية مقارنة بجميع فئات الأصول الأخرى في هذا العالم. فهي بالكاد مرئية هناك مجال كبير للنمو.

عملة البيتكوين... فقاعة إقتصادية أم ثورة جديدة في عالم التكنولوجيا؟

نحن مقتنعون بأن البلوكشين و مستقبل البيتكوين والعملات الرقمية يقدمان قيمة كبيرة لدرجة أنهما سينموان بمرور الوقت، وهذا النمو لديه الكثير من الإمكانات. إنها مسألة وقت!

هنا هو السبب الثاني من بين الأسباب التي تجعلنا نتفائل بـ مستقبل البيتكوين والعملات الرقمية

من يتذكر فقاعة الانترنت؟ حرفيا كان الجميع لديهم أسهم لهذه الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت.

الآن، ومع ذلك، لا يوجد سوى أقلية من الناس يحملون العملات الرقمية المشفرة. كيف يمكن لأي شخص أن يدع هذا الجزء العلوي من الفقاعة؟

ووفقًا لأبحاث البحث التجريبي هذه في الولايات المتحدة، فإن 8٪ فقط من الأمريكيين يحتفظون بعملات رقمية:

ما يقرب من 8 ٪ من الأميركيين يستثمرون في العملات المشفرة مثل: البيتكوين و الايثيريوم و اللايت كوين كشف الاستطلاع من أكثر من 2000 من البالغين. وبالمقارنة، فإن ما يقرب من 52٪ من الأمريكيين يملكون مخزونًا، وفقًا لاستطلاع أجرته “مؤسسة جالوب” في عام 2016.

ما هو أكثر إثارة للإهتمام بالنسبة لمؤيدي البيتكوين الذين يأملون في تعزيز شعبية الأصول: يقول حوالي 41٪ من هؤلاء البالغين أن لا شيء يمكن أن يحفزهم على الاستثمار في مثل هذه الأصول الرقمية.

وكلفت شركة “Gem” بالدراسة الاستقصائية في جزء منها لفهم ما يمكن أن يؤثر على المستثمرين لشراء الأصول الرقمية. وبالفعل، قال 50٪ من المستجيبين أنهم على استعداد لتجربة فئة الأصول في المستقبل.

أسئلة وأجوبة حول عملة بيتكوين المشفرة

إذا كان جارك أو أي شخص غريب في الشارع قد جاء إليك في أواخر العام الماضي، وسألته عن العملات والأصول المشفرة التي اشتريتها، لكان هذا هو ذروة الفقاعة. لم يكن ذلك متطرفًا على الإطلاق، وبيانات الاعتماد تجعل هذه النقطة!

مقارنة مع ما قبل عامين، كان 2 ٪ فقط من الأمريكيين يستخدمون البيتكوين. على الرغم من أنها ليست مقارنة مثالية، إلا أنها تبين مدى الابتعاد عن منظور التبني، ومدى بطء النمو.

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رقم 3 من الأسباب الخمسة التي تجعلنا نتفائل بـ مستقبل البيتكوين والعملات الرقمية

مستوى الابتكار مذهل. فيما يلي نظرة عامة على جميع مبادرات البلوكشين والتشفير المصنفة في التطبيقات والبرامج الوسيطة والبنية التحتية.

لن تنجو كل هذه المبادرات من اختبار الزمن، بل على العكس. لم نقم بتضمين هذه النظرة العامة لنوضح أن جميع هذه الخدمات ستنمو ، وأنه يجب عليك “امتلاك” جزء منها.

ومع ذلك، ما يميزنا هو هذا التشابه مع وسائل الإعلام الاجتماعية. قبل عشر سنوات رأينا نظرات عامة مماثلة تمر عبر مبادرات وسائل الإعلام الاجتماعية. بمجرد أن استقر الضجيج كان هناك عدد من الشركات التي تقدم قيمة حقيقية. فكر في فيس بوك ، وتويتر (بغض النظر عما إذا كانت تكافح من أجل أن تكون مربحة)، سينا ​​وبابا في الصين، وهلم جرا.

العوامل الرئيسية في العرض الأولي للعملات المشفرة ICO

وجهة نظرنا هي أننا رأينا نمطًا مشابهًا جدًا في موجات التكنولوجيا السابقة: أولاً انفجار المبادرات والتنفيس والتباعد فقط لرؤية عدد من الشركات الناشئة الجيدة بالفعل تنمو مع مرور الوقت، ثم الأسعار المتفجرة للفائزين.

نحن نعتقد اعتقادا قويا في أن البلوكشين و مستقبل البيتكوين والعملات الرقمية سوف يتطور بطريقة مماثلة.

السبب الرابع من الـ5 أسباب لماذا سوق التشفير مازال على قيد الحياة في 2018: التنفيس.

أدت عمليات البيع الأخيرة في أسعار العملات الرقمية إلى توقف العديد من المشاريع وانعدام قيمتها. لقد كشف الكثيرون عن وجههم الحقيقي: الحيل.

كما ذكرنا مرات عديدة سوف يموت 90 ٪ من العملات الرقمية. يبدو أننا الآن في مستوى 50٪ من الآن: من بين ما يقرب من 2000 عملة رقمية تم العثور على ما يقرب من 1000 عملة رقمية منتهية أو احتيالية. يمكنك العثور على القائمة الكاملة هنا على Deadcoins.

لقد تم الحفاظ على العملات الرقمية التي تقدم قيمة فعلية. سيستمرون في النمو، وتقديم المزيد من القيمة مستقبلًا على الرغم من انخفاض سعرها الآن.

الهبوط الحاد من وقت لآخر هو شيء جيد. ليس السبب في أن العديد من “العملات الرقمية البديلة” تفقد قيمتها الجدية, بل على العكس! بالنظر إلى جميع النقاط المبينة في هذه المقالة ، من الجيد أن يكون لدينا سوق هابط يكشف جميع المشاريع الاحتيالية والضعيفة ويطردها خارج السوق.

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أخيرًا وليس آخرًا: مخطط سعر البيتكوين.

لقد شهد الإنترنت في الآونة الأخيرة العديد من الأخبار حول توقعات سعر بيتكوين. هناك “التحليل الفني” على سعر البيتكوين، والذي يتراوح من المخططات التي تعرض البيتكوين في آخر 24 ساعة إلى الأشهر الأخيرة. هناك أخبار حول الآراء من الثيران والدببة، ومهما كان موجود بينهما.

ما يهم هو هذا: الرسم البياني للبيتكوين على المدى الطويل هو الاتجاه الصعودي. طالما أن السوق الصاعدة طويلة الأجل سليمة، فلا يوجد سبب يدعو للقلق.

يظهر الرسم البياني طويل الأجل للبيتكوين نمطًا واضحًا. تحتوي قناة السوق الصعودية على العديد من الفرق. وقد ذهب البيتكوين من القناة الصاعدة الفائقة إلى قناة منخفضة.

لاحظ أن البيتكوين حتى لم تصل إلى أدنى قناة دعم. وبعبارة أخرى، لا يزال هناك احتمال هبوطي في هذا السوق الضخم!