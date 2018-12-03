لماذا تهبط أسعار العملات الرقمية البديلة عند هبوط سعر البيتكوين ؟

إن صعود و هبوط سعر البيتكوين و العملات الرقمية البديلة هو موضوع مثير للاهتمام لأنه لا يوجد أحد متأكد من أين تتجه هذه الأصول الرقمية.

يشعر المستثمرون أن موجة الصعود الأكبر لم تأت بعد (حتى عندما تكون العلامات بعيدة عن هذا المفهوم). من ناحية أخرى، لا يزال المنتقدون مقتنعين بأن العملات الرقمية هي عبارة عن هوس وما هو إلى فقاعة أخرى.

بغض النظر عما إذا كان البيتكوين والعملات الرقمية فقاعة أم لا، هناك شيء واحد واضح. لم يجعلوا المستثمرين سعداء في عام 2018 – وخاصة أولئك الذين اشتروا في نهاية عام 2017.

ومع ازدياد عدد العملات المشفرة، أدرك الكثير من الناس أن العملات الرقمية البديلة (مثل العملات الأخرى) مثل الايثيريوم و مونيرو و داش و الريبل و اللايت كوين وغيرها من العملات الرقمية قد حققت إمكانات أكثر من معظم العملات المشفرة. وبالفعل، فإن معظم العملات الشفرية الـ 30 الأولى هي “عملات رقمية بديلة”، حيث تبلغ قيمتها مليارات في سقف السوق.

في وقت من الأوقات، أصبح المشجعون للعملات المشفرة على يقين من أن “العملات الرقمية البديلة” قد تقتلع البيتكوين من موقعه الأعلى بسبب الشهرة والعشق. ولكن للأسف، فإن “العملات الرقمية البديلة” تتساقط بسرعة أكبر من البيتكوين. حتى ثاني أفضل عملة (الايثيريوم) هبطت بشكل سريع في الآونة الأخيرة، مع الكثير من الاستخدامات العملية، لا توجد هناك إشارات لإسقاط “البيتكوين” من القمة.

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معظم مشاريع العملات المشفرة، انخفضت بشكل كبير حتى انخفضت عن أسعارها التي كانت عليه قبل سباق عام 2017 الضخم. قد يكون البيتكوين قد فقد 80٪ من قيمته منذ كان بـ20,000 دولار، ولكن على خلاف البقية، لا يزال سعره مرتفعا عما كان عليه في بداية عام 2017.

تتحرك العملات الرقمية البديلة بطريقة مماثلة لبيتكوين. عندما يسقط، تنخفض بقية كذلك. عندما تبدأ في تعويض الخسائر، تبدأ العملات الرقمية البديلة بالازدهار أيضًا. وهذا اتجاه غريب جدا، أود أن أقول ذلك.

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رفض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) جميع مقترحات صندوق الاستثمار المتداولة المدعومة من البيتكوين من مختلف الأطراف بسبب المخاوف من التلاعب بالأسواق. بينما كان يجب أن يؤثر القرار على البيتكوين فقط، وقد شعرت العملات الرقمية بحرارة اصغر كذلك. حيث انخفض سعر الايثيريوم إلى أقل من 120 دولار وبذلك يسجل أدنى سعر له هذا العام.

من خلال السيطرة على أكثر من نصف مجموع سوق التشفير، تمكنت “البيتكوين” من البقاء على قيد الحياة من التأثيرات اللاذعة للأخبار الملوثة. هذا يدل على أن البيتكوين أكثر استقرارا من معظم العملات الرقمية. وهذه أيها السيدات والسادة هي واحدة من الأسباب التي تجعل العديد من المستثمرين الداهية يتبادلون قوائم أسعارهم ذات الأداء الضعيف للبيتكوين مما يجعلهم أسوأ حالاً.

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يمكن أن تكون المخاوف من انهيار اقتصاد عدد من الدول سبباً آخر وراء قدرة البيتكوين على إظهار أداء أفضل من العملات الأخرى.

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الاضطرابات المدنية المستمرة في تركيا كمثال. لقد انخفضت قيمة عملة “الليرة التركية” حيث تحول الكثير من الناس إلى عملة البيتكوين لحماية أصولهم من التضخم. تركيا هي مجرد عينة واحدة من الحالات. هناك العديد من البلدان مثل فنزويلا وإيران التي تعاني من أزمة اقتصادية أو عقوبات صارمة تجعل الناس يبحثون عن طرق بديلة لتخزين أموالهم. إذا استمر هذا، فقد تصبح “عملة البيتكوين BTC” في نهاية المطاف العملة الأساسية للعديد من البلدان.

في حين يمكن لـ العملات الرقمية البديلة خلق ملاذ في أوقات الإفراط في السيطرة على رأس المال والقمع الحكومي، فإن البيتكوين هو الخيار الأول لكثير من الناس. في معظم الأماكن، يفهم أولئك الذين ليسوا على دراية جيدة بعالم التشفير أن العملة الرقمية كأسم آخر للبيتكوين وليس مصطلحًا عامًا.

انخفض سعر البيتكوين كثيرًا، لكن المستثمرين الجادين فقط هم الذين يستطيعون صرف 4,000 دولار للحصول على عملة بيتكوين واحدة. لذلك فإن معظم المستثمرين المهتمين بالبيتكوين يقومون بذلك من التوقعات طويلة الأجل.

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بعض “العملات الرقمية البديلة” أرخص بكثير، ويمكن لأي شخص تقريبا تحملها. الآن، عندما يذهب السوق في اتجاه غوص تام، يصبح مجتمع “العملات البديلة” أكثر اهتزازًا، والمستثمرون المبتدئون الذين كانوا يبحثون عن أموال سريعة يبيعون أسهمهم لتجنب المزيد من الخسائر.

مجتمع البيتكوين هو عبارة عن شبكة كبيرة من رواد الأعمال الحقيقيين الذين لا يبحثون عن القيمة فحسب، بل يهتمون أيضًا بكيفية تحسين النظام الأساسي من خلال إنشاء خدمات جديدة وأفضل.

يحصل المستثمرون الجادين ذو الفهم الجيد لتاريخ العملات الرقمية على متاهة عندما تذكر أو تعلن عن “عملات رقمية بديلة” لهم. لماذا؟

لأنهم يعتبرونها مقلدة تم إنشاؤها بواسطة الأفراد المخادعين في محاولة لتكرار نجاح “ساتوشي ناكاموتو“. هذا صحيح. بحلول نهاية عام 2017، هناك أكثر من 1,000 عملة رقمية. حتى هذه اللحظة، هناك أكثر من 2,000 عملة مشفرة.

ما هي المشاكل التي يواجهها الوافدون الجدد الذين يحاولون حل المشكلات التي لم يستفد بها 1000 شخص؟ هناك الكثير من نسخ اللصق يحدث داخل عالم العملات الرقمية حيث يقوم الناس بإنشاء نفس المشاريع وإضافة بعض الميزات إلى رمز المصدر وإعطاؤهم أسماء جديدة.

من وجهة نظر مالية، ليس هناك قيمة في القيام بذلك. يمكن للمستثمرين الجديين أن يروا القيمة الحقيقية وإمكانات البيتكوين.

لا يرى مستخدمي “ريديت” أيضًا أي عملة من العملات الرقمية البديلة تستطيع أن تسقط عملة البيتكوين الرقمية من الموضع الأعلى في أي وقت قريب. في الواقع، يعتقد آخرون أن العديد من “العملات الرقمية” أصغر قد تغرق وتصبح من الماضي وتترك المجال بالكامل للبيتكوين. وقد أدى هذا إلى قيام معظمهم ببيع عملاتهم الرقمية البديلة لصالح البيتكوين وبالتالي زيادة هيمنة “البيتكوين” في حين انخفاض قيمة العملات البديلة.

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على الرغم من جميع الأسباب التي تفسر لماذا تتضاءل “العملات الرقمية البديلة” أسرع من البيتكوين”، نحن بحاجة إلى فهم شيء واحد. وهو أنه نجاح البيتكوين كان نسبيًا. وتكافح هذه العملة الكمالية تمامًا مثل البقية، وإذا لم تتغير الأمور قريبًا، فستتقاسم نفس مصير الآخرين.