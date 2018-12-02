تقرير: خلل تقني في شبكة النيو (NEO) قد يتسبب في فقدان عملاتك

منذ الوقت الذي أصبحت فيه العملات الرقمية شعبية واكتسبت قيمة مالية كبيرة، كان المتسللون نشطين جدًا في استغلال نقاط الضعف في “البلوكشينات” وسرقة العملات المشفرة. الضحية الأخيرة التي وقعت فريسة للقراصنة هي شبكة النيو NEO. ووفقًا لآخر نشرات Weibo Post، أشارت “Tencent Security Joint Labs” إلى وجود ثغرة في شبكة NEO التي يستخدمها المتسللون لسرقة عملات مشفرة عن بُعد.

النيو “NEO” هي واحدة من العملات الرقمية ذات الشعبية الكبيرة وغالبا ما يشار إليها باسم “الايثيريوم الصينية” بسبب تشابهه مع “الايثيريوم” الذي يسمح للمطورين بإنشاء عقود ذكية وتطبيقات لامركزية على البلوكشين الخاص به. ولكن أحدث كشف من “مختبرات تينسنت للأمن” قد يسحب بعض الضوء من “نيو”. وفقا لموقع Weibo من قبل مختر تينسنت للأمن المشترك.

“[خطأ] البلوكشين أعاد أزمة مالية متفجرة! وقد رصد المختبر مشروع البلوكشين الخاص بـNEO (المقابلة للعملة الرقمية “نيو”) يعاني من خطر القرصنة عن بعد. عندما يبدأ المستخدم في الاعتماد على عقدة شبكة NEO مع التكوين الافتراضي ويفتح المحفظة، قد يتم سرقة العملة الرقمية عن بعد.”

“وقد قامت شركة “Zhanyi Lab” بالتحذير من المخاطر المتوقعة أمام مجتمع NEO وذكّرت مدراء العقبات في NEO وأصحاب “النقود الرقمية” بالاهتمام بأمن المحفظة وتحديث نسخة العميل في الوقت المناسب، وإيلاء الاهتمام لسلوك النقل غير الطبيعي”

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كما تقدم هذه الوظيفة بعض الحلول التي يمكن للمستخدمين تجنب التعرض للقرصنة، لكن التحذير يطالب المستخدمين بالتركيز على سلوكيات التحويل غير الطبيعية.

“في الوقت الحالي، يمكن لحاملي “ANT” تجنب الهجمات باعتماد الخطط التالية:

الترقية إلى أعلى إصدار من برنامج العميل (NEO-CLI)

تجنب استخدام وظيفة RPC عن بعد، قم بتعديل عنوان BindAddress في ملف التهيئة إلى 127.0.0.1

إذا كان لديك متطلبات خاصة، تجعلك ملتزم بأستخدام وظيفة RPC عن بعد. يجب التأكد من أمان العقدة عن طريق تعديل رقم منفذ (RPC)، مما يتيح واجهة JSON-RPC المستندة إلى Https، وتعيين سياسة جدار الحماية.”

“نيو NEO” التي تم وصفها بأنها واحدة من أكبر قصص النجاح في عالم التشفير والعملات الرقمية قد تكون قد اصطدمت بحاجز كبير، ولكن حتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي عن هذا الاختراق من قبل شركة (NEO) ومن ثم يصعب تحديد عدد القطع النقدية المسروقة بالفعل. ولكن هناك شيء واحد مؤكد هو أنه سيتعين على NEO أن تصل قريباً إلى حل لتصحيح هذا الأمر إذا أرادت فعلاً الوفاء بوعودها للمجتمع.