أسواق العملات المشفرة تستقبل ديسمبر بالأخضر مع تداول بيتكوين أعلى من ٤٢٠٠ دولار

تام شمس - الأحد 2 دجنبر 2018 03:47 صباحاً - السبت، ١ ديسمبر - شهدت أسواق العملات المشفرة تدفقًا كبيرًا في اليوم الأول من شهر الشتاء الحالي، مع إظهار جميع أعلى ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية لمؤشرات ارتفاع قوية، وفقًا لكوين ماركت كاب.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

فبعد الانخفاضات العديدة تحت عتبة ٤٠٠٠ دولار أمس، ٣٠ نوفمبر، تمكنت بيتكوين (BTC) من التمسك بدعم ٤٠٠٠ دولار في النهاية اليوم. ويتم تداول العملة المشفرة الرئيسية الآن عند ٤٢٠٢ دولار، مرتفعةً بنسبة ٤,٥ في المئة على مدى الأربع وعشرين ساعة الماضية حتى وقت النشر. كما انخفض سعر بيتكوين بنسبة ١,٩٪ خلال الأسبوع، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب.

مخطط سعر بيتكوين على مدى سعر ٧ أيام. المصدر: مؤشر أسعار بيتكوين على كوين ماركت كاب

أما ريبل (XRP)، وهي ثاني عملة مشفرة بحسب القيمة السوقية، فترى مكاسب أكثر اعتدالًا، حيث ارتفعت بنحو ٣ في المئة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية وبلغت قيمة تداولها ٠,٣٧ دولار اعتبارًا من وقت النشر. وتشهد العملة خسائر كبيرة على مدار الأسبوع، بانخفاض أكثر من ٧ في المئة.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: مؤشر أسعار ريبل على كوين ماركت كاب

كما تشهد ترون (TRX) ونيم (XEM) أكبر مكاسب من بين أفضل ٢٠ عملة من حيث القيمة السوقية. حيث ارتفعت ترون، والتي تحتل المرتبة ١١ على كوين ماركت كاب بحلول الوقت النشر، ٦,٥ في المئة، كما حافظت على النمو الكبير على مدار الأسبوع - أكثر من ١١ في المئة. كذلك ارتفعت نيم بنسبة ٧٪، حيث حققت مكاسب بنسبة ٥٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

بينما تشهد العملة الناتجة عن الانقسام الكلي لبيتكوين كاش (BCH)، بيتكوين إس في (BSV)، زيادة هائلة على مدار الأيام السبعة الماضية، بارتفاع أكثر من ٤٥ في المئة خلال هذه الفترة. وتحتل العملة المشفرة الناتجة عن الانقسام الكلي المرتبة التاسعة على كوين ماركت كاب ويتم تداولها عند حوالي ٩٤ دولارًا، حيث شهدت نموًا صغيرًا على مدار اليوم - حوالي ٠,١ بالمئة.

كما شهدت القيمة السوقية الإجمالية زيادة ملحوظة على مدار اليوم، حيث ارتفعت من نحو ١٢٩ مليار دولار إلى مستوى ١٣٧ مليار دولار. وكان حجم التداول اليومي ثابتًا على مدار اليوم، حيث بلغ ١٦ مليار دولار، في حين شهد انخفاضًا طفيفًا إلى ١٥ مليار دولار في وقت النشر.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين ماركت كاب

وبينما شهدت الأسواق تراجعًا آخر في الآونة الأخيرة، فقد ازدادت أساسيات بيتكوين، مثل التكلفة لكل معاملة وعدد المعاملات، كما أشار إلى ذلك مناصر العملات المشفرة أنتوني بومبليانو، وهو شريك في شركة العملات المشفرة "مورغان كريك ديجيتال أسيتس".

وفي منشور الأمس، ركز بومبليانو على سبعة أساسيات لبيتكوين، مشيرًا إلى العدد المتزايد من محافظ بيتكوين بالإضافة إلى نمو كمية المعاملات اليومية المؤكدة.

وشدد مناصر العملات المشفرة أيضًا على زيادة قوة معدل هاش بيتكوين، مدعيًا أنه قد تضاعف أربع مرات تقريبًا في العام الماضي أو نحو ذلك، في حين أن عدد عقد بيتكوين قد ارتفع ٩٨ في المئة خلال العامين الماضيين، حسبما قال الخبير، مستشهدًا ببيانات من بيتنودز.

وفي ختام تحليله، جادل بومبليانو بأن سعر العملة المشفرة هو "قياس واحد فقط لقيمة الأصل"، مشيرًا إلى أن الأساسيات الرئيسية هي التركيز الرئيسي للقيمة المستقبلية للعملة. حيث كتب قائلًا: