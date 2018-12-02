بيتكوين، ريبل، إيثريوم، بيتكوين كاش، ستيلر، إيوس، لايتكوين، كاردانو، مونيرو، ترون: تحليلٌ للأسعار بتاريخ ١ ديسمبر

تام شمس - الأحد 2 دجنبر 2018 03:47 صباحاً - تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء بحوثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.

تم توفير بيانات السوق من موقع التداول "هيت بي تي سي".

بعد علامات الانتعاش الأولى، ينقسم الرأي حول التراجع الحالي في السوق. حيث يقول البعض أن الأمر لا يعدو إلا عن ارتجافة قطة تفارق الحياة، بينما يعتقد البعض الآخر أنها بداية عملية بناء القاعدة التي ستؤدي إلى اتجاه صعودي جديد. وقال مايكل بوسيلا، من شركة "بلوك ترور كابيتال" الاستثمارية التي تركز على العملات المشفرة، لشبكة "سي إن بي سي"، إن أذكى الأموال بدأت في الاستثمار.

ومع ذلك، قال بول دونوفان، كبير الاقتصاديين العالميين في "يو بي إس"، إن العملات الرقمية لا يمكن أن تكون عملات أبدًا وأنها "معيبة بشكلٍ قاتل". وبعد الهبوط الأخير، يتساءل الكثيرون عن طول عمر المعاملات المشفرة. وتظهر الارتفاعات الماضية والانهيارات الحادة أن أصول الأصول الناشئة تتأرجح بين فترات من التفاؤل والتشاؤم.

وبالنسبة إلى غير المؤمنين، ليس هذا هو المكان المناسب للدخول. ولكن بالنسبة للمستثمرين الذين يؤمنون بالقصة طويلة الأجل للعملات المشفرة، يعتقد ريتش إيدلمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان فاينانشيال سرفيسز، أن الوقت مناسب لبدء شراء بيتكوين.

فهل سنحدد نحن أو أي شخص القاع المحدد؟ لا! لا يمكن تحديد القاع إلا في الإدراك المتأخر. لذلك، يمكن للمتداولين أن يتوسعوا في الصفقات، وأن يبنوا محفظة أعمال بشكل تدريجي. فدعونا نرى العملات الافتراضية التي تُظهر فرص شراء.

سعر بيتكوين مقابل الدولار

على النقيض من رأينا، فإن التراجع في بيتكوين لم يصل حتى إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي ٣٨,٢٪ البالغ ٤٧١٢,٨٩ دولارًا. حيث انخفضت العملة من ٤٧٧١,١ دولارًا يوم ٢٩ نوفمبر. وهذا يدل على أن المضاربين على الانخفاض غير راغبين في انتظار مستويات أعلى للبيع.

كما يوجد دعم ثانوي عند خط الاتجاه الصعودي الصغير، والذي من الممكن عنده إعادة اختبار أدنى المستويات عند ٣٦٢٠,٢٦ دولارًا. ومن المحتمل أن يجذب الهبوط دون أدنى المستويات السنوية حتى الآن المزيد من عمليات البيع، مما يؤدي إلى تراجع زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى مستويات ٣٠٠٠ دولار. ويعتبر هذا مستوى مهمًا يجب أن يصمد: ويمكن أن يؤدي الانخفاض دونه إلى هبوط حاد إلى ٢٤١٠ دولارات.

ومع ذلك، فإننا نتوقع أن تصمد المنطقة بين ٣٥٠٠ - ٣٠٠٠ دوﻻر. وبالتالي، يمكن للمتداولين دخلوا في صفقات طويلة بناءً على توصياتنا أن يتمسكوا بصفقاتهم. وسنقوم بإغلاق الصفقة إذا وجدنا أن المضاربين على الانخفاض يحافظون على السعر أقل من ٣٥٠٠ دولار.

فإذا ارتد السعر عن المستويات الحالية، يمكن أن يرتفع إلى ٤٧١٢,٨٩ دولارًا و٥٠٥٠,٤ دولارًا. ويمكننا إضافة المزيد من الصفقات مع ارتفاع العملة الافتراضية شمالًا.

سعر ريبل مقابل الدولار

أثارت ريبل مستوى الشراء الذي اقترحناه في ٢٨ نوفمبر، ولكنها لم تتمكن من الارتفاع فوق ٠,٤ دولار. وفي الوقت الحالي، انخفض السعر وقد يعيد اختبار أدنى المستويات اليومية التي تحققت يوم ٢٥ نوفمبر.

وسيستمر المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا المتجه إلى الأسفل ومؤشر القوة النسبية دون مستويات ٤٠ في جذب البائعين. يمكن أن يؤدي الانخفاض دون خط الدعم للقناة الهابطة إلى الهبوط إلى ٠,٢٤٥٠٨ دولار. ومع ذلك، إذا صمد الدعم، نتوقع عودة الحركة إلى قمة النطاق. ويمكن للمتداولين الذين قاموا بشراء صفقات بناءً على توصياتنا الحفاظ على صفقاتهم مع حد إيقاف الخسارة عند ٠,٣ دولار. ويمكن إغلاق الصفقات إذا استمر زوج ريبل مقابل الدولار تحت مستوى ٠,٣ دولار.

سعر إيثريوم مقابل الدولار

انتهى الارتداد في إيثريوم عند ١٢٧,٨٧ دولارًا. ولا يزال هذا الزوج في اتجاه هبوطي، ولكن خلال الأيام السبعة الماضية، تم تداوله داخل النطاق من ١٣٠,٥ إلى ١٠٢,٢ دولار.

وقد يواجه اختراق النطاق مقاومة طفيفة عند المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠ يومًا، ولكننا نتوقع اختراقه. وسيواجه زوج إيثريوم مقابل الدولار مقاومة شديدة عند مستوى ١٦٧,٣٢ دولارًا، وإذا تم تجاوز هذا المستوى، فسيكون عند المتوسط المتحرك البسيط على مدى ٥٠ يومًا. ونقترح أن ينتظر المتداولون إشارة الانعكاس قبل محاولة صفقات شراء طويلة.

سعر بيتكوين كاش مقابل الدولار

مددت بيتكوين كاش إقامتها في نطاق ضيق يتراوح بين ٢٠٤,٧٦ و١٤٨,٢٧ دولارًا. وكلما بقي السعر في المدى، كان الارتفاع أو الانخفاض في النهاية أقوى.

كما تتجه كل من المتوسطات المتحركة للأسفل ويقع مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع، مما يدل على أن المضاربين على الانخفاض في السيطرة. وقد كنا نتوقع اختراقًا صعوديًا حيث كانت عمليات البيع حادة وكان زوج بيتكوين كاش مقابل الدولار يشهد ذروة البيع. لكن نقص الشراء والبيع من قبل المضاربين على الانخفاض يهدد بانهيار من النطاق.

فإذا استمر السعر دون ١٤٨,٢٧ دولارًا، فإن الشريحة يمكن أن تمتد إلى الدعم التالي البالغ ١٠٠ دولار. ومن ناحية أخرى، إذا تمسك المضاربون على الصعود بقاع النطاق وتجاوزوا ٢٠٤,٧٦ دولارات، فإننا نتوقع ارتفاعًا إلى ٢٤٢,٩ دولارًا و٢٧٢,١٤ دولارًا. ويمكن للمتداولين المغامرين استغلال هذه الحركة ولكن نظرًا لأن هذا يعتبر تدولًا معاكسًا بالاتجاه، يرجى الحفاظ على حجم الصفقة صغيرًا.

سعر ستيلر مقابل الدولار

عندما ينهار الدعم، فإنه يصبح مقاومة جديدة. وكلما كان الدعم أقوى، كانت المقاومة أقوى. وقد هبطت ستيلر من مستوى قريب من مستوى المقاومة عند ٠,١٨٤ دولار.

وسيحاول المضاربون على الانخفاض اختراق أدنى مستوى مؤخرًا عند ٠,١٣٤٢٧٠٥٠ دولار وإغراق زوج ستيلر مقابل الدولار إلى مستويات ٠,٠٨ دولار. وعلى العكس، سوف يحاول المضاربون على الصعوج الدفاع عن المنطقة بين ٠,١٣٤٢٧٠٥٠ و٠,١٥٤٧١٨٨ دولار. وسوف نتحول إلى نظرة إيجابية على العملة الافتراضية إذا استمر السعر فوق ٠,١٨٤ دولارًا.

سعر إيوس مقابل الدولار

توجد إيوس في اتجاه هبوطي قوي. فبعد تراجع يوم واحد، استأنف الانخفاض وانخفض السعر محققًا أدنى مستوى جديد على مدار العام. والدعم التالي على الجانب السلبي هو ٢,٤ دولار.

كما أن فشل زوج إيوس مقابل الدولار في اختراق خط الاتجاه الهبوطي يظهر أن المضاربين على الانخفاض في السيطرة. ويجب أن ينتظر المتداولين قيام العملة الرقمية بتشكيل القاع وأن تظهر علامات الاستقرار قبل الشراء.

سعر لايتكوين مقابل الدولار

لا تزال لايتكوين في اتجاه هبوطي، مع انحدار كلا المتوسطات المتحركة للأسفل ومؤشر القوة النسبية في المنطقة السلبية. وتوقف التراجع فوق مستويات ٣٦ دولارًا، مما يدل على عدم وجود عمليات شراء عند مستويات أعلى.

وسيحاول المضاربون على الانخفاض تشكيل مستوى أدنى قياسي جديد منذ بداية العام، في حين يحاول المضاربون على الصعود الدفاع عن أدنى المستويات الحالية. فإذا نجح المضاربون على الانخفاض، يمكن لزوج لايتكوين مقابل الدولار تصحيح مستويات ٢٠ دولارًا.

ومع ذلك، إذا استغل المضاربون على الصعود السقوط الحالي لشراء وتشكيل انخفاض أعلى، فسوف يدل ذلك على القوة. وستُظهر العملة الرقمية العلامات الأولى لتغير الاتجاه، إذا استمرت فوق خط الاتجاه الهبوطي. وحتى ذلك الحين، لا تزال عرضة للهجوم من المضاربين على الانخفاض.

سعر كاردانو مقابل الدولار

لم ينتظر البائعون حتى يصل الانتعاش إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا قبل التخلص من صفقاتهم. ويمكن لكاردانو إعادة اختبار أدنى المستويات الأخيرة من ٠,٠٣٣٠٦٥ دولار في غضون الأيام القليلة المقبلة. فإذا اخترق المضاربون على الانخفاض الدعم وقدموا أدنى سعر جديد منذ بداية العام، فقد يمتد الانخفاض إلى مستويات ٠,٠٢٥٩٥٤ دولار.

ومن ناحية أخرى، إذا تمكن المضاربون على الصعود من الحفاظ على الدعم، فقد يبدأ زوج كاردانو مقابل الدولار في عملية تشكيل قاع. وستتم الإشارة إلى تغيير الاتجاه عندما يقوم السعر بسلسلة من الارتفاعات الأعلى وأدنى المستويات الأعلى. وحتى ذلك الحين، من المرجح أن يستغل المضاربون على الانخفاض أي تراجع.

سعر مونيرو مقابل الدولار

كان الارتفاع في مونيرو قصير الأجل. حيث إن فشل المضاربون على الصعود للوصول إلى المقاومة الأولى البالغة ٧١ دولارًا يدل على عدم الاهتمام بالشراء. ولا يزال الاتجاه هبوطيًا بقوة مع انخفاض كل من المتوسطات المتحركة وانخفاض مؤشر القوة النسبية إلى مستويات التشبع في البيع.

وسوف يستأنف الانخفاض تحت مستويات ٥٣ دولارًا الاتجاه الهبوطي ويمكن أن يغرق زوج مونيرو مقابل الدولار إلى مستوى الدعم التالي عند ٤٠ دولارًا. فإذا دافع المضاربون على الصعود عن الدعم النفسي عند ٥٠ دولارًا، فسوف يشير ذلك إلى الشراء عند المستويات الأدنى وسيزيد من احتمال تكوين قاع. ويجب أن ينتظر المتداولين تكوين فرصة شراء جديدة قبل البدء في أي صفقات جديدة.

سعر ترون مقابل الدولار

انتهت التراجعات الحادة في ترون فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا. ويحاول المضاربون على الانخفاض حاليًا دفع الأسعار نحو أدنى المستويات الأخيرة.

ولا يزال الاتجاه هبوطيًا وقد دافع المضاربون على الانخفاض بنجاح على مستوى المقاومة الأول، مما يدل على أن البائعين في حالة قيادة. فإذا انخفض زوج ترون مقابل الدولار إلى ما دون ٠,٠١٠٨٩٩٦٥ دولار أمريكي، فإن الهدف التالي على الجانب السلبي هو ٠,٠٠٨٤٤٤٧٩ دولار.

ومن ناحية أخرى، إذا تمكن المضاربون على الصعود من الاحتفاظ بالأسعار فوق أدنى مستوى خلال اليوم في ٢٥ نوفمبر، فقد تدخل العملة الأصلية في فترة توحيد. ولا توجد مؤشرات على انعكاس الاتجاه حتى الآن.

تم توفير بيانات السوق من موقع التداول "هيت بي تي سي". ويتم توفير الرسوم البيانية للتحليل من منصة "تردينغ فيو".