منصة “بينانس” تغلق حسابات مستخدمين دون أي سابق انذار

يبدو أن منصة “بينانس” – أكبر منصة تداول للعملات الرقمية حسب أحجام التداول -، قامت مؤخرًا بإغلاق بعض حسابات المستخدمين دون أي تحذير مسبق أو تفسير.

ومن الواضح أن معظم المستخدمين يتأثرون بالموقع الجغرافي، حيث تأتي معظم الشكاوي من مستخدمين من سوريا أو العراق أو رومانيا أو صربيا أو البوسنة والهرسك.

ظهرت المسألة لأول مرة عندما سأل احد مستخدمي شبكة “ريديت” الإجتماعية حول عما يجب عليهم فعله في مشكلة واجتهه في منصة “بينانس”, وتشير لقطة شاشة للرسالة إلى أنه “وفقًا لشروط الخدمة الخاصة بنا، فإننا غير قادرين على تقديم خدماتنا حسب الـ IP الخاص بك. إذا كنت تعتقد أن هذا خطأ، فيرجى متابعة التحقق من الهوية.”

الناشر الأصلي، وهو مضارب من “صربيا” تحت اسم مستخدم هو “Sempiternalll” كتب فيما بعد:

“تحديث: لجميع المتضررين. لقد تلقيت للتو رسالة بريد إلكتروني من الدعم تطلب مني سحب الأموال من المنصة في أقرب وقت ممكن من منصة “بينانس””. كذلك ، نشر مستخدم على منصة Twittermangefort صورة من الشاشة يبدو أنها استجابة من فريق دعم منصة “بينانس”. وتقول “صحيح أننا لسنا قادرين على توفير الخدمة لبلدان معينة بسبب مشكلات الامتثال والقوانين. هذه البلدان ليست ضرورية في قائمة منشآت مجلس الأمن الدولي ومكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية. للأسف، لا يمكننا تقديم المزيد من المعلومات حول هذا الوضع.”

وتبين خيوط أخرى ذات صلة أن العديد من المتداولين الذين يدعون أنهم من دول غير معروفة ما يسمى بلدان العالم الثالث محظورون أيضًا على منصة “بينانس”، على الرغم من أن الموقع الرسمي لا يحتوي على قائمة بالمناطق المحظورة.

تنص شروط Binance واتفاقيات المستخدم على الآتي:

“من خلال الوصول إلى واستخدام منصة “بينانس” وأي من خدماتها، فإنك تقر وتعلن أنك لست في أي قوائم عقوبات تجارية أو اقتصادية، مثل قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية [مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.] “بينانس” تحتفظ بحقها في اختيار أسواقها وسلطاتها للعمل ويمكن أن تقيد أو ترفض خدماتها إلى دول معينة. لا يجوز استبعاد محتوى هذه الاتفاقية من قوانين البلد الذي ينتمي إليه المستخدم. تؤكد منصة “بينانس” موقفها الذي يمنع المستخدمين من استخدام أو الوصول إلى منصة “بينانس” وأي من خدماتها.

ومع ذلك، لا توجد أي من البوسنة والهرسك أو صربيا أو رومانيا التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي، في أي قائمة عقوبات تجارية أو اقتصادية، ولا يوجد لدى أي بلد قوانين تحظر العملات الرقمية في أي إجراء، حيث أن الصناعة الجديدة لا تزال منطقة رمادية إلى حد كبير هناك.

منصة جديدة تقدم خدماتها بطريقة مختلفة وتجذب أكثر من نصف مليون شخص قبل الإطلاق الرسمي

في هذه الأثناء، لم تقدم منصة “بينانس” نفسها تفسيراً لهذا الأمر، تاركة المجتمع في حالة تكهن بما يحدث بالضبط. أبرز الموضوع الجانب القبيح من المجتمع، مع الكثير من الجدل وهجمات الشخصنة في جميع أنحاء المنتديات، في حين أن الناس خائفون من أنهم قد يفقدوا أموالهم حتى يتم حل هذه المسألة رسميا.