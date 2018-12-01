شراكةٌ جديدة لشركة "أسوس" تسمح للمستخدمين بتعدين العملات المشفرة بطاقة وحدات معالجة الرسوميات الخاملة

تام شمس - السبت 1 دجنبر 2018 06:05 صباحاً - أبرمت شركة "أسوس" العملاقة للتكنولوجيا التي تتخذ من تايوان مقرًا لها شراكةً مع منصة التعدين بوحدات معالجة الرسوميات "كوانتم كلاود Quantumcloud" للسماح لمستخدميها بالتعدين من خلال بطاقات الرسوميات الخاصة بهم، وذلك حسبما أفاد موقع الأخبار التقنية الدولي "تك رادار" يوم الخميس ٣٠ نوفمبر.

ووفقًا للاتفاقية، سيتمكن أصحاب بطاقات الرسوميات من "أسوس" من تعدين العملات المشفرة من خلال برنامج كوانتم كلاود وسحب الأرباح باستخدام باي بال أو التطبيق الصيني وي تشات.

كما تسمح الشراكة الجديدة للاعبين باستثمار وحدات معالجة الرسوميات غير النشطة عندما لا تكون الوحدات مشغولة بعمليات تستهلك رسوميات من خلال عمليات تعدين العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC).

ومع ذلك، لا تضمن كوانتم كلاود أرباحًا أو نتائج محددة للمستخدمين، حيث أفادت بأن المستخدمين يجب أن يفكروا في تكاليف الاستخدام بأنفسهم، وفقًا للمجلة التكنولوجية HEXUS.net التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها. وتدعي شركة التعدين ببطاقات وحدات معالجة الرسوميات الناشئة لتوفير معايير عالية لحماية بيانات العملاء المتوافقة مع لائحة حماية البيانات العامة (GDPR).

وفي وقتٍ سابق من شهر نوفمبر، تعاونت شركة أسوس مع شركة إيه إم دي لأشباه الموصلات التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها وشركات تكنولوجيا كبرى أخرى لإنتاج ثمانية أجهزة جديدة للتعدين. وتشمل الشركات الشريكة سافير وآسروك وإم إس آي، من بين آخرين.

وفي غضون ذلك، أفادت تقارير أن شركات تعدين العملات المشفرة الكبرى في الصين بدأت في بيع أجهزة التعدين الخاصة بها بالوزن، في أعقاب الانهيار الأخير لأسواق العملات المشفرة الذي بدأ في منتصف نوفمبر.