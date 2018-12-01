عملاقة التكنولوجيا الأمريكية "إنتل" تقدم براءة اختراع جديدة لتعدين بيتكوين موفر للطاقة

تام شمس - السبت 1 دجنبر 2018 04:54 صباحاً - قدمت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إنتل براءة اختراع جديدة من أجل "تعدين بيتكوين عالي الأداء الموفر للطاقة"، وذلك وفقًا لطلب من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) تم نشره يوم ٢٧ نوفمبر.

وتتخصص براءة اختراع شركة إنتل في "تسريع الأجهزة التي تستخدم هاش SHA-٢٥٦ باستخدام مسارات البيانات المحسنة" وتهدف إلى خفض الطاقة من أجل تعدين بيتكوين (BTC) بنسبة تصل إلى ١٥ بالمئة، وفقًا للمنشور. وتوضح الوثائق أن "مجموعات محركات SHA قد تستهلك الكثير من الطاقة (على سبيل المثال، بمعدل أكبر من ٢٠٠ واط)"، مضيفة:

"تتضمن نماذج الكشف الحالي محركات SHA عالية كفاءة في استهلاك الطاقة والتي تستهلك طاقة أقل لعمليات تعدين بيتكوين."

وفي ربيع هذا العام، كانت شركة إنتل قد قدمت بالفعل براءة اختراع تهدف إلى خفض كمية الكهرباء المستهلكة في تعدين العملات المشفرة، "تقليل استهلاك الطاقة لكل هاش إلى أقصى حد، وتحقيق أقصى قدر من الأداء لكل واط"، حسبما أفاد كوينتيليغراف يوم ٣٠ مارس.

وقد تم التوقيع على شراكة أخرى مع شركة إنتل هذا الخريف، بهدف معالجة "الفجوات في السوق" للحلول التي تعمل على أنظمة بلوكتشين المؤسسية، مع شركة SAP متعددة الجنسيات. وفي وقت لاحق من شهر أكتوبر، عقدت شركة إنتل شراكة مع شركة ليدجر الناشئة للأجهزة لتوفير حلول مبتكرة للعملة الرقمية وتطبيقات بلوكتشين، حسبما أفاد كوينتيليغراف يوم ٢٧ أكتوبر.