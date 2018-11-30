السلطات تداهم “دويتشه بنك” لتورطه في قضايا غسيل أموال

بنك “دويتشه” تم مداهمته اليوم للاشتباه في غسل الأموال. تم اقتحام المؤسسة الألمانية من قبل 170 مسؤولًا، ولكن لم يتم العثور على أي بيتكوين في مكان الحادث.

يعتقد أن بنك “دويتشه” قد تعامل 354 مليون دولار من “الأموال القذرة” في عام 2016

إن الطريقة التي تتحدث بها وسائل الإعلام السائدة عن البيتكوين فيما يتعلق بالجرائم المالية، يمكن لأي شخص أن يعتقد أن غسل الأموال هو ظاهرة جديدة تمامًا ، إلا أنه تم تمكينها بواسطة الابتكار التكنولوجي الثوري. وبالطبع ، ليس هذا هو الحال ، وقد تم توضيح هذه النقطة بشكل جميل من خلال أخبار اليوم التي داهمت دويتشه بنك ايه جي بناء على ادعاءات إخفاء أموال غير مشروعة.

ووفقاً للمدعين العامين في “فرانكفورت” فإن الاشتباه في غسيل الأموال في البنك يعود إلى أوراق بنما لعام 2016.

ومع ذلك، يركز التحقيق التالي على الفترة ما بين 2013 و 2018. وقد تم تحديد اثنين من موظفي البنك باعتبارهما المشتبه بهم الرئيسيين في التحقيق. كل ما هو معروف عن الزوج هو عمرهم 50 و 46. لم يتم إعطاء أية أسماء حتى الآن.

خلال غارة اليوم، قام 170 مسؤولًا ألمانيًا باقتحام مباني بنك “دويتشه في فرانكفورت. واستولوا على وثائق – إلكترونية ومادية – كجزء من العملية التي وقعت قبل الساعة التاسعة صباحا من صباح اليوم.

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كشف التحقيق الذي استمر خمس سنوات والذي أجراه “أوراق بنما” عن أدلة تشير إلى أن المقرض الألماني كان متورطًا في إعداد حسابات خارج الحدود للعملاء في مختلف الملاذات الضريبية. كما اتهم البنك بعدم الإبلاغ عن حسابات مشبوهة يعتقد أنه تم استخدامها للحصول على أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. مركز التحقيق في فرع جزر فيرجن البريطانية في دويتشه بنك. وفقا لتقرير في بلومبرغ ، ذكر المدعون أن أكثر من 354 مليون دولار تم معالجتها من قبل الوحدة في عام 2016 وحده.

“دويتشه بنك” هو واحد من أكثر المؤسسات المالية غرامة في جميع أنحاء أوروبا. في العقد الأخير، وقد أنفق أكثر من 18 مليار دولار تسوية للنزاعات القانونية ودفع الغرامات المتعلقة بالجرائم المالية. المصرف الوحيد الذي حصل على فاتورة أعلى هو رويال بنك أوف سكوتلاند مجموعة بي إل سي. كان عليها أن تدفع 100 مليون دولار أكثر من المبلغ الذي رفعه دويتشه بنك.

تحدث “ماركوس ريسيلمان” المُحلل في شركة “Independent Research” عن الوضع الحالي للبنك:

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“فقط عندما كنت تعتقد أن دويتشه بنك قد ترك مشاكله القانونية وراءه، هناك المزيد … يرغب المستثمرون حقاً في أن يكونوا قادرين على التركيز على أعمال البنك التشغيلية، لذا فإن هذا الضجيج من حولهم غير مفيد تمامًا للمزاج”.

على الرغم من الرواية في الإعلام السائد حول استخدام البيتكوين لغسل الأموال، فقد تمكن موظفو “بنك دويتشه” من ارتكاب جرائمهم المالية دون استخدام العملة الرقمية على الإطلاق. ربما بعد ذلك، ليست عملة البيتكوين هي المشكلة.

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ومع ذلك، لا تزال العديد من الأسماء الكبيرة من عالم التمويل التقليدي تسعد في شجب البيتكوين للعب على ما يبدو دورًا في عمليات غسيل الأموال العالمية. ومع ذلك تشير الأدلة إلى أنه في الواقع، يتم استخدام أقل من 1 ٪ من معاملات بيتكوين فيما يتعلق بأي جريمة – سواء كانت مالية أو غير ذلك.

إن استخدام التهديد بإمكانية استخدام شيء ما لسبب شنيع كسبب لتشويه سمعته هو أمر سخيف صراحة. ومع ذلك، لا شيء جديد. وقد تعرض الإنترنت للهجوم في وقت مبكر من وجوده على أساس أنه سيمكن من استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية والمنظمات الإرهابية، على سبيل المثال.

ومع ذلك، فقد مكنت أيضًا الأشخاص من البقاء على اتصال مع الأصدقاء الضائعين طويلاً، وطلب فقط أي منتج يمكن تخيله من الراحة في المنزل، وساهموا في تمهيد المجال لمبدعي المحتوى من جميع الأنواع. هذه الفوائد تفوق بكثير الآثار السلبية لهذه التكنولوجيا.

وبالمثل، قد تستخدم البيتكوين من قبل أقلية صغيرة لغسل الأموال. ومع ذلك ، فإن الحرية المالية التي تجلبها للعالم تستحق هذا الجانب السلبي الطفيف. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على الغارة التي حدثت لبنك “دويتشه” اليوم، فإن غسل الأموال سيستمر مع أو بدون البيتكوين.