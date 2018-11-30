أسواق العملات المشفرة تعود للأسفل بعد قفزة طفيفة يوم أمس

تام شمس - الجمعة 30 نوفنبر 2018 07:56 صباحاً - الخميس ٢٩ نوفمبر: عادت أسواق العملات المشفرة إلى التراجع بعد قفزة طفيفة يوم ٢٨ نوفمبر، مع القليل من أعلى عشرين عملة فقط التي شهدت ارتفاعات خفيفة.

تصوُّر السوق من كوين٣٦٠

انخفض سعر بيتكوين (BTC) بنسبة ٢,٥٪ خلال اليوم، حيث تم تداول العملة في ممر ضيق بين ٤١٢٥ دولارًا إلى ٤٤٥٧ دولارًا عند أعلى نقطة لها اليوم. واعتبارًا من وقت النشر، يتم تداول العملة المشفرة الرئيسية حول ٤٢٢١ دولارًا.

وعلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفض بيتكوين بأكثر من ٥ في المئة، في حين أن خسارتها الشهرية بلغت ٥,١٥ في المئة، وفقًا لمؤشر أسعار بيتكوين على كوينتيلغيراف.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين ماركت كاب

كما هبطت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ريبل (XRP) أيضًا بنسبة ٥٪ خلال اليوم السابق ويتم تداولها عند ٠,٣٧٦ دولار في وقت النشر. وتبلغ القيمة السوقية لريبل حوالي ١٥ مليار دولار، ويبلغ حجم تداولها اليومي حوالي ٦٥٤ مليون دولار.

كما يظهر الرسم البياني الأسبوعي للعملة انخفاضًا باللون الأحمر، منخفضًة بما يقرب من ١٣ في المئة مع وصول التوكن إلى أعلى مستوى له عند ٠,٤٣٥ دولار وأدنى مستوى ٠,٣٢٧ دولارًا خلال الأيام السبعة الماضية.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

كما انخفضت إيثريوم (ETH) بحوالي ٥ في المئة خلال اليوم، ويتم تداولها عند مستوى ١١٧,٩٩ دولارًا في وقت النشر. وكان أدنى مستوى خلال الأسبوع لثالث أكبر عملة مشفرة هو ١٠١,٧٧ دولار، بينما كانت أعلى نقطة سعرية هي ١٣١ دولارًا يوم ٢٢ نوفمبر. وعلى الرسم البياني الشهري، انخفضت إيثريوم بأكثر من ٩ بالمئة.

مخطط سعر إيثريوم الأسبوعي. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين العملات العشرين الأعلى من حيث القيمة السوقية، تشهد ترون وزي كاش مكاسب طفيفة فقط، بارتفاع ١,٨ و٥,٣٥٪ ويتم تداولهما حول ٠,٠١٥ دولار و٨٦ دولارًا على التوالي في الوقت النشر. واليوم، ٢٩ نوفمبر، أعلنت بورصة العملات المشفرة الرائدة بالولايات المتحدة "كوين بيز" أنها أضافت دعم زي كاش على منصة كوين بيز برو.

ولا تظهر كل من إيوس وبيتكوين كاش (BCH) أداءً سيئًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. حيث فقدت إيوس أكثر من ١١ في المئة خلال اليوم، ويتم تداولها عند حوالي ٢,٩٦ دولار في وقت النشر. ولم تتمكن العملة البديلة من الاحتفاظ بمركز العملة الرابعة من حيث القيمة السوقية بعد أن تجاوزت بيتكوين كاش لفترة وجيزة يوم ٢٢ نوفمبر.

وقد انخفضت بيتكوين كاش بأكثر من ٨ في المئة خلال اليوم، ويتم تداولها عند ١٧٩,٧٤ دولارًا. وكان أعلى سعر للعملة خلال اليوم هو ١٩٨ دولارًا مع انخفاض قدره ١٧٩,٠٥ دولارًا.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حوالي ١٣٦,٨ مليار دولار في وقت النشر، صعودًا من أدنى مستوى لها خلال الأسبوع عند ١١٥ دولارًا يوم ٢٥ نوفمبر.

وفي الوقت نفسه، أعلن بروتوكول ترون عن بروتوكول الإنترنت اللامركزي عن خططه اليوم لإطلاق صندوق ألعاب بلوكتشين يُطلق عليه ترون أركاد. وسيشهد المشروع استثمارات يبلغ مجموعها ١٠٠ مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقد قامت شركة أجهزة محافظ العملات المشفرة "ليدجر" بتحديث دعمها للعملة البديلة مونيرو (XMR) لجهاز نانو إس الخاص بها. حيث قال إريك لارشفيك، الرئيس التنفيذي للشركة أنه "مع هذه الإضافة، فإن أجهزة ليدجر تغطي الآن ٩٠٪ من القيمة السوقية الكاملة للعملات المشفرة".