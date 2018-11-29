مستثمر يفقد ما قيمته مليون دولار من العملات الرقمية في عملية احتيالية جديدة

من كان يفكر في أن فقدان إحدى إشارات الهاتف يعني أنك تتعرض للاختراق وتخسر العملات الرقمية في عملية احتيالية ؟ نعم، حدث ذلك مؤخرًا. تعرض “روبرت روس” الذي يعيش في “سان فرانسيسكو” للاختراق. ومع ذلك، سرق القراصنة كمية كبيرة من العملات الرقمية الخاصة به.

ذكر التقرير أن الرجل لاحظ أن هاتفه قد فقد إشارة الهاتف فجأة في يوم 26 أكتوبر. وقال إنه ذهب إلى متجر “أبل” القريب منه وتواصل أيضًا مع مزود خدماته AT&T. ومع ذلك، لم يكن سريعًا بما فيه الكفاية، للأسف. وذكر مسؤولو “سانتا كلارا” أن القراصنة سرقوا مبالغ ضخمة من حسابين لديه في منصة Coinbase و Gemini.

وبحسب شكوى جناية رفعت هذا الشهر في محكمة “ولاية كاليفورنيا” يقول ممثلو الادعاء إن “نيكولاس تروجليا” ذو الـ21 عاما، قد اخترق هواتف العديد من المديرين التنفيذيين لـ”سيليكون فالي” لكنهم غير قادرين على التوصل إليهم.

“إنها طريقة جديدة لسرقة العملات الرقمية في عملية احتيالية جديدة: فهي تستهدف الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يملكون عملات رقمية ومشفرة”، كما قال (إيرين ويست) نائب المدعي العام لمحافظة سانتا كلارا.

البلوكشين يلعب دور في الإنقاذ

يسجل البلوكشين كل معاملات العملات الرقمية والتي يمكن لأي شخص رؤيتها، حتى لو كانت هوية المرسلين والمستلمين مجهولة الهوية.

اعترف “إيرين وست” أن البلوكشين مفيد لمعرفة أين تذهب الأموال. تقول “هذا هو جمال البلوكشين”.

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أصبحت تجارة العملة الرقمية، وخاصة البيتكوين، شائعة على نطاق واسع منذ أن وصل سعر البيتكوين إلى مستوى مذهل بلغ 20 ألف دولار في العام الماضي. جعلت العملات الأخرى مثل الريبل للمستثمرين ما يصل إلى 36,000% في عام 2017. ومع ذلك، مع الكثير من المال ، وزادت أيضا كثافة الاختراقات لسرقة العملات الرقمية في عمليات احتيالية مبتكرة.

يقول تقرير حالة البلوكشين أن الأفراد في صناعة التشفير خسروا ما يصل إلى 1.6 مليار دولار من العملات الرقمية في عمليات احتيالية في نهاية يونيو. كان هناك ضحايا بارزين آخرين أيضا. وتشمل هذه القائمة “ساسواتا باسو” الرئيس التنفيذي لخدمة التخزين لبلوكشين 0Chain و “غابرييل كاتسنيلسون” الشريك المؤسس لشركة SMBX، و “مايلز دانيلسون” وهو مدير تنفيذي في صناديق التحوط.

يتم تنفيذ مخططات “تبديل البطاقة” مثل تلك الخاصة بـ”تروجليا” من قِبل المخترقين الذين يخدعون موظفي المتجر اللاسلكي لتعيين رقم هاتفك على أجهزتهم. يجد هؤلاء المخترقون طريقة لتوفير معلومات خاصة مثل عيد الميلاد أو رقم الضمان الاجتماعي. هذه الطريقة في الغالب في الولايات المتحدة رغم ذلك. وعلاوة على ذلك، فإن شركات الهاتف في البلدان الأخرى عادة ما تكون لها متطلبات مختلفة.

تعرف على العقود الذكية وطريقة عملها

غالبًا ما يوصي خبراء التشفير بأن يحتفظ المستثمرون بأموالهم في محافظ التخزين البارد – محفظة عملة رقمية غير متصلة بالإنترنت. وهذا يجعل سرقة العملات الرقمية في عملية احتيالية أكثر صعوبة. ومن المفترض أن يواجه “تروجليا” 21 تهمة. وفقا لوثائق المحكمة، حيث تشمل تلك الجرائم ما يلي: