أهم النقاط التي ذكرها رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حول العملات الرقمية و (ETFs)

كانت هناك العديد من الأفكار والتخمينات تحوم هذا الأسبوع بعد أن قدم “جاي كلايتون” رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، بعض التلميحات حول ما سيفعله المنظمون في الولايات المتحدة (وما لن يفعلوه) في مجال العملات الرقمية في الأشهر والسنوات القادمة.

قدم “كلايتون” في المحادثة الخاصة بمؤتمر “CoinDesk’s Consensus” المُقام في مانهاتن بعض النقاط حول عالم العملات الرقمية. وبينما أوضح كلايتون أنه فكر كثيرًا حول هذا الأمر خلال العام الماضي إلا انه لا يزال هناك الكثير يمكن قراءته بين السطور، بما في ذلك أفكاره حول النظام البيئي لـ منصات تداول العملات الرقمية ومسألة متى يتم اعتبار الرموز المشتقة من (الطرح الأولي للعملات الرقمية ICO) كـ أوراق مالية.

بعد المحادثة، قام ثلاثة خبراء لفترة طويلة في قوانين التشفير بتشريح الفروق الدقيقة لما قاله “كلايتون” أثناء تسجيل CoinDesk Live. انضم إلى المحادثة”Caitlin Long” من تحالف Wyoming Blockchain. و ايضًا “ستيفن بالي” من شركة المحاماة أندرسون كيل. و “لويس كوهين” من مؤسسة قانون DLX.

في حين أن هذه المجموعة من الخبراء تطرقت إلى مجموعة من القضايا، كانت هناك بعض الوجبات السريعة التي يمكن استخلاصها من حديث كلايتون. هذا ما قالوه:

1. صناديق تداول للبيتكوين ETF غير متوقعة في أي وقت قريب

ربما أولا وقبل كل شيء، لا يبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ستقوم بإطلاق صندوق تداول للبيتكوين ETF في أي وقت قريب.

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وقال لونج: “أعرف أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على موافقة صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين (ETFs)، لكنني لا أعتقد أن هذا أمر محتمل للغاية”.

وأشارت إلى احتجاز طرف ثالث لأصول التشفير وللتلاعب بالسوق باعتبارهما عقدين عويصين لصندوق متداول في البورصة.

في فترة الحضانة، انتقد لونج القاعدة نفسها قائلاً: “أعتقد أن هناك سؤالًا حقيقيًا حول ما إذا كان هناك حاجة إلى منظمة تحفظ البيتكوين والعملات الرقمية إذا كانت جميع الأصول موجودة بالفعل على البلوكشين”.

أوضح “كلايتون” بوضوح أنه لا يثق في منصات تداول العملات الرقمية الحالية لمنع التلاعب بالأسعار.

ولاحظت اللجنة أن “كلايتون” بدا وكأنه يلمح إلى أن هناك نوعًا من التحرك للحصول على منصة تداول منظمة، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى الملاحظات التي أدلى بها في وقت سابق اليوم رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك “جيف سبشر”.

لكن “كوهين” جادل بأن البيتكوين هو “وحش بري” وقد لا يقدّر المنظمون مدى صعوبة ترويضه.

ولزيادة ترويض التشفير، أوضح “كلايتون” أيضًا أنه يجب وضع إجراءات الحماية ضد غسل الأموال موضع التنفيذ.

تساءلت بايلي عن الآثار المترتبة على هذه الدفعة التي قد تحملها لجذب المستثمرين الأفراد الذين ينشطون في السوق اليوم.

“سؤالي هو هذا” ، قال بالي. “هناك الكثير من الأموال المؤسسية هنا. إذا قمت بتنظيمها ولديك مراقبة السوق ، فهل ستبقى مصلحة البيع للأفراد كما هي؟ “

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واقترحت لونج مصطلحًا مستقبليًا باسم “CorpoCoin”، مستعينة بمصطلح تسجله لـ”أندرياس أنتونوبولوس” ومضيفًا:

“ما الذي سيحدث إذا أصبح هذا جزءًا من الشراكة، هو أن مجتمع التشفير سيخرج فقط”.

وتكرارًا لموضوع أكد كلايتون في حديثه، أنه من الضروري أن يكون هناك شركات ناشئة في مجال التشفير والتي جمعت الأموال في عام 2017 وأوائل عام 2018 أن تتجه إلى المنظمين الآن.

قال كلايتون ، كوهين: “أولئك الذين يأتون إلينا قد يحصلون على صفقة واحدة، قد نجد تلك التي نأتي إليها”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة أول عقوبات مدنية على شركتين ناشئتين لم تسجلان بشكل صحيح عروض الأوراق المالية الخاصة بهما. مع هذه “النماذج” في متناول اليد، قال “بالي” قد تكون لجنة الأوراق المالية والبورصة مستعدة للتحرك بسرعة أكبر على مشاريع الطرح الأولي ICOs.

كانت إحدى رسائل كلايتون من المسرح هي أن أبواب لجنة مراقبة عمليات البورصة مفتوحة أمام الشركات الناشئة العاملة في الصناعة ، ولا سيما تلك التي تصدر رموزها الخاصة. ولتحقيق هذه الغاية ، أطلقت الوكالة مؤخراً قسماً جديداً يركز على التكنولوجيا الخامة ويرمي إلى تحقيق هدف واضح يتمثل في تعزيز التواصل مع الشركات الناشئة في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ICO).

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ووافقت اللجنة على أن ما تريد الشركات الناشئة في هذا المجال هو ما يسمى بالخطابات “عدم اتخاذ إجراء” (رسائل تؤكد فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها لن تتحرك ضد شركة على أساس نموذج عملها).

منذ فترة طويلة من المتوقع رسائل ، ولكن لم نتلقى أي شركة ناشئة واحدة حتى الآن ، وفقا ل Long.

وقالت: “إذا كان هذا ما يريده [كلايتون] حقًا ، ولكي يأتي الناس بالحصول على رسائل عدم اتخاذ إجراء ، فإن الولايات المتحدة قد تأخرت بالفعل ، وسنقع وراءنا أكثر من ذلك”.

على الرغم من أن الهيئات التنظيمية تعمل بالفعل على ذلك، فهناك حدود أخرى لتحديد صلاحية آليات التمويل الجديدة للشركات الناشئة.

كما سأل “بالي”: “ما الذي ستفعله المحاكم عندما تبدأ بتحليل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية؟” في الواقع، بدأت بالفعل في الحدوث.

ربما في غضون 10 سنوات – أو ربما أقل – قال “بالي” أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد تلقي نظرة.

بشكل عام، جادل “كلايتون” المرحلة التي تسعد هيئة الأوراق المالية والبورصات في مساعدة الشركات الناشئة في تشفير الشركات في الولايات المتحدة على إيجاد طريقة للامتثال للقانون، لكن فريقنا من الخبراء التنظيميين قالوا إنه من الناحية العملية، يتبين أن هذا أكثر بكثير. فهو أمر في غاية الصعوبة.