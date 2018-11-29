“أمازون” تدخل عالم البلوكشين عبر إطلاق منصة جديدة خاصة بها

اطلقت شركة أمازون للتكنولوجيا العملاقة “خدمة البلوكشين” لمساعدة العملاء على تطوير شبكات البلوكشين دون تكبد تكاليف إنشاء منصة خاصة بهم.

أعلنت شركة “أمازون” في مؤتمر “Invent conference”، وهي عبارة عن خدمة مدارة بالكامل تجعل من السهل إنشاء وإدارة شبكات البلوكشين القابلة للتحجيم. يمكن للمستخدمين إنشاء منصات باستخدام إما Hyperledger Fabric أو الايثيريوم، على الرغم من أن هذا الأخير ليس متاحًا بعد.

تمثل المنصة الجديدة جانباً آخر من خدمات “Amazon Web Services” وهي شركة تابعة في مجال الحوسبة السحابية في Amazon، والتي تعمل على تشغيل عدد كبير من مواقع الويب والخدمات، بما في ذلك الأنظمة الأساسية مثل “Netflix”.

يقول موقع الخدمة على شبكة الإنترنت: “إن خدمة البلوكشين القابلة للإدارة يحل النفقات الإضافية اللازمة لإنشاء الشبكة، كما أنه يتسع تلقائيًا لتلبية طلبات الآلاف من التطبيقات التي تشغل ملايين المعاملات”.

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علاوة على ذلك، أعلنت الشركة أن منصة البلوكشين يمكنها تخزين البيانات على قاعدة بيانات اخرى، قائلة:

“يمكن للبلوكشين المُدار نسخ نسخة غير قابلة للتغيير من نشاط شبكة البلوكشين في Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)، وهي قاعدة بيانات لدفتر حسابات مُدار بالكامل. وهذا يسمح لك بسهولة تحليل نشاط الشبكة خارج الشبكة واكتساب رؤى حول اتجاهاتها”.

إن QLDB والذي هو اختصار لـ(Amazon Quantum Ledger Database) يمكن استخدامه مع منتج البلوكشين في أمازون “للحفاظ على تاريخ كامل وقابل للتحقق من التغييرات في البيانات”.

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الخدمة في فترة التجربة حاليا، وهذا يعني أن المهتمين يمكنهم الاشتراك. إذا تمت الموافقة، فسيكون بإمكانهم إنشاء شبكة بلوكشين، وعند هذه النقطة يمكنهم إما دعوة أعضاء آخرين في خدمات ويب امازون أو “إنشاء المزيد من الأعضاء في حسابك لمحاكاة شبكة متعددة الأعضاء”، وذلك وفقًا لقسم الأسئلة الشائعة في الموقع.