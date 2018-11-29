بيتكوين تشهد أقوى أداءً على مدى ٢٤ ساعة منذ يوليو، وإجمالي القيمة السوقية يقفز ١١ مليار دولار

تام شمس - الخميس 29 نوفنبر 2018 09:12 صباحاً - الأربعاء ٢٨ نوفمبر: بعد الهبوط الدرامي للسوق يوم ١٤ نوفمبر، تشهد العملات المشفرة انتعاشًا كبيرًا على جميع الأصعدة، حيث تشهد جميع العملات الرئيسية نموًا ملحوظًا مع تحقيق بعض الأصول المتناثرة لمكاسب مضاعفة، وذلك حسبما تظهر بيانات كوين٣٦٠.

تصوُّر السوق من كوين٣٦٠

وقد ارتفع سعر بيتكوين (BTC) بنسبة ٩,٣ في المئة خلال اليوم، متجاوزًا حاجز الـ٤،٠٠٠ دولار ليتم تداولها عند ٤٠٥٠ دولارًا في وقت النشر. وهذا الارتداد الكبير قد وضع بيتكوين على المسار الصحيح لتسجيل أقوى أداء يومي منذ يوليو، وفقًا لتقرير من رويترز نُشر في وقت سابق اليوم.

وخلال الأسبوع، لا تزال بيتكوين منخفضة حوالي ١٦ في المئة؛ وتصل الخسائر الشهرية إلى ٣٧ في المئة، وفقًا لمؤشر أسعار بيتكوين على كوينتيليغراف.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: مؤشر أسعار بيتكوين على كوينتيليغراف.

كما ارتفعت ريبل (XRP) بنسبة مماثلة بلغت ٨,٣ في المئة خلال اليوم ليتم تداولها عند ٠,٣٧ دولار حتى وقت النشر. واليوم، بحصة سوقية تبلغ حوالي ١٥ مليار دولار - مقارنةً بمبلغ ١١,٩ مليار دولار لإيثريوم (ETH) - تحتفظ العملة البديلة بهامشيتها كثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

كذلك تظهر الرسوم البيانية الأسبوعية والشهرية لريبل لمؤشرات انخفاض حمراء، مع خسائر تبلغ ٢١ و١٨ في المئة على التوالي.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

أما العملة المشفرة المصنفة ثالثًا وهي "إيثريوم" (ETH)، فقد تعافت واستردت بعضًا من خسائرها بنسبة ٩,٧ في المئة خلال اليوم، وبلغت ١١٤ دولارًا في وقت النشر. وقد انخفض سعر العملة بشكل خطير إلى ما يقرب من خانتين في قيمتها السوقية وسط هبوط السوق، ولا تزال منخفضة بنسبة ٢٣ بالمئة على الرسم البياني الأسبوعي. وعلى مدار الشهر، انخفضت إيثريوم إلى ما يقارب ٤٤ في المئة.

مخطط سعر إيثريوم الأسبوعي. المصدر: كوين ماركت كاب

جميع العملات العشرة الأعلى المتبقية على كوين ماركت كاب تُظهر بثبات مؤشرات ارتفاع خضراء، حيث ارتفعت لايتكوين (LTC) التي تحتل المرتبة السابعة من أعلى عملات بنسبة ١٠٪ خلال اليوم لتتداول عند ٣٢ دولارًا؛ كما أن العملات البديلة ستيلر (XLM) وكاردانو (ADA) كانت من بين العملات الأقوى أداءً، حيث شهدت نموًا بنسبة ٩,٣ و١٠,٤٥ في المئة على التوالي.

حتى "بيتكوين كاش" المحفوفة بالمخاطر - التي انخفضت بأكثر من ٥٨ في المئة على أساس شهري، بسبب تداعيات انقسامها الكلي المثير للجدل يوم ١٥ نوفمبر - شهدت نموًا معتدلًا بنسبة ٤,٤٥ في المئة خلال اليوم. حيث يحتل ناتج انقسام بيتكوين كاش الجديد "بيتكوين إس في" (BSV)، المرتبة التاسعة حاليًا من حيث القيمة السوقية، حيث تشهد نموًا بنسبة ٢,٥٪ تقريبًا خلال اليوم ليتم تداولها عند ١٠٠ دولار تقريبًا.

أما العملات المتبقية بين أعلى عشرين من حيث القيمة السوقية، فتشهد موجة من اللون الأخضر العميق، مع مكاسب في المتوسط ​​بين ٧ و١٤ في المئة في اليوم. والاستثناء هو العملة البديلة تيزوس (XTZ)، التي شهدت نموًا بسيطًا بنسبة ٢,١٪ ليتم تداولها عند ٠,٥٧ دولار. كما ارتفعت العملة البديلة التي تركز على الخصوصية "زي كاش" (ZEC) بنحو ١٤,٥ في المئة الى ٧٥,٥٠ دولارًا وارتفعت أيوتا (MIOTA) بنسبة ٨,٦ في المئة الى ٠,٢٦ دولار وارتفعت نيو (NEO) بنسبة ١١,٣ في المئة ليتم تداولها عند ٧,٧١ دولارات.

وقد أعلنت محفظة كوين بيز هذا الأسبوع عن دعمها لإيثريوم كلاسيك (ETC)، والتي ارتفعت بنسبة ١١,٣ في المئة عند ٤,٧٧ دولار في وقت النشر.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حوالي ١٣١,٨ مليار دولار في وقت النشر، بزيادة ١١ مليار دولار خلال اليوم وأكثر من ١٧ مليار دولار من أدنى مستوى له خلال الأسبوع عند حوالي ١١٤,٦ مليار دولار يوم ٢٥ نوفمبر.

مخطط إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة على مدى ٧ أيام من كوين ماركت كاب

وفي الأخبار الخاصة بالتعرض المؤسسي للعملات المشفرة، أعلنت ثاني أكبر شركة استثمار في العالم، "ناسداك" وشركة "فان إيك" الأمريكية للاستثمار عن شراكة لإطلاق مجموعة من منتجات الأصول الرقمية "الشفافة والمنظمة والمراقبة". ويأتي هذا الإعلان كصدى لتقرير الأمس من بلومبرغ، الذي استشهد "بشخصين على دراية بالأمر،" أن ناسداك سوف تطرح عقود بيتكوين (BTC) الآجلة في وقت مبكر من ٢٠١٩.

كما قال رئيس أكبر بورصة أسهم في العالم "بورصة نيويورك للأوراق المالية" (NYSE)، جيفري سبريتشر، هذا الأسبوع إنه يعتقد أن بقاء العملات الرقمية كفئة أصول أمر "لا لبس فيه".