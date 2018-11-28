بيتكوين بالعربي: بماذا تتفوق شبكة البيتكوين على شبكة الايثيريوم؟

تم إصدار شبكةالبيتكوين في الأشهر الأولى من عام 2009. منذ وقت إنشائها، كان هذا النظام يحكم كزعيم لا يقبل الجدل لثورة التشفير.

يقترب سعر البيتكوين من قدرته على التعامل، لكنه لا يزال الأكثر استخدامًا حتى اليوم. أقوى منصة منافسة للبيتكوين هي شبكة الايثيريوم، التي بدأت على يد فيتاليك بوتيرن منذ منتصف عام 2015.

يوفر البيتكوين آلية لامركزية لمعاملات الند للند (P2P) من العملات الرقمية. في المقابل، بدأت الايثيريوم بتقديم العديد من “التطبيقات اللامركزية” التي تعمل على منصة البلوكشين. ومع ذلك، فقد أضافت بيتكوين طبقات إضافية إلى نظامها، مما يوفر منافسة قوية على الايثيريوم.

على سبيل المثال، أضاف شبكة البيتكوين الآن Rootstock.io، وهو نظام يوفر عقود ذكية تشبه إلى حد ما نظام الايثيريوم. تشبه وظائف “العقد الذكي” تلك الوظائف التي يقدمها الايثيريوم، مع ميزات أمان إضافية.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن إطلاق البيتكوين في وقت سابق يمنح الكثير من المزايا لهذه المنصة، كما هو موضح أدناه ضمن سلسلة “بيتكوين بالعربي” التي تهدف إلى التعريف بـ شبكة البيتكوين والعملة الرقمية.

بدأت “البيتكوين” بهدف تزويد مستخدميها بنظام العملة الرقمية التي يمكن أن تتخصص في الذهب الرقمي. كان الغرض من إنشائها هو توفير نظام نقدي موثوق به، خالٍ من التدخل السياسي والتضخم غير المحدود. ومع ذلك ، بدأت الايثيريوم مع غرض مختلف. كان هدفها هو التطور كمنصة يمكن أن تكون بمثابة حاسوب عالمي. من خلال استخدام لغة برمجة تعتمد على البلوكشين، يتم إضافة العديد من التطبيقات اللامركزية إلى منصة الإيثيريوم. وتشمل هذه التطبيقات اللامركزية DApps و العقود الذكية و المنظمات اللامركزية DAO.

إطلاق "Exodus" أوّل هاتف ذكي يدعم "البلوكشين" ولا يمكن شراءه إلا بالعملة الرقمية

ومع ذلك ، وبصرف النظر عن التطبيقات المضافة، فإن العملة الرقمية من الايثيريوم، أصبحت في المركز الثالث الآن بعد البيتكوين والريبل. نظرا لإصدارها المبكر ، تتمتع البيتكوين بمجتمع أكثر ولاء وثقة أكبر من الايثيريوم.

أقل مخاطر للغة البرمجة

تتضمن بيانات المعاملات الخاصة بالبيتكوين آليات لنقل ملكية الموجودات، بالإضافة إلى تعليمات المعاملة ذات الصلة. على سبيل المثال، يتيح التعديل الجديد في النظام الأساسي في العملات الرقمية المرسلة لفترة مخصصة. تُعرف هذه التعليمات باسم لغة البرمجة النصية للبيتكوين، مع تقييدها عمداً بمعالجة المعاملات.

وسّع مطورو الايثيريوم هذه الإرشادات إلى لغة برمجة كاملة مثل JavaScript. تُعرف الميزة الناتجة باسم Turing-complete. ومع ذلك، فإن هذه الإضافة إلى لغة البرمجة تقدم مجال للهجوم بشكل أكبر للخصوم. والنتيجة هي أن الايثيريوم يعاني من مستوى أدنى من تخزين القيمة بالمقارنة مع منصة البيتكوين.

من المعروف أن مستخدمي البيتكوين لديهم وعي اقتصادي وسياسي. إن دافعهم هو في الأساس أيديولوجي، ينبع من عدم ثقتهم في الحكومات الكبرى والبنوك المركزية. على العكس من ذلك، فإن مستخدمي الايثيريوم يبدون حافزًا أيديولوجيًا أقل. ينبع جاذبيتها إلى الايثيريوم من تطبيقاتها المالية المبتكرة وآفاق الأعمال التجارية للتكنولوجيا.

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ومع ذلك، وباعتبارها أول عملة مشفرة، فإن قاعدة مستخدمي بيتكوين أكثر اتساعًا من قاعدة الايثيريوم. وكما يصف قانون Metcalfe، هناك تناسق مباشر بين قيمة الشبكة ومستخدمي المنصة. لذلك، يزيد عدد المستخدمين من قيمة النظام الأساسي. مما يشير إلى أن شبكة Bitcoin لديها قيمة أعلى بكثير ، وذلك بفضل قاعدة المستخدمين الواسعة.

منصة بلوكشين العادلة

يستخدم البلوكشين لشبكة البيتكوين بروتوكول Proof of Work ـويعرف بـ (POW) المؤلف من 1 ميجابايت من الكتل في المقام الأول. يحدث التعدين من كتل كل عشر دقائق ، وذلك باستخدام التجزئة SHA-256. البروتوكول الحالي الذي يستخدمه البلوكشين في الايثيريوم هو أيضًا POW. لكنه يقترح استخدام شوكة من شأنها تحويل بروتوكول البلوكشين إلى Proof of Stake ويعرف بـ (POS).

على الرغم من أن البعض يعتبر بروتوكول POS فعالاً في استخدام الطاقة، إلا أن استخدامه سيعزز مركزية الشبكة. هذا يهزم الغرض من شبكة البلوكشين. ووفقًا لـGavin Anderson، فإن POS يعزز نظامًا غير عادل إلى حد كبير، حيث يزداد الثراء ثراءً.

مزيد من الأمن للمنصة

بالنظر إلى أمن البلوكشين، قام العاملين في التعدين باستثمارات ضخمة في البنية التحتية للبيتكوين. والنتيجة هي أن علامة البت كوين قد بلغت ذروتها وبلغت قيمة ExaHash 1.8 ، أي 1،803،059،256 GH/s. هذه القيمة أعلى بكثير من هاش الايثيريوم. وذروة الذروة التي بلغتها شركة الايثيريوم هي 3 TeraHash ، أي 3،010 GH/s.

قائمة بالمدن الصديقة للعملات الرقمية

لذلك ، فإن التكلفة النقدية لأداء هجوم بنسبة 51 ٪ على منصة البيتكوين تكون أعلى بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الايثيريوم. هذا يجعل الايثيريوم أقل أمنا نتيجة لذلك.

نهج التنمية صارم

القاعدة الأساسية للبيتكوين تستفيد من أكثر من 100 مساهم هام. أصولهم الكاملة تصل إلى حوالي 10 مليار دولار. ونتيجة لذلك، يتخذ كل منهم منهجًا محافظًا ومخططًا جيدًا وحذرًا للنمو والتنمية. والنتيجة هي أن كل التحسينات المقترحة على البيتكوين تخضع لاختبارات صارمة ومراجعة النظراء قبل الدمج.

على العكس من ذلك، يتبع تطوير شبكة الايثيريوم نهجًا أقل محافظة وضيقًا. يستخدمون العقود الذكية على منصتهم. ومع ذلك على الرغم من كونها فعالة، فإن هذه العقود الذكية معرضة بشكل خاص لقضايا الأمن. والسبب هو أن أي مبرمج متمرس لديه القدرة على تعديل عقد ذكي مناسب من الايثيريوم.

نظرًا لأن فريق تطوير الايثيريوم لا يتبع عملية المراجعة الصارمة، يمكن أن تعاني هذه العقود الذكية من الأخطاء. وقد وضعت بعض التقديرات عدد الثغرات في كل خط في نطاق 1 في 10. ونتيجة لذلك، اصابت القرصنة من DAO وغيرها من الحوادث الطفيفة داخل شبكة الايثيريوم. لذلك، فمن الضروري إيجاد طريقة لتأمين العقود الذكية.

يعتبر البيتكوين هو الرائد في عصر العملة الرقمية، وهذا هو العنوان الوحيد الذي لن يخسره أبداً. أدى الأداء المتواصل للعملة إلى زيادة الثقة بين مستخدميها. ونتيجة لذلك ، على الرغم من ظهور العملات مثل الايثيريوم، ولا يزال البيتكوين يحكم على أنه العملة المشفرة الأكثر جدارة بالثقة.