الأسواق تفشل في محاولة ارتداد قوية، وبعض العملات البديلة تشهد مكاسب يومية ملحوظة

تام شمس - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 07:58 صباحاً - الثلاثاء، ٢٤ نوفمبر: فشلت بيتكوين (BTC) في الاحتفاظ بدعم ٤٠٠٠ دولار الذي تحدته يوم أمس، في حين أن معظم العملات المشفرة الرئيسية من حيث القيمة السوقة شهدت خسائر على مدى الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا لكوين ماركت كاب.

حيث شهدت ٩ من بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة مكاسب خفيفة اليوم، مع ارتفاع أسعار زي كاش (ZEC) ونيم (XEM) بأكثر من ١٠ في المئة و٨ في المئة خلال اليوم، على التوالي.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ويتم تداول بيتكوين عند ٣٧٦٦ دولارًا في وقت النشر، بزيادة حوالي ٠,٢٨٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. فبعد انخفاضها إلى ٣٦٠١ دولار يوم ٢٥ نوفمبر، ارتفعت العملة المشفرة الرئيسية لفترة وجيزة فوق حاجز ٤٠٠٠ دولار يوم أمس، لكنها فشلت في الحفاظ على المكاسب. ويتم تداول بيتكوين حول مستوى ٣٧٠٠ دولار على مدار اليوم، مع ارتفاع قصير خلال اليوم لتصل إلى ٣٨٢٣ دولارًا، وأدنى مستوى خلال اليوم عند ٣٦٤٣ دولارًا.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وقد سجلت ريبل (XRP)، وهي ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، انخفاضًا طفيفًا بنسبة ١,٣٠ في المئة، حيث تم تداولها عند ٠,٣٤٩ دولار. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت ريبل أكثر من ٢٠ في المئة.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

كما أن بيتكوين SV، وهي ناتج الانقسام الكلي لبيتكوين كاش (BCH)، تحتل المرتبة التاسعة بين أعلى عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية، مع قيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي ١,٧ مليار دولار. وقد انخفضت العملة الناتجة عن الانقسام ما يقرب من ١٠ في المئة خلال اليوم، ويتم تداولها عند ٩٥,٢٨ دولارًا في وقت النشر.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية ١٢٢ مليار دولار في وقت النشر، وتتذبذب حول ١٢٠ مليار دولار على مدار اليوم.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وفي وقتٍ سابق اليوم، ذكرت بلومبرغ أن بورصة ناسداك الرائدة في الولايات المتحدة لا تزال تنوي إطلاق عقود بيتكوين في الربع الأول من عام ٢٠١٩ على الرغم من الانهيار الأخير.

ويوم أمس، أعاد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) جاي كلايتون تأكيد موقف الهيئة الصارم تجاه عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO). وفي مقابلة مع سي إن بي سي، شدد كلايتون على الحاجة إلى إجراء مبيعات توكناتة عامة وفقًا لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والبورصات، مدعيًا أن معظم عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية ينبغي اعتبارها أوراقًا مالية.

وزعم مستثمر العملات المشفرة أنتوني بومبليانو أنه من المرجح أن ينخفض ​​سعر بيتكوين إلى ٨٥ في المئة دون أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسوف يستقر عند حدود ٣٠٠٠ دولار. وفي حين قال بوبليانو أن بيتكوين هي "فئة الأصول الأفضل أداءً على مدى السنوات العشر الماضية"، فإنه لا يزال يزعم أن العملة المشفرة الرئيسية كانت "مبالغ في قيمتها" في ديسمبر ٢٠١٧، عندما بلغ سعر بيتكوين ٢٠٠٠٠ دولار.