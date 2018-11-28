العملة الرقمية وكيف تعمل في الواقع الافتراضي والتعريف بالمصطلحات

العملة الرقمية عبارة عن عملة رقمية مشفرة وغير مركزية يتم نقلها بين الاقران ويتم تأكيدها في دفتر أستاذ عام عبر عملية تعرف باسم التعدين.

كيف تعمل العملة الرقمية في الواقع الافتراضي

أدناه ، سنلقي نظرة مبسطة على كيفية عمل العملات الرقمية مثل البيتكوين،أولاً دعونا نراجع أساسيات وضروريات الترميز،ومن ثم سنقوم بعمل استعراض عام للخصائص الأخرى التي جعلت من عملة العالم على ما هو عليها اليوم.

أساسيات العملة الرقمية

لفهم كيفية عمل العملة الرقمية،ستحتاج إلى تعلم بعض المفاهيم الأساسية. على وجه التحديد:

دفتر الأستاذ العام: يتم تخزين كافة المعاملات المؤكدة من بداية إنشاء العملة الرقمية في دفتر الأستاذ العام،يتم تشفير هويات أصحاب العملة،ويستخدم النظام تقنيات تشفير أخرى لضمان شرعية حفظ السجلات،يضمن دفتر الحسابات أن “المحافظ الرقمية” المقابلة يمكن أن تحسب رصيدًا دقيقًا قابلًا للتنفيذ،أيضا يمكن التحقق من المعاملات الجديدة لضمان أن كل معاملة تستخدم فقط العملات الرقمية المملوكة حاليا من قبل المنفق،البيتكوين يستدعي دفتر الأستاذ العام هذا “سلسلة كتلة المعاملة”.

المعاملات:يسمى تحويل الأموال بين محفظتين رقميتين معاملة،يتم إرسال تلك المعاملة إلى دفتر أستاذ عام وتنتظر التأكيد،تستخدم المحافظً توقيعًا إلكترونيًا مشفرًا عند إجراء معاملة،التوقيع هو عبارة عن قطعة مشفرة من البيانات تسمى توقيع مشفرة وتوفر دليلاً رياضياً على أن المعاملة جاءت من مالك المحفظة،وتستغرق عملية التأكيد جزءًا من الوقت (عشر دقائق لعملة البيتكوين) في حين أن المعدن يؤكد المعاملات ويضيفها إلى دفتر الأستاذ العام.

التعدين هو عملية تأكيد المعاملات وإضافتها إلى دفتر أستاذ عام،لإضافة يجب على المعدن حل مشكلة حسابية معقدة بشكل متزايد (مثل لغز رياضيات)،والتعدين مفتوح المصدر بحيث يمكن لأي شخص تأكيد المعاملة،يضيف أول معدن لحل اللغز كتلة من المعاملات إلى دفتر الأستاذ،إن الطريقة التي تعمل بها المعاملات والكتل ودفتر الأستاذ العام في البلوكشين معًا، تضمن أنه لا يمكن لأي فرد أن يضيف أو يغيّر كتلة بسهولة حسب الرغبة،بمجرد إضافة كتلة إلى دفتر الأستاذ،تكون كافة المعاملات المترابطة دائمة،وتضيف رسوم معاملة صغيرة إلى محفظة التعدين (إلى جانب عملات رقمية تم إنشاؤها حديثًا)،عملية التعدين هي ما يعطي قيمة للعملات الرقمية ويعرف بنظام إثبات العمل.

تشريح العملة الرقمية

على الرغم من إمكانية وجود استثناءات للقاعدة،إلا أن هناك بعض العوامل (بخلاف الأساسيات أعلاه) التي تجعل من عملة التشفير التقليدية مختلفة تمامًا عن الأنظمة المالية في الماضي:

التدرج التكيفي:يعني أن العملات الرقمية مبنية بتدابير لضمان عملها بشكل جيد في كل من المقاييس الكبيرة والصغيرة.

مثال على التدرج التكيفي:يتم برمجة البيتكوين للسماح بإزالة كتلة معاملات واحدة كل عشر دقائق تقريبًا، يتم تعديل الخوارزمية بعد كل عام (من الناحية النظرية كل أسبوعين) للحصول على أسهل أو أصعب استنادًا إلى المدة التي استغرقتها عملية إزالة هذه الكتل لعام 2016. لذلك إذا استغرق الأمر 13 يومًا فقط لشبكة التعدين 2016 ، فهذا يعني أنه من السهل جدًا التعطيل لذلك تزيد الصعوبة،ومع ذلك إذا استغرق الأمر 15 يومًا للشبكة لإزالة الألغام لعام 2016 ، فهذا يدل على أنه من الصعب جدًا التفكير لذا تنخفض الصعوبة.

يتم تضمين إجراءات أخرى في العملات الرقمية للسماح بالتدرج التكيفي بما في ذلك الحد من العرض مع مرور الوقت (لخلق الندرة) والحد من المكافأة للتعدين حيث يتم استخراج المزيد من إجمالي العملات الالكترونية.

التشفير في العملة الرقمية

التشفير: تستخدم العملة الرقمية نظام التشفير (AKA) للسيطرة على إنشاء العملات الافتراضية والتحقق من المعاملات.

اللامركزية:يتم التحكم في معظم العملات المتداولة من قبل الحكومة المركزية بحيث يمكن تنظيم إنشائها من قبل طرف ثالث،إن إنشاء و معاملات العملة الرقمية مفتوحة المصدر،ويتم التحكم فيها من خلال الكود،والاعتماد على شبكات “نظير إلى نظير”،لا يوجد كيان واحد يمكن أن يؤثر على العملة.

الرقمية:يتم تعريف الأشكال التقليدية للعملة من خلال كائن مادي (الدولار الأمريكي موجود في شكل نقود ورقية وفي سنواته الأولى يدعمه الذهب على سبيل المثال)،ولكن العملة الالكترونية كلها رقمية،يتم تخزين العملات الرقمية في محافظ رقمية ونقلها رقميًا إلى محافظ رقمية أخرى،لا يوجد كائن مادي موجود من أي وقت مضى.

المصدر المفتوح:عادة ما تكون العملات الرقمية مفتوحة المصدر،وهذا يعني أن المطورين يمكنهم إنشاء واجهات برمجة التطبيقات دون دفع رسوم ويمكن لأي شخص استخدام الشبكة أو الانضمام إليها.

إثبات العمل:تستخدم معظم العملات الرقمية نظام إثبات العمل،يستخدم نظام إثبات العمل لغزًا حاسوبيًا يصعب فهمه ولكن من السهل التحقق منه للحد من استغلال التعدين باستخدام العملة الرقمية،بشكل أساسي يشبه حل “الكابتشا” و الصعب هو حل الكثير من قوة الحوسبة.

ملاحظة:تُستخدم أيضًا أنظمة أخرى مثل إثبات العمل (مثل إثبات الملكية).

مالك العملة المربوطة بالعملات الرقمية

الاسم المستعار:يحتفظ مالك العملة المربوطة بالعملات الرقمية الخاصة بهم في محفظة رقمية مشفرة،يتم تخزين هوية حامل العملة الرقمية في عنوان مشفّر يملكون السيطرة عليه – لا يرتبط بهوية الشخص،و العلاقة بينك وبين عملاتك الرقمية هي اسم مستعار أكثر من كونها مجهولة المصدر حيث أن دفاتر الأستاذ مفتوحة للجمهور (وبالتالي يمكن استخدام دفاتر الأستاذ لجمع معلومات حول مجموعات الأفراد في الشبكة).

القيمة:لكي يكون هناك عملة فعالة،يجب أن تكون لها قيمة،يستخدم الدولار الأمريكي لتمثيل الذهب الفعلي،كان الذهب ناذرا ويتطلب العمل عليه في التنقية والصقل،لذا فإن الندرة والعمل أعطيا قيمة للذهب،هذا بدوره أعطى قيمة الدولار الأمريكي.

العملة الرقمية تعمل بالمثل فيما يتعلق بالقيمة في العملة الالكترونية،يتم إنتاج العملات الالكترونية (التي لا تعدو كونها أكثر من موافقة عامة على سجلات الملكية) من قبل المعدن،إن المعدنون هم أشخاص يقومون بتشغيل البرامج على أجهزة متخصصة مصنوعة خصيصًا لحل ألغاز إثبات العمل،إن العمل وراء عملات التعدين يمنحها قيمة،في حين أن ندرة العملات الرقمية والطلب عليها يؤدي إلى تذبذب قيمتها،وتسمى فكرة العمل الذي يعطي قيمة للعملة نظام “إثبات العمل”،الطريقة الأخرى للتحقق من صحة العملات الرقمية تسمى إثبات الحصة،يتم أيضًا إنشاء القيمة عند إضافة المعاملات إلى دفاتر الأستاذ العامة حيث يؤدي إنشاء كتلة معاملات تم التحقق منها إلى العمل أيضًا،علاوة على ذلك تأتي القيمة من عوامل مثل المنفعة والعرض والطلب.

تعلم المزيد عن كيفية عمل العملة الرقمية

إذا كنت في هذه المرحلة تشعر بالحيرة قليلاً،فلا تقلق ولا تستسلم،يعتبر فهم المفاهيم الأساسية للتشفير تحديًا،كلنا نتعلم بطرق مختلفة.

لا تشعر بالقلق حيال استخدامك للعملة الرقمية إذا لم تفهمها في البداية – فكل فيديو أو شرح أو مقالة جديدة تتعلمها من الآن ستجعل فهمك للعملة المرادفة أكثر وضوحا حتى النهاية.

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من موقع Gulf365.com