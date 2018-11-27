المدير التقني السابق لـ منصة Huobi يعلن عن إطلاق منصة عالمية جديدة

الرئيس التقني السابق لـ منصة Huobi الشهيرة على وشك أن يطلق منصة تداول جديدة باسم “BHEX” قبل نهاية هذا العام.

“جيمس جو” الذي كان مدير التكنولوجيا التنفيذي لـ منصة “Huobi” من قبل، لديه خبرة تقنية عالية كونه عمل سابقا كـ نائب الرئيس للتكنولوجيا في “X Financial”. وقام بتأسيس “Blue Helix” الذي هو عبارة عن نظام تداول الأصول الرقمية ونظام المقاصة.

على الرغم من هبوط سوق العملات المستمر، إلا أن منصة BHEX قامت بجمع 15 مليون دولار أمريكي في جولة ملاك الأسهم من قبل المؤسسات الكبرى مثل Huobi و OKex.

ووفقًا للبيان الصحفي، فإن “أعضاء المؤسسين الأساسيين في منصة BHEX سبق لهم العمل في شركات تقنية وشركات مالية من الدرجة الأولى، بما في ذلك “Google” و “Alibaba” و “Tencent” و “Baidu” و “Barclays Capital” و “Société Générale” مع مواهب كبرى في مجال التمويل و تكنولوجيا البلوكشين“.

تهدف منصة BHEX إلى أن تكون الجيل التالي من منصات تداول العملات الرقمية والمدعومة بتقنية “بلو ليكس” الحديثة. وسوف تقدم منصة BHEX امكانية تداول العملات الرقمية إلى عملات رقمية مع أزواج من العملات النقدية.

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“ستكون تقنية “بلو ليكس” مشروعًا مفتوح المصدر بعد أن تم تطويره بالكامل. باستخدام تقنية Bluehelix، تستطيع منصة BHEX بناء منصة مستقلة للاحتفاظ بالأصول وتتم إدارتها بالكامل من قبل المجتمع.

كما تم تطوير برنامج SaaS المفتوح، BHOP لاستخدام تكنولوجيا التداول الأساسية الخاصة به.” طبقًا لتصريح الشريك المؤسس “جيمس جو”.

في الوقت الحالي، أكملت “بلو ليكس” مقترح الحجز اللامركزي غير المادي والتحقق من صحة رموزها الهندسية. كما حصلت التقنية على براءة اختراع التكنولوجيا الخاصة بها.

وسيتم إطلاق منصة BHEX رسميا في نهاية 2018