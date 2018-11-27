منصة Coinbase وشركة الريبل يستثمران في منصة مخصصة للـ “سيكيوريتي توكن”

أعلنت شركة “Securitize” عن أنها جمعت ما يقرب من 13 مليون دولار في الجولة التمويلية الأولى هذا الأسبوع كجزء من مهمتها لرقمنة “منتجات الأوراق المالية التقليدية” على شكل السيكيوريتي توكن على البلوكشين.

وبقيادة شركة “بلوك تشاينا كابيتال” تم جمع هذه الاستثمارات لمساعدة الشركة على جذب “المستثمرين ذوي المعرفة”. في الوقت الذي تستعد فيه لتقديم منصة مخصصة لما يعرف بـ السيكيوريتي توكن.

كما أضاف “كارلوس دومينجو” أحد مؤسسي الشركة ورئيسها التنفيذي، أن الشركة تهدف إلى تبسيط علاقات المستثمرين، وتعزيز جهود السيولة والامتثال والحفاظ على تكوين رأس المال.

وقالت الشركة الناشئة إن الصفقة شملت على عدة مستثمرين مثل “براد شتاين كابيتال” الشريك المؤسس والشريك الإداري “براد ستيفينز” في مجلس إدارة “Securitize”. كما شارك كل من “Coinbase Ventures” و “Ripple’s Xpring” و “OKEx’s OK Blockchain Capital” و “Global Brain” و “NXTP”.

وأوضح “دومينغو” أن الشركة ترغب في نقل صناعة الأوراق المالية، التي تقدر حاليا بنحو 7 تريليون دولار إلى تكنولوجيا البلوكشين لأنها أكثر شفافية وأكثر قابلية للتدقيق ويمكن أن تسهل المعاملات الفورية.

وأضاف:

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“نحن نؤمن بأن عملية صناعة الأوراق المالية القديمة تتم الآن على نطاق عالمي. للاستفادة من هذه الفرصة في الأسواق الناشئة، فإننا نخطط لتنمية فريقنا الهندسي والتغطية الجغرافية من أمريكا اللاتينية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأجزاء أخرى من العالم لتطوير الأعمال”.

وقد بدأت الشركة بالفعل في إصدار سندات رقمية لشركات مثل 22X ، SPiCE VC و Augmate بالإضافة إلى السيكيوريتي توكن الخاص بـ BCAP لـ(بلوكشين كابيتال) Blockchain Capital.

كما سيتم تداول السيكيوريتي توكن الخاص بـ “Securitize” على AirSwap وشبكة OpenFinance بطريقة متوافقة مع الضوابط التنظيمية.

شرح “إيثان بيرد” نائب رئيس شركة Xpring في بيان أن مبادرة الريبل (Ripple) تُركز على الأوراق المالية المدعومة، من بين مجالات أخرى وهذا سبب آخر لاستثمارها في المنصة الخاصة بنا.

وأضاف قائلاً: إن”Securitize”يمتلك فريق كبير يركز على إطلاق سوق الأوراق المالية الخاصة من خلال الأصول المتوافقة والسائلة والمتداولة بسهولة.