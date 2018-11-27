أحد أشهر منصات التداول تتعاقد مع الدوري الانجليزي لكرة القدم

أعلنت اليوم منصة OKEx, أحد أشهر منصات تداول العملات الرقمية والتي تتخذ من مالطا مقراً لها, أنها قد عقدت شراكة مع الدوري الانجليزي لكرة القدم للتسويق والإعلان عن علاماتها التجارية خلال المباريات.

استناداً إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه, سيتم وضع العلامة التجارية الخاصة بـ منصة OKEx على لوحات البث وبجوار الملعب أثناء بث المباريات.

وذكر البيان الذي صدر اليوم بأن العلامة التجارية لـ منصة OKEx ستحظى بمكان مميز في مباريات مختارة في الدوري الانجليزي لكرة القدم تضم أبرز الأندية مثل ليفربول وتشيلسي وأرسنال.

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وفي هذا السياق, ذكر آندي تشيونغ – مدير العمليات في منصة OKEx – تعليقاً على الصفقة: “نحن نتحدث لغة عالمية عندما يأتي الحديث لكرة القدم. فهي مسلية بما يكفي لربط الناس وتوحيدهم بغض النظر عن العرق أو اللون أو اللغة.” وأضاف: “من المقبول أن نقوم بأن تكنولوجيا البلوكشين تقدم معايير وأخلاقيات مشابهة كونها تحظى بقبول واسع ونحن سعداء بأننا جزء من هذا المجتمع.”

ومن أجل دعم هذه الحملة التسويقية, قررت منصة OKEx الكشف عن برنامج تسويقي يحصل فيه المتسابقون المختارون على جائزة قيمتها خمسين دولار على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 10 ديسمبر.