معهد البحرين للتدريب المالي يُطلق "أكاديمية بلوكتشين"

تام شمس - الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 06:44 صباحاً - أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ما يزعم أنه أول "أكاديمية بلوكتشين" في البلاد، وذلك وفقًا لإعلان نشر يوم ٢٦ نوفمبر.

وقد تأسس المعهد في مملكة البحرين عام ١٩٨١ بموافقة المجلس النوعي للتدريب المهني. والمعهد هو كيان شبه حكومي غير هادف للربح غير مسجل والذي يوفر التدريب في القطاع المالي.

ويُقال إن تأسيس أكاديمية بلوكتشين هو الأول من نوعه لتقديم برنامج تأهيلي للعاملين بمجال بلوكتشين. وقد تم تصميم البرنامج التدريبي لإعداد المشاركين لكسب التأهيل الدولي ليصبحوا متخصصي بلوكتشين معتمدين C|BP وتم تطويره من قبل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وشركة التدريب ماي ليرنينغ كي MyLearning Key ومقرها دبي.

ويزعم أن شهادة C|BP تتألف من ثلاث مجالات كفاءة في تكنولوجيا بلوكتشين؛ وهي التطوير والتنفيذ والاستراتيجية. وقال الدكتور أحمد الشيخ، مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، إن المؤسسة قدمت مؤهلات بلوكتشين الفنية "لدعم الطلب المتزايد على المهنيين المحترفين ذوي المهارات".

كما قال أحمد نعيمي، رئيس قسم تقنية المعلومات والعمليات وإدارة المشاريع، إن المبادرة الجديدة تهدف إلى دعم الشركات والمؤسسات في الوقت الذي تتبنى فيه التكنولوجيات الجديدة مثل بلوكتشين.

وفي سبتمبر، شددت حكومة البحرين على أهمية تكنولوجيا بلوكتشين لاقتصاد البلاد، وحثت أيضًا على اليقظة الأمنية السيبرانية. حيث صرح عبد الحسين ميرزا ​​، وزير شؤون المياه والكهرباء في البحرين، بأن "تقنيات مثل بلوكتشين تأخذنا خطوة كبيرة إلى الأمام في إيجاد طريقة آمنة لتسهيل المعاملات".