مؤسس منصة بينانس: تبني العملات الرقمية سينطلق في عام 2019

قد يمر سوق العملات الرقمية بحالة انهيار وهبوط في عدد كبير من العملات الرقمية، ولكنه ليس سرا أن الكثير من الانجازات قد تحققت خلال هذا العام. كان هناك الكثير من التطورات التي تهدف إلى تعزيز تبني العملات المشفرة.

تقوم شركات مثل Ripple و Tron Foundation بكل ما في وسعها لجعل العملات الرقمية أقرب إلى الناس. و منصات تداول العملات الرقمية أيضا، قد قاموا بدورهم. فوفقا لـ”تشانجبنج تشاو” المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بينانس” فإن هذه الجهود سوف تتدفق لإيصال بشرى جيدة في عام 2019. في رأيه أن عام 2019 سيكون العام الذي تحقق فيه العملات الرقمية الاعتماد العالمي والتبني الحقيقي.

منصة “بينانس” هي واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم، وهذا يضع المنصة في دائرة الضوء خصوصا فيما يتعلق الجزء الذي يلعبه في النمو العام للنظام الإيكولوجي للسوق. وقال “تشاو” إن الشركة لا تزال تعمل على جعل التداول أفضل وتغطية الطيف الكامل لهذه الصناعة.

واشار إلى أن “بينانس” لديها بالفعل بعض الأفكار في جعبتها في هذا الطريق. وقد تم تجاوز السوق التقليدية من قبل مثل منصات تبادل العملة الرقمية. وفي رأيه، فإن حقيقة أن المنصات استعادت المرتبة الأولى تجعل المستقبل أكثر إشراقا، مضيفا أن منصات تداول العملات الرقمية جاهزة لإنشاء النظام البيئي للمستقبل.

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كما شارك “تشانجبينج تشاو” أفكاره حول الوضع السائد في السوق عام 2018، وكان متفائلاً.

ومن المثير للاهتمام، فقد أعرب “تشاو” عن رضاه عن أداء السوق هذا العام، قائلا إن عام 2018 هو في الأساس “سنة بناء” – وهي فترة صعبة لتحضير السوق للنمو المستقبلي. ولتوضيح ذلك، اعترف “تشاو” بأنه لو لم يحدث هذا الهبوط لشهدنا بعض المعاناة، حتى أن منصات التداول الشهيرة مثل منصة بينانس قد وجدت صعوبة في التعامل مع حجم التداول المتضخم الناتج عن السوق الصعودي. وفي معرض حديثه عن المستقبل قال إنه من المرجح أن تتدفق الأموال المؤسسية الكبيرة من الولايات المتحدة، على الرغم من أن أوروبا تتمتع بمعدل أسرع من تبني التشفير والعملات الرقمية.

خطط لتحويل منصة بينانس إلى الأكثر فاعلية

مثل كل الكيانات التجارية فإن منصة بينانس لديها بالفعل خطة للمستقبل. ومع ذلك ، لم يكن “تشاو” مستعدًا تمامًا للكشف عن أي شيء بعد، على الرغم من أنه قدم بعض الأدلة. وقال إن المنصة تركز أكثر على الأهداف قصيرة المدى – وأحيانا الأهداف الأسبوعية. من خلال رسم صورة موازية من خارطة طريق جوجل، تصور “تشاو” مستقبلًا تتحول فيه “بينانس” إلى دور أساسي في الصناعة. ربما في المستقبل عندما يريد الناس القيام بشيء ما على منصة بينانس، فإنهم يريدون من المنصة القيام بذلك بالكامل كما هو دور جوجل في عالم الانترنت.