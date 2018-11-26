تجارة العملات الرقمية عندما تقبل عليها ستخبرك تجربتك ب6 تحيزات نفسية تواجهك

كونك على بينة من العواطف النفسية التي تحرك سوق تجارة العملات الرقمية ستتوفق وتكسب المال.

تجارة العملات الرقمية و التحيزات النفسية

تجارة العملات الرقمية هو شيء من المستقبل،ومع ذلك لا يوجد سوى جزء صغير من سكان العالم يقوم بالاستثمار فيها، في هولندا وحدها استثمرت 1 ٪ فقط الى 2 ٪ من الأسر في العملة الرقمية في عام 2017، وعدد أقل من الأشخاص الذين يستخدمون العملات الرقمية بالفعل،حيث توجد أماكن قليلة تقبلهم كوسيلة للدفع.

بالإضافة إلى حقيقة أنه لا يوجد لها الكثير من الاستخدامات في التكنولوجيا المتنوعة،ومن الصعب فهمها أيضًا،خاصةً بالنسبة إلى شخص ليس لديه خلفية فنية.

قال ساتوشي مخترع عملة البيتكوين (كتابة وصف لهذا الشيء للجمهور العام أمر صعب،لا يوجد شيء متعلق به).

سوق تجارة العملات الرقمية أكثر من سوق الأوراق المالية،وهو غير منتظم،وتبلغ ذروته وتتحطم على أساس أسبوعي تقريبا،علاوةً على ذلك فهي تقنية لا يدركها إلا الأشخاص المهتمون بالتكنولوجيا،مما يجعل هذا من الصعب فهمه على المبتدئ الجديد غير التقني علاوة على النجاح في الاستثمار فيه.

للتعامل مع هذا،نستخدم الاستدلال،والاختصارات العقلية،والتحول إلى سلوك الآخرين لاتخاذ القرارات،لكن الاعتماد بشكل كبير على هذه العوامل قد يجعلك في ورطة،وللمساعدة في منع حدوث ذلك،سوف أقوم بتحديد أكثر التحيزات النفسية شيوعًا و التي يمكن للمستثمرين التعرض لها.

الغزارة اللاعقلانية في تجارة العملات الرقمية

قليلون هم القادرون على مقاومة الرغبة في الانخراط في هذا السوق الرقمي عندما يسمعون عنه، حتى بعد النظر في الخسائر المحتملة التي قد تحدث لهم.

لماذا هو جذاب جدا لكثير من الأفراد؟

هناك العديد من التحيزات المعرفية تدخل حيز اللعب،لأنه كما اقترح كاهنمان Kahneman ذات مرة،لسنا عقلانيين كما نعتقد،خياراتنا تغذيها اللاعقلانية،الاستدلال،والعواطف،والتي هي مفيدة في الحياة اليومية،ولكن في كثير من الأحيان ليست مفيدة عند تداول العملات الرقمية.

“إذا كان الأفراد عقلانيين ، ليست هناك حاجة لحمايتهم من خياراتهم الخاصة” – دانيال كاهنمان ، عالم نفسي فاز بجائزة نوبل في الاقتصاد

غالبًا ما يبدأ الدخول إلى سوق تجارة العملات الرقمية بامال واعدة،ربما بواسطة صديق أو زميل،مشيرا عليك انها مجرد أموال بسيطة.

قد يقولون لك : “ضع نقودك في مكان ما وشاهد كيف تتضاعف أو تضاعف ثلاث مرات!” الأمر سيكون أسهل من شرب الليمون،وبمجرد أن تبدأ في سوق تجارة العملات الرقمية هذه،ستجد نفسك محاطًا بفرص لتحويل أموالك إلى المزيد.

ولكن قبل البدء في التفكير في أي شجرة مالية ستجربها،من الأفضل أن تعد نفسك عقليًا وأن تنظر في التحيزات و العوامل النفسية التالية التي توجد على نطاق واسع في هذا السوق.

كل شخص يعمل يقوم بهذا / الدليل الاجتماعي

تلاحظ أن كثيرا من الناس يبحثون في عملة رقمية ويستثمرون بالفعل في السوق،مازلت بحاجة إلى البحث قبل التفكير في الدخول الى السوق،ولكن إذا كان الكثير من الأشخاص على استعداد للمقامرة بأموالهم،فيجب أن يكون الأمر مستحقا للمحاولة،أليس كذلك؟.

لماذا؟حسنًا،عندما نكون غير متأكدين من الخيار الذي نحتاج إلى عمله،فإننا نتوجه إلى الآخرين للحصول على إرشادات وتوجيهات منهم.

بالنظر إلى ما تفعله الأغلبية لتوجيه اختياراتك الخاصة،فإن الكشف عن مجريات الأمور يسمى الإثبات الاجتماعي وغالباً ما يتم استغلاله من قبل متداولين آخرين من خلال اخد العمولة، وهي عندما يجعل التجار العديد من الناس يستثمرون في عملة رقمية معينة من أجل تكثير الطلب.

“في ظل هذه الظروف (غير المؤكدة) ، من المرجح بشكل خاص أن يحذو الناس حذو الآخرين” – robert cialdini ، أفضل مؤلف بيع في علم النفس والاقتصاد السلوكي.

نظرًا لأن تقنية العملة الرقمية معقدة للغاية ولا يفهمها الكثيرون تمامًا،فسيبحثون عن تلميحات أخرى تساعدهم في اتخاذ القرار،أحد هذه الإشارات هو معرفة عدد المستثمرين في مشروع معين،هذه الحاجة إلى إثبات اجتماعي تساعدنا في اتخاذ القرارات اليومية،ولكن عندما تكون على وشك أن تضع أموالك في عملة رقمية،حاول أن تنظر إلى عقلية القطيع.

“يشعرون بالإثارة عندما يتشوق الآخرون ، يصبحون جشعين عندما يصبح الآخرون جشعين ، يصبحون خائفين عندما يصبح الآخرون خائفين” – warren buffet،واحد من أنجح المستثمرين في التاريخ

قل لي ماذا أفعل / القدوة

في البداية،من المحتمل ألا يكون لديك الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع،أعني علينا جميعا أن نبدأ في مكان ما – أليس كذلك؟ للتعامل مع هذا النقص في السياق،سوف تميل إلى اتباع شخص كسب الكثير من المال في تجارة العملات الرقمية.

سوف تنظر إليهم على أنهم قدوة لك،ستؤدي هذه الصورة بالشخص إلى إتباعه بسبب سجل نجاحه في جني الأموال من خلال العملات الرقمية.

نحن أكثر ميولا لمتابعة شخص لديه المام في هذا الموضوع منذ سن مبكرة،ونحن نتعلم من جميع الشخصيات التي نتبعها وناخد ذلك على محمل الجد، ومع ذلك فمن المهم أن تتذكر أنه حتى أرقام الشخص القدوة لا يمكن أن تكون صحيحة طوال الوقت،خاصة في السوق حيث تظهر التكنولوجيا الجديدة التي يصعب فهمها في كل يوم.

على عكس ذلك،فقد فات الأوان / التقاعس والخمول

تخيل الاستماع إلى حديث الاصدقاء حول كيفية شراء عملة رقمية محددة بنسبة 10٪ من السعر الحالين،قد تظن أن الوقت قد فات بالفعل،هذا الشعور يمكن أن يؤدي إلى العجز والخمول.

التقاعس والخمول هي الحالة التي تواجهها الحكومة بعد فقدانها لصفقة،مما يجعلك أقل احتمالاً لشراء المنتج نفسه في المستقبل بسعر أعلى،يكره الناس أن يفوتهم الامر،خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال،هذا سيؤثر على معظم الناس بسبب طبيعتهم المحافظة،هذه هي النزعة التي يمكن أن تنقذك في بعض الأحيان.

كما يمكن أن يقلل أيضًا من أرباحك،خاصة في عالم المعاملات الشفهية،في المرة الأولى التي تسمع فيها عن عملة،قد يكون سعرها ارتفع بنسبة 90٪،وهو الآن 120٪،وغدًا عند 290٪. هذا هو الخوف من اهدار الوقت عندما يتم تجاوز الجمود و التقاعس.

انتظر،ما زال يرتفع؟ / الخوف من اهدار الفرصة (FOMO)

ولعل الظاهرة النفسية الأكثر وضوحا هي التي تجعل الناس متحمسون للاستثمار تسمى تأثير الخوف من اهدار الفرصة أو الخوف من اهدار الفرصة،لا يمانع مستثمرو العملات الرقمية من التحدث مع الآخرين حول المبلغ الذي كسبوه منذ بدء الاستثمار،أعلم أنني فعلت هذا،وقد تحول كل من تحدثت إليهم حول مكاسبي إلى الشغف بسوق تجارة العملات الرقمية.

يمكن للشعور بالمفاجأة أن يكون قوياً جداً بالنسبة لنا نحن المدمنين،لقد فاتك الارتفاع الكبير،ولكن بما أنها تستمر في الارتفاع،فإنك تشعر أنه من الغباء ألا تنضم إليها،وترى ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي وتسمعها في العمل أو في التجمعات الاجتماعية.

الناس متحمسون ويبدو كما لو أن هناك صاروخًا متجهًا إلى القمر ولكنك لا تزال بحاجة إلى سرعة الحصول على تذكرة،لسوء الحظ في الوقت الذي واجهت فيه هذا الشعور من الخوف من اهدار الفرصة،ربما غادر الصاروخ المحطة بالفعل وستكون مضطرًا للاستثمار في شيء ما في لحظة مروعة.

سأكون بخير / تأكيد الانحياز

عنصر خطير آخر يمكن ملاحظته وهو تأكيد التحيز،هذا التحيز هو ميل الإنسان للبحث عن دعم المعلومات التي تقوي آمالنا أو معتقداتنا.

تخيل أنك وضعت مبلغًا كبيرًا من المال في مشروع ما بعد لحظة الخوف من اهدار الفرصة الخاصة بك،هناك شائعات مختلفة تدور حول هذا المشروع،سواء كانت إيجابية أو سلبية،في هذه الحالة من المحتمل أن تنظر إلى الملاحظات الإيجابية لتأكيد أنك اتخذت القرار الصحيح،على سبيل المثال،إجراء التحليلات الفنية وخطوط الدعم والمقاومة على الرسوم البيانية التي تحافظ على تعزيز نظريتك وتفكيرك بالتمني.

لماذا قررت أن تستثمر في هذا المشروع؟ حقا؟ عليها أن تكون جيدة،انظر إلى كل الأشخاص الذين استثمروا أيضًا (إثبات اجتماعي)،حتى وإن كان ذلك الشخص القدوة الذي كسب المال من تجارة العملات الرقمية موجود فيه، فقد كان يتصاعد على التوالي لبضع ساعات كاملة،لم أستطع ان افوت هذه الفرصة (الخوف من اهدار الفرصة).

الضجيج والخوف والشك وعدم اليقين (FUD) دورة الحياة / نظرية موجة إليوت ، والنفور من الخسارة

في عام 1938،لاحظ أحد المحاسبين رالف نيلسون إليوت،أنه عندما يتعلق الأمر بالاستثمار،هناك العديد من السمات التي يمكن التنبؤ بها للجماهير،وجد إليوت أن هناك أوقات من التفاؤل والتشاؤم الجماعي تتكرر في موجات.

“ببساطة،سوق الأوراق المالية هو خلق الإنسان وبالتالي يعكس خصوصية الإنسان”- رفال نيلسون إليوت

تشرح هذه النظرية الجزئية أن الدليل الاجتماعي هو العامل الدافع وراء موجات السلوك المتوقعة،من الصعب مقاومة جاذبية القوة الاجتماعية،ولكن إذا أراد المرء أن يكون ناجحاً فعليه أن يقاتل الرغبة ويمهد طريقه بدلاً من اتباع الجماهير.

وكما يشير “وارن بوفيت Warren Buffet ” ببلاغة ، “كن خائفاً عندما يكون الآخرون جشعين ويكونون جشعين فقط عندما يكون الآخرون خائفين” ،الناس القادرين على القيام بذلك لديهم فرصة أفضل في جني الأموال في سوق تغذيها مشاعر الجماهير.

الأشياء التي ترتفع يجب أن تنزل،لذا فإن حقيقة عملة رقمية معينة ترتفع دون تردد،لا تعني أنها ستستمر في القيام بذلك، في الواقع الاحتمالات هي أنها ستنخفض بنفس السرعة بعد الارتفاع،وهو أمر جيد لأنه سيعود مرة أخرى إذا كان مشروعًا جيدًا.

للأسف ، هذه الدورة من الضجيج والأمل واليأس أمر لا مفر منه،ولكن عدم معرفة أن هذه الدورة موجودة سيجعل الأمر أكثر صعوبة في عدم الاستسلام إلى الشعور بالنفور من الخسارة.

نحن البشر نميل إلى وضع مزيد من التقل على الخسائر من المكاسب المتساوية. لذا فإن كسب 10 دولارات هو أمر غير مُرضٍ لأن خسارة 10 دولارات غير مرضية،نحن نميل إلى تفضيل تجنب الخسائر أكثر من السعي وراء المكاسب.

الشعور بالنفور من الخسارة في تجارة العملات الرقمية

هذا الشعور بالنفور من الخسارة سوف يتسبب في خنقك بالكامل عندما ترى أموالك تختفي لأن قيمة استثماراتك تنخفض مثلما هو الحال في الجو الحار،لا يعد النفور من الخسارة بالضرورة شيئًا سيئًا طالما تم تمويله في مجال البحث (إذا اكتشفت أن العملة هي عملية احتيال) أو إذا كنت لا تزال قادرًا على بيعها بربح.

إذا كنت تستند فقط على الانفعالات الجماعية في سوق تجارة العملات الرقمية وكنت في حالة خسارة بالفعل،فمن الأفضل دائمًا أن تبقي رأسك بارداً وتجلس على هذا الوضع.

اليك هذا، الكرة في ملعبك الآن …

هناك المزيد من المتحيزات المعرفية والآثار النفسية في عقول التجار في سوق تجارة العملات الرقمية،ولكن أعتقد أن هذه هي الأهم التي يجب ان تعرفها قبل بدء التداول،مع العلم أن معرفتها لا يعني أنك ستكون الآن آمنًا تمامًا منها،ولكنك ستكون أكثر وعيًا مما يوفر عليك المال ويجعلك متداولًا ذكيا أكثر.

ما رأيك في التحيرات التي تواجه المتداول في سوق تجارة العملات الرقمية والتي سردتها في هذه المقال ؟ اترك لنا تعليقك اسفل هذه المقالة كي نتبادل المعارف بيننا

من موقع Gulf365.com