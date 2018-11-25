ماذا يخبئ لنا التحديث الجديد لـ شبكة النيو (NEO 3.0) ؟

في وقت سابق من هذا العام، نشر فريق NEO مشاركة على المدونة تعرض بالتفصيل التغييرات المقترحة على شبكة النيو في الترقية التالية للنظام الأساسي NEO 3.0.

تم تصميم هذه الترقية لجعل NEO في متناول المؤسسات كبيرة الحجم. افتتح إريك تشانغ ، المؤسس المشارك لـ NEO ، مشاركة المدونة بالبيان التالي:

ستكون شبكة النيو (NEO 3.0) نسخة جديدة تمامًا من منصة NEO، وقد تم تصميمها لحالات استخدام المشاريع على نطاق واسع. وسوف توفر أعلى مستويات لسرعة معالجة العمليات والاستقرار، وواجهات برمجة التطبيقات الموسعة للعقود الذكية، والنماذج الاقتصادية والتسعيرية المحسنة، وأكثر من ذلك بكثير. والأهم من ذلك أننا سنعيد تصميم الوحدات الأساسية في NEO بالكامل.

في هذه المقالة، سوف نغطي الترقيات الرئيسية المقترحة التي نعتقد أنها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على شبكة النيو (NEO).

التحسين الأول المذكور بالنسبة إلى NEO 3.0 يتعلق بزيادة معدل معالجة المعاملات في الثانية (TPS) للشبكة. يمكن لـ شبكة النيو التعامل مع ما يصل إلى 1000 عملية لكل ثانية عبر شبكتها في وقت واحد. هذا يفوق بكثير 25 عملية في الثانية التي تقدمها المنصة المنافسة (شبكة الايثيريوم).

على الرغم من أن 1000 عملية في الثانية يمكن اعتبارها معقولة بالنسبة إلى معاملات العملات الرقميةـ إلا أنها ليست عالية بما يكفي لتكون قادرة على دعم المشاريع الكبيرة. للمقارنة، يمكن لشبكة VISA معالجة ما يصل إلى 20،000 معاملة/ ثانية حاليًا عند العمل في مستويات الذروة. سوف تؤدي الزيادة في “عدد المعاملات في الثانية” إلى تحفيز الشركات الكبيرة على نطاق واسع لاستخدام نيو NEO بدلا من المنصات المنافسة.

ما هي العلاقة بين عملة النيو (NEO) و عملة الغاز (GAS) ؟

سوف يستعد الفريق لزيادة “عدد المعاملات في الثانية” بالطرق التالية:

إعادة عامل الرمز والوحدات الأساسية

تحسين بروتوكول الشبكة

تطبيق نظام بيان وإذن الميزة لـ NeoContract

التحضير للمشاركة الديناميكية

ولعل من بين أكثر الترقيات التي طرحت للنقاش حول التحديث الجديد (نيو 3.0) هي التغييرات الكبيرة التي طرأت على النموذج الاقتصادي لـ شبكة النيو. حاليا، فإن العملة الرقمية لـNEO غير قابلة للتجزئة. هذا يعني أن المستثمرين يمكنهم فقط الاستثمار في العملة إذا كانوا على استعداد لشراء عملة واحدة كاملة.

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كما لا يمكن تقسيم “الغاز” GAS، وهو الرمز المستخدم في المعاملات في شبكة NEO، عند سداد رسوم النظام.

حلول الترقية المقترحة لمكافحة هذه المشاكل هي كما يلي:

زيادة طفيفة في المعروض من الغاز كل عام

مكافأة عقد الإجماع

جعل NEO القسمة

السماح للغاز GAS باستخدام الجزء العشري عند استخدامه لرسوم النظام

ومع ذلك، فإن معظم هذه الترقيات والتحديثات قد تمت مناقشتها بأستمرار على صفحتهم عبر GitHub.

اقترح “مالكوم ليدر” كبير مديري البحث والتطوير في شبكة النيو، أن زيادة العرض من GAS ومكافأة عقد الإجماع سيؤدي إلى تحويل مصالح عقد الإجماع من التوفيق مع حائزي النيو إلى التحفيز الاقتصادي ، مما قد يؤدي في النهاية إلى عقد إجماع للتلاعب في سعر الغاز للحصول على أقصى قدر من الأرباح.

تعرف على مشروع “النيو” NEO والعملة الرقمية الخاصة بالمشروع (NEO)

وحالياً، فإن نقاط الإجماع هي أصحاب الحسابات في شبكة النيو، وهي لا تأتي بأي حافز اقتصادي. تقوم عقد الإجماع بإنشاء كتل للسلسلة وتحديد رسوم الخدمة. بينما يتم التصويت على عقد الإجماع من قبل أصحاب النيو، فمن الأرجح أن يختار الناخبون نقاطًا توافقية توفر أدنى رسوم خدمة ويصوتون لأي عقد توافق في الآراء تبدأ في زيادة الأسعار.

ثم يتم دفع أجور العقد من خلال التعرض والتمويل من مالكي النيو. إذا كان علينا أن نكافئ عقد الإجماع عبر GAS، فإن ذلك سيؤدي إلى تحول الحافز الاقتصادي، مما قد يضر بأصحاب الـ(NEO).

جنبا إلى جنب مع الزيادات في المعاملات في الثانية والتغييرات على النموذج الاقتصادي، فإن التحديث القادم لـ شبكة النيو والمعروف بأسم “NEO 3.0” يخطط أيضا لجعل العقود الذكية عبر المنصة. وهذا من شأنه أن يسمح للعقود الذكية بتوسيع البلوكشين الماضي الخاص بـNEO إلى البلوكشينات المتوافقة الأخرى. وسيساعد هذا بشكل كبير على كسر الحدود فيما يتعلق بالتشغيل البيني لمختلف التقنيات المتعلقة بالبلوكشين .

تم تصميم التحسينات المقترحة المتعلقة لـ شبكة النيو 3.0 في متناول المشاريع الكبيرة على نحو أكبر بكثير. ومع محدودية القابلية للتطوير الحالية التي يقدمها تكافح بلوكشين العملات الرقمية، فإن التحسينات الإجمالية المقترحة ستوفر فائدة كبيرة لمجتمع النيو.