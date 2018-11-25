رأي: هل “منصة باكت” هي الحل المناسب لسوق العملات الرقمية؟

تعتبر “منصة باكت” مثيرة للإعجاب لأنها تسمح للأشخاص بالشراء والبيع والتجارة واستخدام العملة الرقمية دون الاحتفاظ بها في محافظهم الشخصية. يمكنهم استخدام “باكت” وهي كيان غير مشفر والذي يتحمل معظم المخاطر والمتطلبات.

في البداية، سيؤدي ذلك ببساطة إلى تمكين المؤسسات والمستثمرين الكبار من دخول العملات الرقمية بشكل “آمن” في التعامل مع القواعد واللوائح والتوقعات الواضحة.

سوف تقدم “منصة باكت” وسائل الاستثمار التقليدية والأسواق والخدمات الاستثمارية, بالإضافة إلى توفير حلول تساعد على تبني العملات الرقمية في القطاع التجاري من خلال توفير حلول مبتكرة للدفع وبطاقات الائتمان.

إذا كنت قد تستثمر في العملات الرقمية، قد تنظر إلى “منصة باكت” أنه حل غير ضروري تمامًا ومكرر. إذا كنت تفهم الاقتصاد، فسوف ندرك أن المنصة قادرة على التأثير إيجابياً أو سلبياً على السوق.

أدناه نوضح نقاط جيدة وسيئة ورأي شخصي حول منصة باكت

فيما يخص الأشياء الجيدة: سوف يتيح دخول أموال جديدة إلى سوق العملات الرقمية

سوف تخلق “منصة باكت” تجربة مألوفة للشخص العادي (بدءًا بالأثرياء وشركات الاستثمار). سوف يجعل عملة شراء وبيع وتخزين العملات الرقمية عملية آمنة وسهلة الاستخدام. فكر في الأمر كنظام AOL في أوائل التسعينيات. قامت AOL بدمج الميزات الرئيسية للإنترنت في خدمة واحدة، مثل المتصفح على الويب، والبريد الإلكتروني، ولوحات الإعلانات، والرسائل الفورية. يمكن لأي شخص الحصول على هذه من تلقاء نفسها مع القليل من العمل، ولكن نظام AOL جعلها بسيطة. لا حاجة إلى عمل – ببساطة قم بتثبيت القرص المضغوط وكنت جاهزًا للتسجيل.

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مثلما فعلت AOL من أجل الإنترنت، فإن “منصة باكت” لديها القدرة على جعل العملات المشفرة بسيطة. هذا سوف يترجم ذلك إلى مزيد من الوعي. المزيد من الناس يفكرون في التشفير. المزيد من الناس يشعرون بالراحة حول التشفير. أكثر من الناس يدركون التشفير هو أكثر من مجرد بيتكوين وحفنة من مشاريع طرح العملات الرقمية ICOs التي لا قيمة لها.

وأعتقد أن أكبر “اضافة” لـ منصة باكت هو خطتها لتقديم حلول التاجر التي تستخدم بيتكوين كشبكة للدفع. للقيام بذلك، سوف تحتاج المنصة أن يكون البيتكوين تحت تصرفها. قد لا يحتاج المستخدمون إلى امتلاك البيتكوين، ولكن المنصة تحتاج إلى ذلك.

لذلك، إذا ما عالجت منصة باكت رسومًا بقيمة 1 مليون دولار، فستحتاج إلى الاحتفاظ على 1 مليون دولار من عملة البيتكوين حتى تصبح تلك المعاملات تامة. ولذلك فإنه سيحتفظ بمخزون من “البيتكوين” لتسوية المدفوعات. لم يتم الافصاح بعد ما إذا كانت “باكت” ستشتري هذا مباشرة من الأسواق أو يقترضه من الحاصلين على بيتكوين أو يستخدمه من حسابات المستثمرين أو يحبس مخزونات الملكية أو ما الذي قد يستخدمه الآخرون.

النقطة هي، يحتاج شخص ما لعقد بيتكوين. إذا نظرنا إلى فترة أطول قليلاً، فلنفترض أن أعمال منصة باكت يستخدمها التجار والشركات. ما أن تصبح تاجرًا باستخدام منصة باكت لتسوية المعاملات، فلماذا ترفض قبول البيتكوين من الأفراد؟ لا يكلفك شيء لقبول بيتكوين – يتم دفع جميع الرسوم من قبل الشخص الذي يدفع “العميل”.

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مع انخفاض رسوم الشبكة إلى ألف جزء من المليون لا يكلف أي شيء تقريبا لعملائك الدفع باستخدام بيتكوين. ومع “باكت” يمكنها تحويل البيتكوين على الفور إلى نقد أو تخزينه في المنصة كاحتياطي للمعاملات المستقبلية. لذا لن يضطر الشخص العادي إلى القلق بشأن التقلبات في سعر البيتكوين لأنهم لن يحتفظوا ببيتكوين أبداً.

علاوة على ذلك، ستجلب “منصة باكت” كمية كبيرة من الأموال إلى عالم التشفير والتي ستمول مشاريع جديدة للعملة المشفرة وتوفر فرصًا لأعمال التطبيقات اللامركزية (dApps) و البلوكشين لتزدهر. وبالطبع، سيجل الأمر أسهل بالنسبة لك لبيع العملة الرقمية الخاصة بك بأكثر مما اشتريتها.

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“منصة باكت” تعامل العملات الرقمية كأصول وسلع، وليست حلول وشبكات. و يقيس النجاح في نمو الأسعار، وليس عبر الفائدة الرمزية. أنا شخصياً أعتقد أن هذا يغذي إدراك الرموز المورِّدَة كطريقة للحصول على الثراء بدلاً من طريقة جديدة لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

أيضا “باكت” سيخلق سلطة واحدة ومركزية على جميع المعاملات. يمكنه إيقاف أي نشاط داخل نظامه الإيكولوجي أو إيقافه أو تجميده أو فرض رقابة عليه. هذا يعطيها ومستخدميها طرق للتحكم في السوق. كما تؤدي “المركزية” إلى خلق خطر أمني، حيث أن سرقة كلمة سر واحدة قد تقضي على النظام بأكمله، ويمكن للإختراق التحصل على المال المفقود. ثم إنشاء عملة رقمية حسب التصميم لمنع هذه المشاكل ذاتها.

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وبدون التقنية، لا يمكن لبعض الممارسات الاستثمارية التقليدية الشائعة مثل “الهامش” و “إعادة التنظيم” أن تحدث بأمان مع وجود عملة مشفرة. ** المبرمج يجعل هذه الأنواع من الأنشطة مستحيلة. والطريقة الوحيدة للسماح بهذه الأنشطة هي عن طريق إنشاء سجل ورقي، ويتم تسويته ماديًا وعدم تسجيله على البلوكشين. وهذا يخلق “مطالبة” بأن “باكت” أو مستخدموها مطالبون قانونًا بتنفيذها، وبالتالي، يخلق احتمال أن يطرح مستثمرو “باكت” مزيدًا من المطالبات على العملة الرقمية الخاصة بهم مما يستطيع “باكت” الوفاء به.

تقول منصة باكت أنها لن تسمح للمستخدمين بالتداول على الهامش أو استخدام الرافعة المالية أو تقديم مطالبات على العملات الرقمية للمستخدمين الآخرين … سنرى ذلك.

فيما يلي بعض النقاط الأخرى:

أولا: هناك احتمالية أن يدرك الناس أنه لا يوجد حاجة إلى “باكت” وبذلك قد تنتهي.

على سبيل المثال، بعد قيام نظام التشغيل Windows 95 بتعبئة جميع ميزات AOL في نظام التشغيل الخاص به، أدرك الأشخاص أنهم لم يحتاجوا إلى نظام AOL بعد الآن. سيدرك الناس في نهاية المطاف أنهم يستطيعون فعل كل شيء يفعله “باكت” بدون الحاجة إلى المنصة نفسها.

ثانيًا: لا نعرف ما إذا كان “باكت” سينجح.

ثالثًا: حتى لو أدى ذلك إلى تصور العملة الرقمية ​​كسلع، فإن هذا التصور سيوفر غطاء لرواد الأعمال والمبتكرين لإنشاء أعمال وأنظمة بيئية رائدة بالفعل مبنية على التشفير. سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى رأس المال ووسائل تمكن الناس من منحهم رأس المال. لذلك، تفقد بطرق معينة، الفوز في الآخرين، وربما يفقد مع مرور الوقت.

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وأخيرًا: هناك الكثير من المشاريع الأخرى الجارية لتقليل التكاليف، وزيادة السرعة، وتمكين المزيد من المعاملات في الثانية وتنظيم الأسواق بشكل أفضل، وتوصيل أفضل المشترين والبائعين المشفرين وإنشاء منصات جديدة للأشخاص للتفاعل والتعامل.

كل هذا يحدث خلف الكواليس ، ولا علاقة له بـ(باكت) ويذهب أبعد من بيتكوين. تعتبر العملات الرقمية كيانات حية مع الكثير من الناس الذين كانوا متحمسين لإمكانياتهم ويعملون لتطوير التكنولوجيا التي تقف ورائها.