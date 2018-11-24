تعرف على مشروع aXpire وعملة AXPR الرقمية

ماهو مشروع aXpire؟

الشركة عبارة عن نسيج من شركة LSG الأمريكية التي تتخذ من مدينة نيويورك مقراً لها. تولدت الفكرة لدى القائمين على الشركة و من أبرزهم المدير التنفيذي لشركة LSG سابقاً ، و الذي يعمل كمدير تنفيذي لشركة aXpire حالياًً Gary Markham عندما طلب منهم مدير أحد صناديق التحوط الأمريكية والذي يدير أصولا تقدر ب 24 مليار دولار، بإيجاد حلول لتوفير الهدر في المصروفات الإدارية. والتي تقدر بحوالي 1 . 2 مليار دولار سنوياً كمتوسط قياس لكبرى البنوك العالمية.

فريق مشروع aXpire

يتكون الفريق من عدة شخصيات بارزة في مجال إدارة المصروفات, كسبت خبرة واسعه تفوق العشرون عاماً في مجال التأمين و إدارة المصروفات من خلال عملهم سابقاً وبعضهم حالياً في الشركة الأم LSG.

بالإضافة الى خبراء تقنية سلسلة الكتل الـ Blockchain من دول مختلفة حول العالم، بالاضافة إلي فريق مستشارين مكون من 17 مستشار لحظة كتابة المقال ومن أبرزهم “روجير فير” أحد أوائل المستثمرين في البيتكوين و صاحب موقع bitcoin.com.

ماهي منتجات aXpire؟

تعمل الشركة على عدة منتجات من أبرزها حالياً منتجي Resolvr (والذي تم إطلاق نسخة العرض منه في شهر يونيو الماضي) وهو عبارة عن برنامج إدارة مصاريف الشركات على مبدأ الأعمال للأعمال (B2B).

بالاضافة الى منتج MatchBX (الذي تم إطلاق النسخة التجريبية منه في سبتمبر الماضي) وهو خاص بالأفراد والذي يعتبر منصة أعمال على مبدأ الند للند (P2P) لتوفير بيئة أعمال حرة ومستقلة، بحيث تستخدم العملة AXPR لدفع رسوم جميع ما يتم من عمليات داخل هذه المنتجات.

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ماهي الحلول التي تقدمها منتجات aXpire؟

يسعى مشروع aXpire من خلال هذه المنتجات إلى عدة أمور تساهم في توفير المصاريف لكبرى الشركات و ذلك بإستخدام الذكاء الاصطناعي و تصميم المنتجات حسب إحتياجات الشركات من أبرزها ما يلي:

1. إزالة التدخل اليدوي في تنفيذ العمليات بواسطة تعلم الآلة Machine Learning.

2. إستبدال الأوراق و ملفات ال PDF , أو الاكسل بتدفق البيانات الرقمي.

3. تقليل نقاط تدخل العنصر البشري في حركة تدفق البيانات و إدارة المصاريف قدر الإمكان.

4. زيادة أرباح العمليات بمعدل 15 – 25 % و هي النسبة المتوسطة لما يصرف على الأمور الإدارية في كبرى الشركات و البنوك.

5. توفير اتصالات الكترونية لحضية بين الإدارات المختلفة للشركات.

6. متابعة و إدارة سير الأعمال و العمر الزمني للعمليات المنفذة و القائمة.

7. تقليل و إزالة أخطاء جودة البيانات.

8. تحسين إمكانية تقديم التقارير اللحظية للأعمال.

9. تقديم منصة تحليل للبيانات.

10. تقديم الأعمال من خلال منتجات ذات طابع أمني عالي يقوم على تقنية ( Sofrware as a Service ) أو SaaS.

من هم شركاء منصة aXpire؟

يعتبر فريق aXpire نشط في مجال بناء العلاقات في سوق العملات الرقمية حيث أقام شراكات مع عدة جهات مثل R3 و Bitcoin.com و Cumberland وغيرها من الشركاء, يمكن إيجاد القائمة كاملة هنا.

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ما هي الشريحة المستهدفة؟

هناك الكثير من كبرى الشركات العالمية ذات العلامات التجارية المعروفة عالمياً و التي سبق وان عمل معها الفريق من خلال الشركة الأم (شركة LSG) مثل شركة نايك, و آي بي إم و إنتل، و يعمل الفريق على أن يستقطب تلك الشركات لمجال العمل الحالي الذي يقوم على تكنولوجيا البلوكشين. كما يمكنك التعرف على قائمة العملاء المستهدفين هنا.

خارطة الطريق لـ منصة aXpire

لدى الفريق خارطة طريق رئيسية من المقرر أن تكتمل في الربع الثاني من العام القادم 2019, حيث تم تحقيق أغلب الأهداف التي تم تحديدها مسبقا على أن تكون جميع المنتجات جاهزة قابلة للإستخدام الفوري بحلول الربع الثاني من عام 2019. – للإطلاع على خارطة الطريق

حول عملة AXPR

تعتبر عملة AXPR عملة خدمية Utility Token مبنية على شبكة الإيثيريوم وهي عبارة عن ERC – 20 Token، حيث تم طرح العملة للإكتتاب الاولي Pre – Sale في شهر يناير من العام الحالي 2018 بسعر 0.07 دولار و البيع العام بسعر 0.10 دولار, حيث تم اكتمال عملية الاكتتاب كاملة خلال 89 ساعة.

يشكل العدد الإجمالي للعملات لحظة كتابة المقال 349,499,990 AXPR وهذا العدد في تناقص بسبب عمليات حرق العملة الناتج عن رسوم إستخدام المنتجات للشركة. بمعنى أن أي عملية تتم من خلال منتجات الشركة يتم دفعها بواسطة العملة AXPR و يكون هناك رسوم إستخدام للمنتج بحيث يتم إرسال (حرق العملات) تلك الرسوم إلى عنوان غير قابل للإستخدام.

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لمعرفة تفاصيل أكثر حول المشروع يمكن زيارة:

الموقع الرسمي

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تم كتابة هذا الموضوع بواسطة أحد أعضاء مجتمع الخليج 365… للتواصل مع الكاتب عبر التيليجرام: @EisaQ8