10 حقائق مهمة حول شركة الريبل وعملة XRP الرقمية

الريبل (XRP) هو واحد من العملات المشفرة اللامركزية مفتوحة المصدر قائمة على أساس بنية شبكة نظير إلى نظير. وتستخدم شبكة RippleNet لنظام الدفع الخاصة بها. باستخدام شبكة الريبل RippleNet يمكن للمستخدمين تداول أي عملة في جميع أنحاء العالم.

“الريبل Ripple” هي واحدة من أكثر العملات شعبية بين البنوك والمؤسسات المالية لأنها توفر شبكة سريعة وآمنة للغاية مع رسوم منخفضة. وتقبع الريبل في المركز الثالث في سقف السوق بعد البيتكوين و الايثيريوم.

تأسست شركة الريبل (XRP) في عام 2012 من قبل “كريس لارسن” و “جيد ماكالب” وتمت تسميتها باسم “Opencoin Ripple” في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. في عام 2015، تمت إعادة تسمية الشركة من “Opencoin” إلى Ripple Lab.

في عام 2013، انفصل “ماكالب” المؤسس المشارك لشركة الريبل وأسس شركة “Stellar” التي تعتبر أقوى منافس لشركة الريبل في الوقت الحالي.

واحدة من الحقيقة المثيرة للاهتمام حول الريبل هو أنه على عكس البيتكوين الذي يستخدم إثبات العمل (PoW)، فإن الريبل يستند على خوارزمية الإجماع لسرعة عالية وقابلية التوسع. يستخدم الـ(Ripple) بروتوكول معاملات مفتوح المصدر (RTXP) يسمى بروتوكول Ripple ويتم تنفيذه بلغة برمجة ++C.

يعتقد معظم الناس أن الريبل لامركزية بنسبة 100٪ ولكن هذا ليس صحيحًا. تمتلك شركة الريبل والمعروفة بأسم “Ripple Lab” ما يصل غلى 50% من إجمالي عملة الريبل (5 مليار). لذا يمكنك اعتبارها عملة لامركزية مع تحكم مركزي في فترة أخرى.

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وفقًا لموقع الريبل الرسمي، فإن الريبل هي المزود الأول والوحيد لنظام الدفع العالمي القائم على البلوكشين. لقد أثبتت شركة Ripple نفسها في المقام الأول من حيث توفير الاتصال بين البنوك ومقدمي خدمات الدفع والتبادلات المالية القائمة على العملات المشفرة للشركات من خلال شبكة RippleNet.

توفر الريبل الحلول الثلاثة التالية في مجال العميل:

Current للقطاع المصرفي.

xRapid لمقدمي الدفع.

xVia للشركات.

تعتبر الريبل واحدة من أفضل الداعمين للنظام القائم على العملة الورقية. تم اعتماد الريبل بالفعل من قِبل أفضل المشاركين في المجال المالي. يعتبر أنه يوجد أكثر من 100 عميل، يقوم أكثر من 80 منهم بنشر خدمة شبكة الريبل RippleNet لأغراض تجارية.

MoneyGram و American Express و Standard Chartard و MUFG و RBC و UBS و Santander و Axis Bank هي بعض أسماء الأسماء الكبيرة المرتبطة بالريبل. وتُعد تلك إشارة واضحة للنظر في المستقبل المشرق لشركة الريبل مع الكثير من المميزات الفريدة من نوعها.

الريبل سريع للغاية وقابل للتطوير من حيث الخدمة بالمقارنة مع غيره من العملات الرقمية الأخرى. إذا قارننا الريبل بالنظام التقليدي وغيره، فإن “الريبل” سريع للغاية حيث أن المعاملة تستغرق فقط 4 ثوانٍ، بينما يستغرق “الايثيريوم” أكثر من دقيقتين، ويستغرق “البيتكوين” أكثر من ساعة ويأخذ النظام التقليدي 3-4 أيام. يمكن لـ الريبل (XRP) معالجة 1500 معاملة في الثانية وهي عملة فعالة للغاية.

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لا يمكن تعدين الريبل حيث يتم بالفعل إنشاء جميع وحدات الريبل من قبل الشركة نفسها. وقد نشرت الشركة 50٪ فقط. 50 مليار من إجمالي 100 مليار من عملة الريبل. كما أن عملية التعدين للعملة تحتاج في شبكتها مستويات طاقة ضئيلة للتشغيل بالمقارنة مع البيتكوين أو الايثيريوم.

في يناير 2018، وصل سعر الريبل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.84 دولار. مع سقف سوقي إجمالي قدره 120 مليار دولار، وقد حلت محل الايثيريوم من المرتبة الثانية على جداول سقف السوق. نتيجة لذلك ولوقت قصير أصبح “كريس لارسن” مؤسس شركة الريبل خامس أغنى شخص في العالم ليحل محل مارك زوكربيرج (مؤسس Facebook).