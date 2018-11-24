بيتكوين، ريبل، إيثريوم، ستيلر، إيوس، لايتكوين، كاردانو، مونيرو، ترون، داش: تحليلٌ للأسعار بتاريخ ٢٣ نوفمبر

تام شمس - السبت 24 نوفنبر 2018 11:45 صباحاً - تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء بحوثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.

تم توفير بيانات السوق من موقع التداول "هيت بي تي سي".

هل يشير انهيار الأسعار إلى تدهور العوامل الأساسية في فئة الأصول؟ في العديد من الحالات يحدث ذلك، ولكن السوق عادةً ما يحصل على أساسيات التكنولوجيا الناشئة على نحو خاطئ، سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل.

ففي مايو ١٩٩٧، كان سعر سهم أمازون يبلغ ١٨ دولارًا. وقد دفعته التوقعات على المدى القصير إلى ٣٠٠ دولار بحلول ديسمبر ١٩٩٨ ومن هناك انخفض إلى ٦ دولارات للسهم الواحد بعد انفجار فقاعة الإنترنت. وعند هذه النقطة، كان السوق يقلل من إمكاناته بشدة، وكان غير المؤمنين يدعون النصر. ومع ذلك، أثبت النموذج خطأ الجميع، وأصبحت أمازون ثاني شركة في التاريخ تصل إلى رسملة سوقية تبلغ ١ تريليون دولار.

وقد قال رجل الأعمال والمستشار في مجال صناعة بلوكتشين، فيني لينغهام، لكوينتيليغراف: "يمكن أن يتغير المناخ مرة أخرى حيث تظهر الشركات ذات حالات الاستخدام المتين من دورات التطوير الخاصة بها، وتكتسب قوة الدفع وتثبت قيمة عمل سليمة لإحداث فرق." فلمجرد أن الأسعار قد تحطمت، فإن ذلك لا يشير إلى نهاية فئة الأصول.

وبما أن حركة السعر على المدى القريب يتم تحديدها بواسطة العوامل الفنية، دعونا نلقي نظرة على الرسوم البيانية ونتوقع الحركة المحتملة للسعر.

سعر بيتكوين مقابل الدولار

خلال الانخفاض الحاد، لا يتم احترام مستويات الدعم، مما يجعل من الصعب التنبؤ بالقاع. وعادةً ما تستمر التراجعات لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام. وقد حاولت بيتكوين الانتعاش يوم ٢١ نوفمبر لكنها فشلت عند ٤٧٩٩,٧٤ دولارًا.

وفي وقت لاحق، استأنف زوج بيتكوين مقابل الدولار اتجاهه الهبوطي، مكونًا قاع جديد. كما أن كلا المتوسطات المتحركة ينحدر إلى الأسفل ومؤشر القوة النسبية في عمق منطقة ذروة البيع. وهذا يدل على أن البائعين يمتلكون زمام الأمور.

والدعم الفوري على الجانب الهبوطي هو ٤١٠٠ دولار، حيث يمكن أن يمتد الانخفاض إلى ما يتراوح بين ٣٥٠٠ و٣٠٠٠ دولار.

وأي محاولة استرداد ستواجه مقاومة شديدة عند خط الاتجاه الهبوطي و٥٠٠٠ دولار. وعلى الرغم من أننا نرغب في استخدام الانخفاض الحالي للشراء، إلا أننا نعتقد أن المتداولين يجب أن ينتظروا استقرار أحد المستويات قبل الشروع في أي صفقات شراء.

سعر ريبل مقابل الدولار

انخفضت ريبل من خط الاتجاه الصعودي، مما يدل على أنها تتأثر أيضًا من مؤشر الاتجاهات السلبي. ومع ذلك، فإنها لا تزال أعلى بكثير من أدنى مستوياتها، مما يؤكد تفوقها في الأداء.

وقد بدأت المتوسطات المتحركة في الانحدار وانخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون ٤٠، مما يدل على أن العرض يفوق الطلب.

والدعم التالي على الجانب السلبي هو ٠,٣٧١٨٥ دولار وأقل من ذلك، ٠,٢٦٩١٣ دولار. وسيشير زوج ريبل مقابل الدولار إلى التوحيد إذا تراجعت الأسعار سريعًا فوق خط الاتجاه الصعودي وتم تسوية المتوسطات المتحركة. وفي الوقت الحالي، من الأفضل البقاء على الهامش.

سعر إيثريوم مقابل الدولار

لا تجد إيثريوم مشترين عند مستويات أعلى. وقد توقف التراجع عند ١٤١,٩١ دولارًا، مما يدل على عدم وجود دعم للشراء.

وفي الوقت الحالي، يحاول المضاربون على الانخفاض تمديد الانخفاض إلى مستوى الدعم التالي عند ١١٠ دولارات. وعلى الرغم من أن أي شيء ممكن في الأسواق، فإننا نعتقد أن مستويات التشبع في البيع على مؤشر القوة النسبية RSI تشير إلى تراجع محتمل. ونحن لا ننصح بالتداول على الأمل، وبالتالي، سننتظر تكون فرصة شراء جديدة قبل أن نقترح أي تداول على العملة.

وعلى الجانب العلوي، سيواجه زوج إيثريوم مقابل الدولار عقبة قوية عند ١٦٧,٣٢ دولارًا. ويقترب المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠ يومًا من هذا المستوى، مما يجعله مقاومة حيوية لعبورها أمام المضاربين على الصعود.

سعر ستيلر مقابل الدولار

توجد ستيلر عند مستوى حرج. فإذا حافظ المضاربون على الانخفاض على أسعار أقل من ٠,١٨٤ دولار، فسيكون ذلك سلبيًا ويمكن أن يؤدي إلى بداية حركة هبوط جديدة. والمستويات الدنيا التي يجب مراقبتها على الجانب السفلي هي ٠,١٥٤٧١٨٨ دولار وهو أدنى مستوى خلال اليوم في ١٨ مارس و٠,١٣٨٥٦٥ دولار، وهو أدنى سعر خلال اليوم في ٢٢ ديسمبر من العام الماضي.

وعلى العكس، إذا دافع المضاربون على الصعود عن مستوى ٠,١٨٤ دولار بنجاح، فقد يتراجع زوج ستيلر مقابل الدولار إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا وفوقه إلى خط الاتجاه الهبوطي. ونحن نقترح على المتداولين الانتظار حتى يتشكل نموذج شراء جديد قبل الدخول في أي صفقات شراء.

سعر إيوس مقابل الدولار

على الرغم من أن إيوس قد انخفضت من الدعم الحاسم عند ٣,٨٧٢٣ دولارات، إلا أنها لم يهبط. وهذا يدل على بعض الدعم للشراء عند المستويات الأدنى. وتشير قراءة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية أيضًا إلى محاولة انتعاش.

فإذا نجح المضاربون على الصعود في الارتفاع بالسعر إلى ٣,٨٧٢٣ دولار، فمن المحتمل أن تحدث حركة إلى خط الاتجاه الهابط وفوقه إلى ٤,٤٩٣ دولارات. ويقع أيضًا المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا بالقرب من هذا المستوى، وبالتالي سيكون المستوى ٤,٤٩٣ دولارات بمثابة حاجز رئيسي.

فإذا فشل زوج إيوس مقابل الدولار في الارتفاع فوق ٣,٨٧٢٣ دولارت، فقد ينخفض ​​إلى ٣ دولارات. ونحن لا نجد أي أنماط صعودية تتطور، وبالتالي، فإننا لا نقترح التداول فيها.

سعر لايتكوين مقابل الدولار

يحاول المضاربون على الصعود الحفاظ على الدعم عند ٣٢ دولارًا للأيام الثلاثة الماضية، لكنهم لم يتمكنوا من دفع لايتكوين إلى الأعلى.

مع ذلك، تشير مستويات التشبع في البيع على مؤشر القوة النسبية إلى تراجع محتمل. وعلى الجانب العلوي، سيواجه زوج لايتكوين مقابل الدولار مقاومة قوية عند المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا وفوق ذلك في المنطقة بين ٤٧,٢٤٦ و٤٩,٤٦٦ دولارًا.

ومن ناحية أخرى، إذا تمكن المضاربون على الانخفاض من إغراق الأسعار إلى ما دون منطقة الدعم التي تتراوح بين ٣٢ و٢٩,٦٥٣ دولارًا، فإن الانخفاض قد يمتد إلى مستوى الدعم التالي عند ٢٠ دولارًا.

سعر كاردانو مقابل الدولار

لم يتمكن الارتفاع في كاردانو من تجاوز مستوى ٠,٠٥ دولار وعاد السعر عند دعم ٠,٠٤١ دولار.

فإذا انخفض زوج كاردانو مقابل الدولار واستقر تحت مستوى ٠,٠٤١ دولار، فيمكنه الانزلاق إلى الهدف التالي عند ٠,٠٢٥٩٥٤ دولار.

ومن ناحية أخرى، إذا نجح المضاربون على الصعود في الارتداد من المستويات القريبة إلى المستويات الحالية، فستحاول العملة الرقمية مرة أخرى الخروج من ٠,٠٥ دولار. وفي حال نجاحها، يمكن أن يمتد الارتفاع إلى ٠,٠٦٠١٠٥ دولار، والذي من المرجح أن يكون بمثابة مقاومة رئيسية لأن هذا هو الدعم السابق، كما أن المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٢٠ يومًا قريب أيضًا من هذا المستوى.

سعر مونيرو مقابل الدولار

على الرغم من أن المضاربين على الصعود حاولوا الارتفاع بمونيرو يوم ٢١ و٢٢ نوفمبر، إلا أنهم لم يتمكنوا من دفع الأسعار فوق ٧٢ دولارًا. ونتيجة لذلك، انخفض السعر مرة أخرى.

وفي هذه المرحلة السفلية، إذا انخفض زوج مونيرو مقابل الدولار إلى ما دون ٦٠ دولارًا، فإن الانخفاض يمكن أن يمتد إلى مستوى الدعم التالي عند ٤٦ دولارًا.

فإذا وجدت العملة الافتراضية مشترين عند المستويات الحالية، فإن المضاربين على الصعود سيحاولون مرة أخرى الخروج من مستوى ٧٢ دولارًا. فإذا تم تجاوز هذا المستوى، يمكن أن يستمر الانسحاب إلى مستوى المقاومة التالي عند ٨١ دولارًا.

سعر ترون مقابل الدولار

لم تتمكن ترون من الارتفاع فوق مستوى الدعم السابق الذي تحول إلى مقاومة عند ٠,٠١٥٨٧٦٨١ دولار في اليومين الماضيين. ومع ذلك، فإن النقطة الإيجابية هي أن المضاربين على الصعود قد حافظوا على الأسعار أعلى من أدنى سعر خلال اليوم في ٢٠ نوفمبر عند ٠,٠١٢٢١٩٤ دولار.

ونحن نتوقع أن يقوم المضاربون على الصعود بمحاولة أخرى للتسلق فوق ٠,٠١٥٨٧٦٨١ دولار والوصول إلى المقاومة التالية عند ٠,٠١٨٣ دولار.

ومع ذلك، على عكس توقعاتنا، إذا انخفض زوج ترون مقابل الدولار إلى ما دون ٠,٠١٢٢١٩٤ دولار أمريكي، فإن الانخفاض يمكن أن يمتد إلى المستوى الأدنى التالي عند ٠,٠٠٨٤٤٤٧٩ دولار.

سعر داش مقابل الدولار

تستمر داش في التداول بالقرب من دعم القناة الهابطة. وهذا يدل على أن البائعين لديهم اليد العليا.

وسيكون أي انخفاض دون للقناة تطورًا سلبيًا يمكن أن يدفع زوج داش مقابل الدولار إلى مستوى الدعم التالي عند ٧٥ دولارًا.

فإذا صمد دعم القناة، فسوف يحاول المضاربون على الصعود محاولة ارتفاع أخرى لتجاوز مستويات ١٢٠ دولارًا والوصول إلى مستوى المقاومة التالي عند ١٢٩,٥٨ دولارًا. ونحن نعتقد أن المتداولين يجب أن ينتظروا انعكاس الاتجاه قبل البدء في أي صفقات شراء.

تم توفير بيانات السوق من موقع التداول "هيت بي تي سي". وتم توفير الرسوم البيانية للتحليل من منصة "تردينغ فيو".