15 منصة تداول البيتكوين في العالم متطورة و احترافية تلبي احتياجاتك

سواء أكنت قد قررت ان تبدأ في تداول البيتكوين أو كنت تستعد لتحقيق قفزة نوعية في التداول على نطاق واسع، فستحتاج إلى العثور على منصة تداول البيتكوين تكون احترافية تلبي احتياجاتك،هناك الكثير من منصات تداول العملات الرقمية،فكيف تختار واحدة منها؟ تشرح هذه المقالة ما يجب مراعاته مع إدراج عدد قليل من منصات تجارة العملات الرقمية ذات التصنيف العالي.

منصة تداول البيتكوين

القرار الأول الذي يتعين عليك اتخاذه عند اختيار منصة تداول هو ماذا تريد؟ سوف يرغب المبتدئون في تداول العملات الافتراضية الى منصة يسهل فهمها على سبيل المثال،في حين أن المتداول اليومي سيكون حريصًا على أدنى رسوم ممكنة،كما سيرغب بعض المستخدمين في تداول عملات متعددة أو التجارة بين العملات المشفرة،بينما يهتم الآخرون بواحدة منها فقط.

اختيار منصة تداول البيتكوين

ابدأ بإجراء بعض الأبحاث حول منصة تداول العملات التي تهتم بها للتأكد من أنها ذات سمعة جيدة،تعتبر منصات التداول التي أدرجناها أدناه موثوقة في وقت كتابة هذا التقرير،ولكن تتغير الأشياء مع الزمن،ويجب عليك إجراء بحث خاص بك انت أيضًا،ابحث عن مراجعات إيجابية من المستخدمين،و تحقق من التاريخ قبل ذلك ومعلومات حول من يديرها وأين مقرها،هل توفر حماية الخصوصية التي تتوقعها؟

الموقع مهم لأسباب أخرى أيضًا،سترغب في أن يكون موقع منصة تداول العملات الافتراضية بلغة تجيدها بشكل جيد بما يكفي لفهم تفاصيل شراء وبيع العملات الرقمية،وسترغب أن تكون في ولاية قضائية تجعل من السهل عليك حل أي مشكلة قد تحدث فيما بعد.

النظر في الرسوم بشكل عام،تكون الرسوم أعلى للمواقع التي تقدم السحب بسرعة،لذا إذا كانت السرعة مهمة،فقد تحتاج إلى دفع ثمنها،تحتوي بعض منصات التداول على حد أدنى وأقصى،لذا تأكد من أن الحد الذي تخطط لاستخدامه يناسب المبلغ الذي تريد إستثماره،تأكد أيضًا من أن المنصة تقبل طريقة الايداع التي تريد استخدامها،تفرض بعض منصات التداول رسومًا أعلى على طرق ايداع معينة،مثل بطاقات الائتمان او البنوك الالكترونية.

إذا كنت ستستخدم منصة التداول بانتظام،فابحث عن نوع المعلومات التي يوفرها:

هل يقدم تفاصيل كافية لك لاتخاذ قرارات الاستثمار؟

هل يمكنك الرفع من أدائك الاستثماري للتركيز على فترات معينة؟

هل يقدم المعلومات بطريقة يسهل فهمها؟

هل يمكنك تخصيص المعلومات بحيث ترى ما يهمك؟

آخر شيء يجب أخذه بعين الاعتبار هو العملات التي تدعمها المنصة،من الواضح أنك سوف ترغب في قبول العملة الورقية التي تستخدمها،وسوف تحتاج إلى شراء البيتكوين،وأبعد من ذلك،هل من المحتمل أن ترغب في شراء عملات رقمية أخرى أيضا؟وإذا كان الأمر كذلك،فهل تريد استخدام نفس التداول لكل واحد؟

مع النظر في هذه الأسئلة،فإن الخطوة التالية للقيام بها هي التحقيق في بعض منصات التداول،ولقد اخترنا بعضًا أدناه للحصول على انطلاقة موفقة.

منصة بنانس Binance

تأسست شركة بنانس Binance في مالطا عام 2017،وقد أنشأها Changpeng Zhao،الذي أسس في السابق شركة في الصين قامت ببناء برنامج تداول عالي التردد للوسطاء،يدّعي الموقع أنه يحتوي على أكبر حجم من تجارة عملة البيتكوين وأنه معروف بتوفر تطبيقات جيدة للجوّال،منصة بنانس Binance هي عبارة عن تبادل نقدي افتراضي،مما يعني أنه يمكنك استخدامه في التجارة بين العملات الرقمية وليس العملات الورقية.

منصة بيت فينكس Bitfinex

تعمل منصة بيت فينكس Bitfinex في هونغ كونغ منذ عام 2013 وتخدم معظم أنحاء العالم،وهو يدعم مجموعة واسعة من العملات الرقمية بالإضافة إلى عملة البيتكوين،ويقدم التطبيق المحمول ونظام معلومات لسطح المكتب للتخصيص بشكل كامل. توفر منصة بيت فينكس Bitfinex ميزات أكثر تقدمًا،مثل التداول بالهامش وهامش التمويل التجاري.

منصة بيت باندا Bitpanda

بورصة أوروبية تقدم خدمة التداول بعملة البيتكوين ومجموعة من العملات الأخرى ، بما في ذلك عملة الاثيريوم و عملة الريبل،انها شعبية لرسومها المنخفضة بالاضافة الى مجموعة واسعة من وسائل الايداع،الخدمة مؤتمنة بالكامل،لذلك يتم تنفيذ المعاملات بسرعة، تأسست منصة بيت باندا Bitpanda في عام 2014 ولديها أكثر من 800000 مستخدم.

منصة بيتريكس Bittrex

مقرها في سياتل بالولايات المتحدة الامريكية،وتعمل منصة بيتركس Bittrex منذ عام 2013،وتم تأسيسها من قبل ثلاثة موظفين سابقين لدى شركة ميكروسوفت Microsoft، تقدم المنصة مجموعة واسعة من العملات الالكترونية ولديها حجم تداول جيد عبر جميع أزواج العملات،على الرغم من عدم تنظيمها،إلا أن منصة بيتركس Bittrex تقول أنها تتوافق مع “جميع اللوائح الأمريكية الحالية التي تساعد في منع وكشف وتصحيح السلوك الغير القانوني من قبل العملاء ومطوري العملات الافتراضية”.

منصة سيوكس CEX.io

تأسست منصة سيوكس CEX.IO في لندن في عام 2013،وتتاجر في العملات المشفرة،بما في ذلك عملة البيتكوين، والعملات الورقية ايضا بما في ذلك الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي،وقد عرضت في البداية خدمة تعدين تعتمد على التعدين السحابي،مما سمح للناس بالانضمام إلى تجمع البيتكوين،لكن هذا توقف في 2015،واستمرت سيوكس CEX.IO كمنصة تداول فقط،مثل بعض المنصات الأكثر تقدمًا،فإنها تقدم تداول الهامش وتقارير قابلة للتخصيص.

منصة شانجلي Changelly

يتم تداول العملات الأجنبية في مدينة براغ بجمهورية التشيك،وقد تم تأسيسها في عام 2013،ما هو فريد في منصة شانجلي Changelly هو أنك لست بحاجة إلى إيداع العملات،بدلا من ذلك يمكنك أن تخبر منصة شانجلي Changelly كم من العملة التي تود شراءها ويخبرك الموقع كم سيكلفك ذلك من العملة التي تريد الايداعبها،وهذا يعني أنه يمكنك اجراء المعاملة دون الخوف من تقلبات الاسعار و دون الاضطرار إلى الانتظار حتى يتم تسوية الإيداع الخاص بك مع المنصة.

منصة كوين بيز Coinbase أو Coinbase Pro

على الأرجح أنه أفضل منصة تداول معروفة،وهي منصة كوين بيز Coinbase مقرها الولايات المتحدة وتم تأسيسها في عام 2012،وهي متوفرة في 32 دولة و يتم المتاجرة بعملة البيتكوين Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة المعروفة وايضا بالعملات الورقية، يمكن للعملاء في بعض البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة،من شراء العملات الرقمية ببطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي،بالإضافة إلى ذلك تدير الشركة النسخة الاحترافية كوين بيز برو Coinbase Pro،المصممة للمتداولين المحترفين وتتميز برسوم منخفضة للغاية لأولئك الذين يتاجرون بكميات كبيرة.

منصة كوين ماما Coinmama

إذا كانت المعاملات السريعة ذات أولوية بالنسبة لك،فان منصة كوين ماما Coinmama تستحق إلقاء نظرة عليها، تملكها شركة بيت فينتريس Bit Ventures ومقرها في إسرائيل حالياً،تأسست “كوين ماما” في سلوفاكيا في عام 2013،وهي تعمل في جميع دول العالم تقريباً،تقبل المنصة الايداع ببطاقات الائتمان ويسمح بحدود ايداع عالية.

منصة كريبتو بيا Cryptopia

دعم عدد كبير من العملات الرقمية وتقديم رسوم تداول منخفضة،منصة كريبتو بيا Cryptopia هي منصة اخرى لتداول العملات الرقمية نقية وذات شعبية،موقعها الإلكتروني معقد بعض الشيء،مما يعني أنه قد يكون من الصعب على المبتدئين التعامل معه،تم تأسيس المنصة التي تتخذ من نيوزيلندا مقرا لها في عام 2014،وهي تقدم عملية التحقق الاولي من الهوية بطريقة سريعة جدًا حتى يتمكن العملاء الجدد من الانتقال بسرعة الى التداول.

منصة الجوزاء Gemini

تأسست في عام 2014 ، ويقع مقر الجوزاء في نيويورك وتنظم من قبل دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك،وهي تعمل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحفنة من البلدان الأخرى ولكن العملة الورقية الوحيدة التي تقبلها هي الدولار الأمريكي،يمكن للمستخدمين شراء البيتكوين Bitcoin و الاثيريوم Ethereum و زدكاش Zcash، كما أن البورصة لديها رسوم منخفضة تنخفض كلما ارتفع حجم تداول الفرد.

منصة كراكن Kraken

بورصة أخرى مقرها الولايات المتحدة الامريكية، هي واحدة من أقدم المنصات تداول البيتكوين في العالم،تأسست في عام 2011 من قبل Jesse Powell بعد أن زار بورصة Mt Gox،ورأى مدى سوء أدائها،قرر أن هناك حاجة إلى بديل اخرى،وهي صعبة قليلاً على الوافدين الجدد أن يفهموها، ولكنهم يتمتعون بشعبية لدى المتداولين المحترفين.

منصة لشراء البيتكوين LocalBitcoinsl

بديل عن منصات التداول عبر الإنترنت،منصة LocalBitcoins هو سوق عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين عمل المبيعات وجهًا لوجه،وهو يوفر نظام السمعة وردود الفعل،فضلاً عن مرفق ضمان وخدمة حل النزاعات لحماية المستخدم،يقوم مستخدمو الموقع بنشر ما يبحثون عنه للشراء أو البيع وبأي طريقة،وفي الطبيعة وجهاً لوجه،كما أنه يُنصح المستخدمين بالتحقق من سمعة المشتري أو البائع والترتيب للالتقاء في الأماكن العامة فقط،ومع ذلك يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في البلدان التي تكون فيها إمكانية الوصول إلى منصات التداول محدودة.

منصة لينو Luno

تتواجد Luno في 40 بلدًا،وهي تحظى بشعبية خاصة في البلدان التي لا تتوفر فيها منصات التداول الأخرى،ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها كانت أول بورصة في جنوب إفريقيا،و تأسست البورصة التي تتخذ من لندن مقرا لها في عام 2013،و تزعم أن لديها أكثر من مليوني عميل،يستطيعون تداول العملات الورقية مقابل عملة البيتكوين و عملة الاثيريوم و العملات الرقمية الأخرى.

منصة بولونيكس Poloniex

وتدعم منصة بولونيكس Poloniex حوالي 100 عملة رقمية،وهي أحد أكبر المنصات في العالم،وتأسست في عام 2014 في ولاية ديلاوير Delaware،في الولايات المتحدة الأمريكية،وفي فبراير عام 2018 تم الاستحواذ عليها من قبل شركة Circle،وهي شركة ناشئة مقرها بوسطن بدعم من Goldman Sachs، و منصة بولونيكس لتداول العملات الرقمية.

منصة اكس تراد XTrade

تأسست منصة اكس تراد XTrade في عام 2003 في قبرص،وهي مدخل غير معتاد في هذه القائمة لأنها تتعامل مع جميع أنواع الصفقات الأخرى بالاضافة الى البيتكوين،يمكنك التعامل مع السلع وعقود الفروقات وعقود الفوركس والعديد من الخيارات الأخرى،وتقدم المنصة مكافأة ترحيبية للأعضاء الجدد ولديها قسم خاص بالتعلم.

ما رأيك بهذه المنصات وماهي التي تفضلها وترتاح في التعامل معها ؟ اترك لنا تعليقك اسفل المقال

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