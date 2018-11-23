من هو فيتاليك بوتيرين ؟ وما هي قصة تأسيسه لـ شبكة الايثيريوم ؟

في عام 2008، اخترع المطور غير المعروف (أو مجموعة من المطورين) البيتكوين كطريقة جديدة لإرسال قيمة مالية عبر الإنترنت. بعد أربع سنوات، حلم طفل يبلغ من العمر 19 عاما بمنصة جديدة تعتمد على هذا الابتكار في محاولة لتحويل الإنترنت بالكامل.

دخل “فيتاليك بوتيرن” وهو مبرمج ذو اصل روسي كندي من “تورنتو” لأول مرة في تجارة البيتكوين في عام 2011، وشارك في تأسيس موقع Bitcoin Magazine على الإنترنت في نفس العام حيث كتب مئات المقالات حول عالم التشفير والعملات الرقمية. وذهب إلى ترميز (كتابة كود) المحفظة المظلمة ذات معايير الخصوصية والسوق Egora.

في خلال هذا الوقت، توصل إلى فكرة وجود منصة من شأنها أن تتجاوز حالات الاستخدام المالي التي تسمح بها البيتكوين. وأصدر “ورقة بيضاء” في عام 2013 يصف منهاجًا بديلاً مصممًا لأي نوع من مطوري التطبيقات اللامركزية الذين يرغبون في بنائه. كان النظام يعرف بأسم الايثيريوم.

يجعل “الايثيريوم” من السهل إنشاء عقود ذكية، شفرة ذاتية التطبيق يستطيع المطورين النقر عليها لمجموعة من التطبيقات.. وكنتيجة لعمله، تم اختيار “فيتاليك” في عام 2014 من زمالة “بيتر تيل”، وهي مسابقة تمنح الفائزين 100,000 دولار.

تنمية المجتمع

بعد أن قام “فيتاليك” بنشر الورقة البيضاء للإيثيريوم، انضم مطورين آخرين إلى فريق تطوير الأيثيريوم.

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كتب المؤسس المشارك “د.غافن وود” الورقة الصفراء الإيثيروم “الكتاب التقني” الذي يحدد مواصفات الجهاز الافتراضي للإيثيريوم (EVM) وهو الذي يتعامل مع حالة دفتر الأستاذ ويدير العقود الذكية.

ذهب المؤسس المشارك “جوزيف لوبين” إلى تأسيس شركة “ConsenSys” ومقرها بروكلين، وهي شركة ناشئة تركز على بناء التطبيقات اللامركزية.

لإنجاز المشروع، أطلق “فيتاليك” والمؤسسين الآخرين حملة تمويل جماعي في يوليو 2014 حيث اشترى المشاركون عملة الايثيريوم والمعروفة بأسم “الايثير ETH” التي تعمل كحصة أسهم في المشروع.

بعد جمع أكثر من 18 مليون دولار، كان ذلك أكثر العروض نجاحًا حتى الآن في ذلك الوقت. استغرق الأمر عامًا آخر، لكن الإصدار المباشر الأول “فرونتير” تم إطلاقه في 30 يوليو 2015. لم يكن برنامجًا مثيرًا، ولكن واجهة سهلت على المطورين استخدام المنصة لإنشاء تطبيقاتهم اللامركزية الخاصة.

انطلقت منصة العقود الذكية، وانتشرت في النظام البيئي اليوم لمئات من المطورين وحتى استطاعت جذب انتباه عمالقة التكنولوجيا مثل آي بي إم ومايكروسوفت.

تدار الآن الصناديق التي أنشأتها الايثيريوم في البداية والتي تبلغ قيمتها 18 مليون دولار وتطور المشروع من قبل مؤسسة Ethereum، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها سويسرا.