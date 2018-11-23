دعوى قضائية ضد منصة Coinbase بسبب عملة بيتكوين كاش

مرة أخرى، تواجه “Coinbase” بورصة العملة المشفرة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها مرة أخرى دعوى جماعية قدمها متداولون، زاعمين أنه كان هناك تداول من الداخل لعملة بيتكوين كاش (BCH) قبل إدراجها، وتعد “بيتكوين كاش” هي العملة التي تم إنشاؤها بواسطة شوكة “فورك” من البيتكوين (BTC).

ووفقًا لمجلة “Finance Magnates” فقد تم رفع الدعوى القضائية ضد الشركة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية في ولاية كاليفورنيا، ويرى المدعين أن منصة التبادل “أدلت بتصريحات زائفة وخادعة” بخصوص قائمة الحسابات المورّدة.

في الدعوى القضائية، يزعم المدعون أن المطلعين على نظام Coinbase كانوا قادرين على البدء في شراء البيتكوين كاش (BCH) قبل الإدراج لأنهم كانوا يعرفون أن العملة المراد تسجيلها في النظام الأساسي، سوف تمر عبر ما يعرف باسم “تأثير Coinbase” – ارتفاع الأسعار لاصول التشفير بعد إدراجها في البورصة.

إن إدراج تبادل عملة البيتكوين كاش (BCH)، على هذا النحو، يسمح للمطلعين على الداخل بتراكم الاصول الرقمية وتحقيق أرباح كبيرة عند إدراج العملة الرقمية. على وجه التحديد، يدعي المدعون أن التبادل سمح لمفتشيه الداخليين بفتح المراكز في العملة المشفرة، ثم فتح السوق أمام الجمهور فقط.

بعد تضخم سعر العملة المشفرة أوقفت بورصة Coinbase التداول على الفور للجمهور الأوسع، في الوقت الذي كان يسمح له بالتعامل مع المطلعين عليه. في ذلك الوقت، وفقًا لبيانات “CryptoCompare” شهدت عملة بيتكوين كاش ارتفاعًا بمقدار 9500 دولار في Coinbase بعد أن بدأ سعره في الارتفاع، وعاد إلى الوضع الطبيعي بعد إعادة اتاحة التداول للجمهور.

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تم تضخيم السعر، وتنطوي الدعوى، حيث فتحت Coinbase السوق مع أوامر الشراء الوحيدة المتاحة، مما يعني أن المطلعين فقط كانوا قادرين على بيع العملة المشفرة بأرباح كبيرة.

وهذا يعني أن البعض تمكنوا من بيع عملاتهم على أعلى مستوى لم تشهده العملة المشفرة منذ ذلك الحين، حتى في أعلى مستويات ديسمبر في سوق العملة الرقمية. كان سعر “بيتكوين كاش” المرتفع الحالي – عبر البورصات – حوالي 4,100 دولار. واثناء نشر هذا التقرير فإنه يتم تداوله بسعر 256 دولارًا تقريبًا.

يمكن لـ Coinbase الرد على ادعاءات الدعوى القضائية في 20 ديسمبر، ومن المقرر عقد جلسة استماع في 31 يناير. وتأتي الدعوى الجماعية بعد فترة وجيزة من دعوى قضائية أخرى، فيما يتعلق بنفس عملية الإدراج، بعد أن قرر القاضي أن المدعي لم يتمكن من توضيح كيفية عمل منصة Coinbase بشكل أفضل.

طبقًا لتغطية موقع CryptoGlobe، أطلقت منصة Coinbase التحقيق في ذلك الوقت، لتحديد ما إذا كان أي من موظفيها تشارك في التداول من الداخل. وقد زعمت منصة التبادل أن التحقيق “قرر عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي” لأنه لم يجد أي تداول من الداخل.

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وفي حديثه إلى موقع CNBC المختص بالأخبار الاقتصادية، ادعى “روجر فير” وهو من أنصار بيتكوين كاش (BCH) المشهورين، أنه يعتقد أن التداول من الداخل “غير جريمة” لأن التداول مقدمًا يساعد على الحد من التقلبات ويرى أن السعر “ينعكس بشكل أكبر بعد الإعلان عن الأخبار.”