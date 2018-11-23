أسواق العملات المشفرة لا تزال هشة ولكن معظم العملات الأعلى لا تشهد سوى خسائر بسيطة

تام شمس - الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:02 صباحاً - الخميس ٢٢ نوفمبر: بعد فترة من الاضطراب، أصبحت أسواق العملات المشفرة اليوم أهدأ إلى حدٍ ما، حيث شهدت معظم العملات المشفرة العشر الأعلى خسائر خفيفة فقط تحت نطاق ٣٪. كما أن بضع عملات متناثرة من بين أعلى عشرين عملة بدأت في إظهار مؤشرات ارتفاع، حسبما تظهر بيانات كوين٣٦٠.

تصوُّر السوق من كوين٣٦٠

وقد تحولت بيتكوين (BTC) اليوم بشكل متعرج ما بين ٤٤٥٠ دولارًا و٤٦٣٠ دولارًا؛ وحتى وقت كتابة هذا التقرير، فإن العملة المشفرة الرائدة يتم تداولها عند مستوى ٤٥١٧ دولارًا، بانخفاض ٠,٤٪ على الرسم البياني لمدة أربع وعشرين ساعة. فبعد أن أدت عمليات بيع أخرى إلى إغراق بيتكوين إلى أدنى سعر لها عند ٤٣٠٠ دولار يوم ٢٠ نوفمبر، تم تداول اعلى عملة مشفرة على مدار اليومين الماضيين حول مستوى ٤٥٠٠ دولار.

وعلى مدى الأسبوع، فإن سعر بيتكوين قد سجّل خسائر بلغت حوالي ١٨ بالمئة؛ مع بلوغ الخسائر الشهرية مستوى قاتم بلغ ٣٠,٦ في المئة، وفقًا لكوين ماركت كاب.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

تراجعت ريبل (XRP)، وهي ثاني أكبر عملة بديلة في العالم، بنسبة ٠,٣٪ خلال اليوم، حيث تم تداولها عند ٠,٤٤ دولار حتى وقت النشر. واليوم، مع حصة سوقية تبلغ ١٧,٦ مليار دولار - مقارنة بـ ١٣,٦ مليار دولار لإيثريوم (ETH) - فإن العملة البديلة تتمسك بهامشها الذي تتفوق به على هذه الأخيرة.

وعلى مدى الأسبوع، سجلت ريبل خسائر بلغت ١,٥ في المئة، في حين بلغت الخسائر الشهرية حوالي ٢,٧ في المئة.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

وقد استمرت إيثريوم (ETH) في خسارة جزء من قيمتها وانخفضت بنسبة ٢,٦٥ في المئة خلال اليوم لتصل إلى مستوى ١٣١,٧٥ دولارًا. وقد تسبب انخفاض العملة على مدى الأسبوع في جعل خسائرها تصل إلى ٢٣٪ تقريبًا؛ مع بلوغ الخسائر الشهرية لما يقرب من ٣٦ في المئة.

مخطط سعر إيثريوم على مدى شهر. المصدر: كوين ماركت كاب

وتشهد معظم العملات العشرة الأعلى المتبقية على كوين ماركت كاب خسائر أقل من ٣ في المئة، مع الاستثناء الملحوظ لبيتكوين كاش (BCH)، التي انخفضت بنسبة ٥,٨ في المئة ليصل سعرها إلى ٢٢٠,٦٢ دولارًا - وهو انخفاض بنسبة ٤٩ في المئة خلال الشهر، بسبب التداعيات من الانقسام الكلي المثير للجدل الذي حدث يوم ١٥ نوفمبر.

وفي الآونة الأخيرة، ظهر أن بورصة وخدمة محفظة العملات المشفرة الأمريكية "كوين بيز" ستواجه جلسة استماع بشأن تداول داخلي مزعوم لبيتكوين كاش (BCH) في عام ٢٠١٧، وهي قضية تم رفضها من قبل في أكتوبر.

أما العملات المتبقية من بين أعلى عشرين من حيث القيمة السوقية فهي تُظهر إشارات مختلطة من الانخفاض والارتفاع، مع أكبر زخم إيجابي لنيم (XEM) - حيث تشهد نموًا بنسبة ٣,٥٪ خلال اليوم مع التداول عند ٠,٠٨ دولار - والخسارات الأكثر فتكًا كانت من نصيب العملة البديلة التي تركز على الخصوصية زي كاش (ZEC)، والتي انخفضت ٤,٣ في المئة ليتم تداولها عند ٨٢,٢ دولارًا.

وشهدت العملة التي تحتل المرتبة الـ ١٣ بين أعلى العملات المشفرة، أيوتا (MIOTA)، أيضًا انتعاشًا قويًا بنسبة ٢,٥ في المئة ليتم تداولها عند ٠,٣٢ دولار.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حوالي ١٤٧ مليار دولار في وقت النشر، نزولًا من ارتفاع خلال الأسبوع عند ١٨٧ مليار دولار يوم ١٩ نوفمبر.

مخطط إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة على مدى ٧ أيام من كوين ماركت كاب

وفي خضم الصورة الحالية لسوق العملات المشفرة، قارن لو كيرنر، وهو شريك في شركة كريبتو أوراكل لرأس المال الاستثماري المغامر، الوضع الحالي مع انهيار فقاعة الدوت كوم في أوائل العقد الأول من القرن الحالي. حيث ذكر كيرنر أنه خلال تلك الحقبة "كانت أمازون، التي يمكن القول أنها واحدة من أعظم الشركات في تاريخ البشرية، قد تراجعت بنسبة تزيد عن ٩٥ في المئة على مدار عامين"، وذكّر متداولوا العملات المشفرة بأن تقلبات اليوم تتضاءل مقارنة بتأرجحات أسعار بيتكوين في عام ٢٠١٣.