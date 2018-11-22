ماذا تفعل عند هبوط سوق الكريبتو ؟ أهم 5 نصائح للمستثمرين في العملات الرقمية

لا أحد يعرف متى تتجه الاسواق نحو الهبوط بشكل فعلي (يمكنك فقط أن تتأكد من ذلك ولكن بعد فوات الأوان للأسف) لذا إليك ما يجب عليك كمستثمر فعله اليوم بغض النظر ما يحدث في “سوق الكريبتو”.

أسواق العملات الرقمية، من الناحية الفنية تعيش حالة من الانخفاض بنسبة تصل إلى 70٪ من أعلى قمة لها, ولكن ماذا يعني ذلك؟

تبدو أسواق الدببة والتصحيحات والتقلبات متشابهة إلى حد كبير في البداية. عندما ينخفض ​​سوق الكريبتو بنسبة 5٪ كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كان سيكون تصحيحًا (انخفاض بنسبة 10٪) أم دب (انخفاض بنسبة 20٪ أو أكثر)؟

هنا سر صغير آخر: لا يدقون جرسًا في أعلى السوق. كانت القمم الرئيسية على مدار السنوات القليلة الماضية تشترك في نفس الشيء، حيث لم يكن هناك حافز واضح لهذا الانخفاض. واليوم يبحث المستثمرون والمحترفون على حد سواء عن المحفز أو الدافع.

كان الشيء الوحيد الواضح في مطلع العام الحالي هو أن سوق الكريبتو كان مبالغًا فيه للغاية من القيمة السوقية.

لا تحدث “الدببة” عندما يكون السوق في أسعار منخفضة. إنها تحدث عندما يكون السوق مبالغاً فيه وفي قيمته. ربما سيجد سوق الكريبتو بعض الدعم والتجمع. ربما سيستمر في انخفاضه إلى أن يصبح تقييم السوق معقولاً مرة أخرى حتى بسعر رخيص من الأسعار الحالية.

مشاعر المستثمرين هي أكبر عدو لهم في الترند الهابط لـ سوق الكريبتو, يمكن أن تسبب لك أن تقوم أو تفكر في أشياء غير عقلانية. يمكن أن تدفعك لبيع الأصول الجيدة. ويمكن أن تدفعك إلى القيام بعمليات شراء جديدة في مناطق خاطئة. العواطف هي العدو الحقيقي وليس الترند الهابط.

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لكن في هذه الأثناء، هناك عدد من الأمور التي يجب على المستثمرين في سوق الكريبتو القيام بها:

لا تخف من جني بعض الأرباح في بعض الحالات, الاستغناء عن بعض العملات الرقمية التي لا تمتلك مستقبلاً واضحاً. لا تخف من التمسك بالعملات الرقمية الجيدة والقوية أثناء مرور الوضع السوقي الهابط.

لا يعرف أي شخص بالتأكيد متى سيهبط السوق، فلماذا نتخلص من بعض العملات الرقمية عالية الجودة؟ انخفاض سعر العملة الرقمية لا يعني أنها ستختفي. هناك الكثير من العملات الرقمية الشهيرة التي مرت بتلك المرحلة الهابطة في مرحلة سابقة وبدأت بالارتفاع بعد ذلك.

إذا انخفض السوق بنسبة 10٪ فمن الطبيعي أن تنخفض المحفظة الاستثمارية الخاصة بك بنسبة 10٪. ولكن إذا انخفضت بنسبة 5 ٪ فقط، عظيم! كن سعيدا باختيارك حتى الآن.

في حين أن لا أحد يريد أن يخسر المال، فإن استخدام وقف الخسارة (Stop Loss) سوف يساعد في تقليل الخسارة عندما يمر السوق بحالة تصحيح هو أمر جيد. (هل تعرف لماذا يسمونها تصحيح؟ لأن أسعار العملات الرقمية ذات الأسعار المتناقصة يتم “تصحيحها” وصولاً إلى أسعار أفضل).

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في حال انخفض سوق الكريبتو بنسبة لا تتعدى 15٪ لن ينتج عنه خسارة كل أموالك. لا تتجه إلى منصات تداول العملات الرقمية في حالة من الذعر بسبب خوفك من فقدان كل أموالك. وايضًا لا يعني انخفاض سوق الكريبتو بنسبة 20٪ خلال شهر واحد أنك خسرت كل شيء خلال أربعة أشهر أخرى. الأسواق ترتفع وتنخفض.

يميل المستثمرون إلى الاعتقاد بأنه مهما كانت البيئة الحالية فستستمر إلى الأبد (أو على الأقل في المستقبل المنظور). يعتقدون بأن الأسواق الصاعدة لن يكون لها قمة أبداً والترند الهابط لن ينتهي أبداً. عليك ألا تفكر بهذه الطريقة. سوف يجعلك التفكير بهذا الشكل مجنون. يحث سوق الكريبتو المضاربون على الصعود والثيران يتبعون الدببة. كانت دائما بهذه الطريقة وستظل دائما كذلك.

هذا امر غير ممكن تماما. لشيء واحد فإن قمم وقيعان واضحة فقط في الإدراك المتأخر. يمتلك مديرو الأموال المحترفون مجموعة متنوعة من الأدوات التي يستخدمونها لتحديد موعد الشراء والبيع، ويمكنني أن أؤكد لكم أنه لا يوجد أحد لديه أداة تخبرهم بمكان القمم والقيعان.

ما تريده هو أن تحافظ على المال الخاص بك بأفضل استراتيجية ممكنة. قد تتضمن الإستراتيجية التكتيكية المضاربة اليومية. ربما تحتاج إلى البيع بالقرب من القمم التي تتوقعها فقط. إذا كانت الاستراتيجية هي شراء العملات الرقمية ذو الجودة المرتفعة والاحتفاظ بها فلا تقوم ببيعها بمجرد انخفاض السعر.

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إذا لم تقم بتحديد مقدار تحملك للمخاطر، فقد حان الوقت الآن.

في سوق الكريبتو تأكد من أن محفظتك تتوافق مع استراتيجية تحمل المخاطر. (لم يعد وصف نفسك بالمحافظة والاعتدال والعدوانية كافياً. فالمخاطرة بحاجة إلى أن يتم قياسها باستخدام بيانات حقيقية). والتحليل الجيد للمخاطر سيحدد مدى تحملك الآمن للمخاطر وذلك من خلال استبيان سيعطي أمثلة حقيقية من الاتجاه الصعودي والهبوطي.

تذكر دائمًا أنه لا توجد اجابات صحيحة أو خاطئة. وتقوم التوقعات تلك بقياس معيار التسامح الخاص بك من المخاطر. عادةً ما تكون النتائج هي درجة المخاطرة. الخطوة التالية هي تقييم مخاطر محفظتك الحالية. ويتم ذلك عادة مع البيانات التاريخية، وينتج عنها درجة مخاطر المحفظة.

من الناحية المثالية، تريد أن تطابق الدرجتين. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاضبط المحفظة حتى تقوم بذلك. كن واقعيا مع تحمل المخاطر الخاصة بك في سوق الكريبتو. في بعض الأحيان، يسجل المستثمرون ارتفاعًا كبيرًا في تحمل المخاطر ولكن عندها يكون الذعر عند أدنى انخفاض.

تنويه: كن صبورًا. ربما ستشعر أن أسواق الدببة ستستمر إلى الأبد لكنها لا تدوم. إذا بقيت مع استثمارات جيدة، يجب أن تجعلها على ما يرام. هذا لا يعني أن استثماراتك لن تنخفض قيمتها خلال سوق هابط ولكن هناك العديد من الشركات التي ظلت موجودة منذ عقود شهدت العديد من الأسواق الهابطة وعاشت لتكبر وتصبح أقوى.

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قد تضطر إلى إيقاف الأخبار المالية لفترة من الوقت, بعض المؤثرين يعتقدون بإن كل هبوط في السوق يقربنا من الانهيار الكامل للسوق والاقتصاد والمجتمع وحتى النظام الشمسي! انهم يعيشون على التخويف. الترند الهابط يمثل فترة صعبة بما فيه الكفاية دون الحاجة إلى سماع هذه التنبوءات القاتمة!

من الأفضل التأكد من الحفاظ على اتزانك ومنظورك الصحيح للاستثمار ومراجعة محفظتك. إذا أعجبك ما حققته، استمتع بيومك وحياتك الشخصية بعيداً عن سوق الكريبتو.