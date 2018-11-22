تحديث جديد حول الطرح الأولي الخاص بتطبيق التيليجرام و عملة TON الرقمية

كان تحديث المستثمر في سبتمبر قد أكمل إنجاز “شبكة تيليجرام المفتوحة” وهي مشروع عملة رقمية عملاق قد طال انتظاره من أحد الكبار بين الشبكات الاجتماعية بنسبة 70% ولعل أبرز عنصر في التقرير، والذي تم تسريبه على موقع LinkedIn ولم يكن متاحًا من قبل للجمهور هو أن الآلة الافتراضية للعملة (Virtual Machine) مُشابهة في طبيعتها للآلة الافتراضية للايثيريوم، والمطلوبة لتنفيذ العقود الذكية على TON هي جاهزة بالكامل للنشر. تم الإبلاغ عن الخبر لأول مرة عبر موقع The Block.

أما “التيليجرام” وهي خدمة الرسائل الآمنة الروسية التي ترى الاستخدام العالمي، بما في ذلك داخل مجتمع التشفير، فقد جمعت 1.7 مليار دولار في الطرح الأولي للعملة ICO الخاص بها.

وتهدف شبكة “تيليجرام” المفتوحة إلى أن تكون منافسًا لشركة الايثيريوم من أجل إطلاق وتنفيذ العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية. وهذا يعني أنه من المرجح أن تستضيف عددًا أكبر من الرموز، وقد تتأثر قيمة الرمز أيضًا بمكاتب الـICO المستقبلية التي تستخدمها كمنصة أساسية.

علق “آرثر هايز” المدير التنفيذي لشركة BitMEX مؤخرًا على أنه لم يتم إدراج رموز تيليجرام ICO في أي بورصة ثانوية بعد وأنه يرى في المستقبل القريب ان ذلك سيحدث – وتحديدًا في عام 2019.

وفقا للتقرير، فإن بعض جوانب الشبكة بالإضافة إلى (الآلة الافتراضية للتيليجرام) TVM كاملة، مثل شبكات التراكب. والأجزاء التي كانت متأخرة اعتبارًا من شهر سبتمبر، بعد أن كان أقل من 50٪ من العمل قد اكتمل بالفعل، كانت مكتبة التلاعب الهامة وتطبيق التحقق من صحة الكتل.

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لم يحدد التحديث متى ستكون النسخة التجريبية من TON مُتاحة للإستخدام “live” ولكن إذا استقرأنا المدة المتبقية حيث انه 6 أشهر تقريبًا من التطوير اكتملت بنسبة 70٪ فسيبدو أن بضعة أشهر منتظرة تُعد توقعات عادلة.

كان لدى الطرح الأولي لـ TON بعض الدسائس عندما تم تأسيس شركة احتيالية باسم “Telegram Open Network” في بريطانيا مع الجهود الجادة لكشف هوية المستثمرين المحتملين، كما كتب “كونور مالوني” أحد ناشري موقع CCN الإخباري في ذلك الوقت: