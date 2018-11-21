عملة البيتكوين ليست وحدها هي المتقلبة في سوق العملات بل العالم كله هو متقلب

عملة البيتكوين كان عامها فظيعًا بالنسبة إلى المتداولين، فقد انخفاض بمعدل 90 في المائة،واليأس المستمر يهز بيت المتداولين وكل يوم جديد يجلب رعبا جديدا، من يريد أن يكون متداول في عملة البيتكوين؟ ولكن خارج نطاق التشفير للحصول على رؤية واضحة،يتبين أن العملات الرقمية لا تفعل ذلك بشكل سيء بعد كل هذا. وبمساعدة تريليونات الدولارات من مخزون التكنولوجيا الرئيسي ، لم تكن 2018 قاسية أمام المستثمرين في جميع فئات الأصول.

عملة البيتكوين لست وحدها المتقلبة بل السوق كله متقلب

دب السوق يأخذ قضمة من FAANGs

“أنا آسف ،اكرر الاعتذار للمرة الألف،أنا آسف لأن هذه الموجة المارقة قد انقلبت على قاربنا”، وكانت الموجة المعنية بمثابة ارتفاع كبير في سعر الغاز الطبيعي الذي دمر خيارات البائع جيمس كوردير وزبائنه الـ 290 إلى ملايين الدولارات. يُظهر مقطع الفيديو الذي يقدم اعتذارًا مدته 10 دقائق ، والذي سرعان ما أصبح سريع الانتشار ، مخاطر بيع خيارات المكالمة العارية – حيث يراهن أساسًا على الأوراق المالية التي لا تملكها. عندما ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 20 في المائة في غضون ساعات،كان مؤلف “الدليل الكامل لبيع الخيار”، لاستخدام لغة التشفير rekt، أوضح Palisade Research قائلاً: “ببساطة ، كان عليه أن يشتري كميات كبيرة للغاية ويبيع منتجات منخفضة بالفعل”.

اسعار الغاز الطبيعي

في حين أن حالة كوردير متطرفة، إلا أنها تدل على أن التقلبات المفاجئة و خسائر السوق ليست حكرا على سوق العملات الرقمية. في الشهرين الماضيين ، شهدت خسارة اسواق FAANGs – Facebook و Apple و Amazon و Netflix و Google – أكثر من 1 تريليون دولار تم مسحها من تقييماتها ، في حين انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 15٪ عن ذروته في 30 أغسطس. تراجعت أسعار النفط أيضا ، بانخفاض أكثر من 20 دولارا للبرميل من أعلى مستوى في أكتوبر. في 20 نوفمبر ، سجلت جميع القطاعات الـ11 لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 عجزًا ، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا ، والتي خسرت 3.5٪ و 2.4٪ على التوالي. انخفضت اسهم الفيسبوك بنسبة 39 في المئة من أعلى مستوى له على الاطلاق ، وانخفضت اسهم الأمازون 25 في المئة ، وانخفضت اسهم أبل و اسهم جوجل 20 في المئة ، و اسهم نيتفليكس 36 في المئة.

عملة البيتكوين ليست وحدها المتقلبة بل التقلب هو جزء من دائرة الحياة

عندما ينظر إليها في سياق أوسع ، تسود التقلبات في الذاكرة المجهولة في دورة ازدهار وكساد أوسع حددت الأسواق منذ فجر الحضارة. منذ القرن الثامن عشر،عاد إسحاق نيوتن إلى فقاعة التوليب،وحين أصبح تجار وول ستريت في الثلاثينيات يفقدون قمصانهم،فإن الخسائر الملحمية هي جزء من الصراع الإنساني،الاعتراف بهذا قد لا يفيد تجار عملة البيتكوين مباشرة هنا والآن ، ولكنه يساعد في وضع نصب أعينهم خسائرهم.

“شكرا جزيلا لك على صلصة الشواء” ، ارتجف كوردير بصوت مسموع بالكاد لأنه أعرب عن امتنانه لعملائه العديدين على مر السنين. “سأستمتع بها … إلى لاري وريكس ، يبدو أنني مدين لك بساندويتش كوبية.” إن الطبيعة الغريبة لمقطع الفيديو الخاص بمدير الصندوق قد ساهمت على الأرجح في انتشاره. بالنسبة للمستثمرين المشفرين ، قدم بعض التخفيف من مخاوفهم المالية الخاصة ، وأبرز أن الخسائر الفادحة لا تنفرد بقطاعهم. التقلب ليس شيئًا مخصوص بعملة البيتكوين بل إنه أمر عالمي.

هل تعتقد أن تقلبات سوق عملة البيتكوين أمر لا مفر منه؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

من موقع Gulf365.com