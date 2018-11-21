عملة الريبل يعاني من انخفاض كبير في الأسعار حيث يخفي سوق العملات الرقمية $ 12B

إن الاتجاه الهبوطي الحاد لسوق العملات الرقمية هو في النهاية أثره أفضل على أداء الأصول الرقمية في الشهر ككل،مثل عملة الريبل،التي تعد ثاني أفضل قيمة عملة رقمية في السوق هذا الشهر، حافظت عملة الريبل على مستوى 0.5 دولار بشكل جيد نسبيًا مع تقليل الخسائر حتى خلال الفترة التي انخفض فيها سعر البيتكوين والعملات الرقمية الرئيسية الأخرى بنحو 10 إلى 20٪.

حافظت عملة الريبل على مستوى 0.5 دولار

ما الذي تسبب في اسقاط عملة الريبل ؟

باعتبارها شبكة للسيولة توفر للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى القدرة على نقل المدفوعات عبر الحدود مع رسوم منخفضة،فإن توفير كمية كبيرة من عملة الريبل أمر حاسم لعمل شبكة البلوكشين .

عملة الريبل يتاثر بنزول البتكوين ويتراجع بعض الشيء

على غرار عملة EOS،التي طبقت العديد من القواعد المثيرة للجدل على بروتوكولها لمنع المستثمرين من التمسك بـ EOS لفترة طويلة من الزمن دون استخدامها،تحتاج عملة الريبل إلى كمية معينة من XRP للتداول لضمان المعاملات السلسة للمؤسسات المالية.

في عام 2017،أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الريبل أن XRP توضع في حساب الضمان ويتم توزيعه بواسطة Ripple Distribution للجمهور.

“تسمح ميزة الضمان المجمعة التي تم إطلاقها مؤخرًا في XRP Ledger للأطراف بتأمين XRP لفترة زمنية محددة أو حتى يتم استيفاء شروط محددة،على سبيل المثال يسمح حساب الضمان لمرسِل XRP بوضع الشروط على وجه التحديد عند إتمام عملية الدفع،وبالتالي تظل الدفعة محجوبة بشكل مشفر حتى موعد الاستحقاق “.

في هذا الأسبوع،تم نقل ما يقرب من 16 مليون دولار من XRP من محفظة توزيع الريبل إلى محفظة غير معروفة ،مما أدى إلى ضخ المزيد من XRP في السوق.

تم نقل 16 مليون دولار من عملة الريبل الى حساب اخر

إذا زاد عرض أحد الأصول بشكل مصطنع وظل الطلب من المستثمرين في السوق كما هو،فإنه يؤثر سلبًا على قيمة الأصل في الأسواق العامة.

بالنظر إلى برنامج XRP فانه كان ناجحًا نسبيًا في الدفاع عن مستوى الدعم عند 0.4 دولار ، فإن الزيادة غير المتوقعة في عرض XRP في التداول أثرت على اتجاه السعر قصير المدى ل عملة الريبل.

ماذا حدث للبيتكوين

انخفض سعر البيتكوين بشكل كبير من مستوى دعمه عند مستوى 6000 دولار،بأكثر من 35٪ خلال الأيام السبعة الماضية،ولكن يقال أن القاع يقع ضمن نطاق 3500 دولار إلى 4200 دولار،ومن المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر البيتكوين بأكثر من 80 بالمائة على المدى القصير قبل الدخول في مرحلة التوطيد.

قال احد المحللين الفنيين: “غير مقتنعين بأننا وصلنا إلى القاع بعد،تحقق من حجم البيع حتى الآن. إذا كان هذا هو الاستسلام سيكون هناك ارتفاع كبير في حجم بيع الخروج،في رأيي،الأسوأ لم يأت بعد،لكنني أستعد نفسيا لكلا السيناريوهين، أن العقلية تتغلب على عقلية الدببة”.

ارتفع حجم البيتكوين بنحو 3 مليارات دولار في الأيام القليلة الماضية،مما يشير إلى أن عمليات بيع مكثفة من الدببة حدثت وهذا ما جعل عملة البيتكوين تتراجع فعل ضغوط البيع عليها.

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من موقع Gulf365.com